Streit mit Berlin – Schweiz verbietet Deutschland Lieferung ihrer Munition an Ukraine Der Bundesrat lehnt ein Begehren der deutschen Regierung ab, Kriegsmaterial an Kiew weiterzugeben. Bern verweist dabei auf das Neutralitätsrecht. UPDATE FOLGT

Darum geht es: Munition aus der Schweiz für den deutschen Luftabwehrpanzer Gepard. Foto: Keystone (Archiv)

Deutschland darf in der Schweiz hergestellte Munition für den Luftabwehrpanzer Gepard definitiv nicht an die Ukraine weitergeben. Dies hat Wirtschaftsminister Guy Parmelin der deutschen Verteidigungsministerin geschrieben und an die Position des Bundesrats vom Juni erinnert, wie sein Departement am Donnerstag mitteilte.

Grund dafür sei das Neutralitätsrecht, an das sich die Schweiz strikt halte und das Teil des Völkergewohnheitsrechts sei, wurde Parmelin zitiert. Solange die Ukraine in einen internationalen Konflikt verwickelt sei, könne die Schweiz einer Anfrage um Weitergabe von Kriegsmaterial an die Ukraine deshalb nicht zustimmen. Dasselbe gebiete auch das Schweizer Kriegsmaterialgesetz.

Bereits Anfang Juni hatte der Bundesrat Gesuche aus Deutschland und Dänemark abgelehnt, die in der Schweiz produziertes Kriegsmaterial an die Ukraine liefern wollte. Die rechtliche Situation habe sich seither nicht verändert, argumentierte Parmelin nun.

Er habe in seiner Antwort betont, dass die Schweiz sich entschieden für Frieden und Sicherheit engagiere, jedoch stets unter der strikten Einhaltung des Neutralitätsrechts, wie dies ihrer humanitären Tradition entspreche, hiess es in der Mitteilung weiter.

Die Anfrage der deutschen Verteidigungsministerin vom 21. Oktober betraf nach Angaben des Wirtschaftsdepartements rund 12'400 Patronen Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard, welche Deutschland an die Ukraine weitergeben möchte.

Teil des Communiqués im Wortlaut Infos einblenden «Im Auftrag des Bundesrats wiederholte Bundesrat Guy Parmelin im Antwortschreiben die rechtliche Situation, wie er sie bereits in einem Schreiben vom 3. Juni 2022 erläutert hatte: Die Schweiz wendet im Verhältnis Russland-Ukraine das Neutralitätsrecht an, welches Teil des Völkergewohnheitsrechts ist. Aufgrund des neutralitätsrechtlichen Gleichbehandlungsgebots kann die Schweiz einer Anfrage um Weitergabe von Kriegsmaterial mit Schweizer Ursprung an die Ukraine nicht zustimmen, solange diese in einen internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt ist. Zudem schliessen auch die Bewilligungskriterien des Schweizer Kriegsmaterialgesetzes die Lieferung von Kriegsmaterial an Länder aus, die in einen internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt sind. Da die rechtliche Situation unverändert ist, ist eine Zustimmung zu einer Weitergabe von Schweizer Kriegsmaterial durch Deutschland an die Ukraine weiterhin nicht möglich. Bundesrat Parmelin betonte in seiner Antwort, dass die Schweiz sich entschieden für Frieden und Sicherheit engagiert, jedoch stets unter der strikten Einhaltung des Neutralitätsrechts, wie dies ihrer humanitären Tradition entspricht.(…)»

SDA/fal

