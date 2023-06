Nur Remis gegen Rumänien – Schweiz verspielt 2:0 – ein Abend wie ein schlechter Witz Obwohl es scheinbar nach Belieben dominiert, verliert das Nationalteam ihre ersten Punkte auf dem Weg nach Deutschland. Amdouni schiesst zwei Tore, der Gegner trifft erst spät. Florian Raz

Der Schluss- und Tiefpunkt einer lange Zeit einseitigen Partie aus Schweizer Sicht: Valentin Mihaila trifft in der Nachspielzeit für Rumänien zum 2:2. Video: SRF

Es hätte ein kleines Dankeschön sein sollen an einen lang gedienten Spieler. Und eine ­Feierstunde für einen Newcomer. Stattdessen stehen Fabian Schär und Uran Bislimi an diesem Montagabend auf dem Feld, als geschieht, was eigentlich nicht geschehen kann: Rumänien schiesst das 2:2 und reist mit einem Punkt nach Hause.

Es ist ein Ende, das daher kommt wie ein Witz. Weil die Schweizer ihr viertes Spiel in der EM-Qualifikation ebenso ­dominieren wie ihre ersten drei. Aber sie schaffen es tatsächlich irgendwie, in der 89. und in der 92. Minute noch zwei Tore zu kassieren. Und das gegen einen Gegner, der bis dahin noch nicht einmal zu wissen scheint, dass da überhaupt ein Tor in der Platzhälfte der Schweizer steht.

Dass es ausgerechnet Schär ist, der vor dem 2:2 ein entscheidendes Laufduell verliert und Debütant Bislimi in der 96. Minute noch die Latte trifft anstatt das 3:2 zu erzielen: Das muss wahrscheinlich einfach so sein.

Zu früh in den Ferien

Also gehen die Schweizer mit ­einem Dämpfer in die Sommerpause, weil sie ihre Ferien ein paar Minuten zu früh angetreten haben. Dabei ist ihr Start ein einziges Achtung, fertig, los! In der fünften Minute wirft sich Andrei Burca eben noch in einen Schuss von Denis Zakaria. In der siebten taucht Zeki Amdouni ein erstes Mal vor Rumäniens Goalie Horatio Moldovan auf.

Manchmal erwischt man sich bei der Frage, wann das eigentlich passiert ist? Dass Nationen wie Rumänien in die Schweiz ­reisen und sich dann dort wie der Underdog vor ihrem eigenen Strafraum eingraben in der stillen Hoffnung, dass sie irgendwie, nur einfach irgendwie einen Punkt mit nach Hause nehmen können. Irgendwann nach einer Viertelstunde zeigt die Statistik 85 Prozent Ballbesitz für die Schweiz.

Die Schweizer dominieren den ängstlichen Gegner nicht einfach. Sie schiessen irgendwann auch ihre Tore. Scheinbar so selbstverständlich, wie die ­asiatischen Touristen sich in ­Luzern mit Uhren eindecken. Weil sie Spieler in ihren Reihen hat, die gegen Gegner von der Qualität Rumäniens irgendwann die Lücke finden.

An diesem Montagabend ist es in der 28. Minute so weit. Es ist ein ganz ruhig vorgetragener Angriff von höchster Passqualität. Remo Freuler auf Granit ­Xhaka. Der auf Ruben Vargas. Und dieser findet in der Mitte Zeki Amdouni.

Natürlich Amdouni ist man geneigt zu sagen. Es ist erst sein fünftes Spiel im Dress des Schweizer Nationalteams. Und schon wirkt er wie einer, der einfach dazu gehört. Sein 1:0 ist sein viertes Tor für die Schweiz. Kurz vor der Pause lässt er nach einem zuckersüssen Aussenristpass von Xherdan Shaqiri sein fünftes folgen. Womit er bei der fast schon beängstigenden Trefferquote von einem Tor pro Einsatz ist.

Zeki Amdounis erster Streich: Der Basler Stürmer schliesst einen schönen Schweizer Angriff mit dem 1:0 ab. Video: SRF

Zeki Amdounis zweiter Streich: 13 Minuten nach seinem ersten Treffer erhöht der 22-Jährige sehenswert auf 2:0 für die Schweiz.

Die vergebenen Chancen

Nach diesem Treffer müsste die Partie eigentlich entschieden sein. Amdouni vergibt noch vor dem Seitenwechsel einen Hattrick. Shaqiri lupft den gleich nach Wiederanpfiff aus wenigen Metern neben das Tor. Denis ­Zakarias Durchbrüche werden mehrfach in letzter Sekunde ­gestoppt. Djibril Sow scheitert

in der 78. Minute aus bester Lage. Und schliesslich wird ein Penaltypfiff für die Schweiz in der 83. Minute vom Video-­Assistenten zurückgenommen.

Das scheint der Moment zu sein, in dem die Schweizer mental abhängen. Sie lassen das 1:2 durch Valentin Mihaila einfach geschehen. Niemand, der die Flanke verhindert, und dann vergisst Remo Freuler den Gegner in seinem Rücken.

Rumänischer Anschlusstreffer statt Schweizer Penalty: Nach dem der VAR kurz zuvor einen Penalty für die Schweiz annullierte, trifft Valentin Mihaila zum 1:2 für Rumänien. Video: SRF

Es ist nicht Weckruf genug für die Schweizer. Dafür büssen sie mit den ersten Punktverlusten in dieser EM-Qualifikation. Aber vielleicht gewinnen sie dafür die Erkenntnis, das Spiele nicht dann vorbei sind, wenn der Trainer noch zwei Wechsel macht, die mehr für die Galerie gedacht sind als für den Spielverlauf.

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

Fehler gefunden?Jetzt melden.