Q&A zum Entscheid des Parlaments – Schweiz will Einkaufstouristen am Zoll zur Kasse bitten Geht es nach dem Parlament, werden Einkaufstrips im Ausland künftig konsequent besteuert. Im Dreiland ist bereits von Protektionismus die Rede. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Simon Bordier

Wer Einkaufswaren im Wert von unter 300 Franken in die Schweiz einführt, ist von der Mehrwertsteuer befreit – bislang zumindest. Foto: Dominik Plüss

Wird der Einkauf ennet der Grenze für Schweizer teurer?

Danach sieht es aus. National- und Ständerat haben mittels Vorstössen deutlich gemacht, dass sie einen Steuervorteil für Shoppingtouristen beseitigen möchten. Dieser Vorteil kommt insbesondere beim Shoppen in Deutschland zum Tragen. So können Schweizer, die in Konstanz oder Lörrach posten, die deutsche Mehrwertsteuer ab einem Einkaufsbetrag von 50 Euro zurückfordern. Dazu muss man den Ausfuhrschein am deutschen Zoll abstempeln lassen. Die Schweiz ihrerseits besteuert die Einfuhren erst ab einem Wert von 300 Franken – Einkäufe, die unter dieser Grenze liegen, können den Zoll mehrwertsteuerbefreit passieren. Shoppingtouristen brauchen demnach weder die deutsche Mehrwertsteuer (Steuersätze von 7 und 19 Prozent) noch jene der Schweiz (2,5 bis 7,7 Prozent) zu entrichten.