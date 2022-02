Nach Selenskis Bitte um Vermittlung – Schweiz will Friedenskonferenz in Genf organisieren Bundespräsident Cassis steht in Kontakt mit Russlands Aussenminister Lawrow und dem ukrainischen Präsidenten Selenski. Zudem plant der Bundesrat am Sonntag oder Montag eine Sondersitzung zur Umsetzung der Russland-Sanktionen. Arthur Rutishauser

Bundespräsident Ignazio Cassis informiert zum Thema Ukraine an einer Medienkonferenz zu den Beschlüssen des Bundesrats, am Freitag, 25. Februar 2022 in Bern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

In Bern laufen die diplomatischen Bemühungen auf Hochtouren, eine Friedenskonferenz zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine zu organisieren. Unmittelbares Ziel wäre es, einen Waffenstillstand zu erreichen. Eine entsprechende Bitte ging am Samstag vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski an den Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis. Diese Bitte ermächtigt die Schweiz, offiziell und völkerrechtlich abgestimmt als neutrale Vermittlerin tätig zu werden. Ein willkommener Anlass könnte eine schon länger für kommenden Montag und Dienstag geplante Zusammenkunft des UN-Menschenrechtsrats in Genf sein.