Leitartikel zum Corona-Herbst - Schweiz, wir müssen reden

Im kleinen Kreis flucht ein befreundeter Arzt über die Ungeimpften, welche die Intensivstation füllen. Im Zug ruft ein Handwerker ins Telefon, gut hörbar für den ganzen Waggon: «Ich schwör, ich gang uf Bern, de Berset ga zämeschlah!»

Der Chor einer Bekannten hadert mit der nicht geimpften Dirigentin. In einer Kita beschweren sich Eltern über eine ungeimpfte Betreuerin, die keine Maske tragen will. Bei einer Bekannten geht der Impfgraben quer durch die Beziehung. Auch unsere Redaktion erreichen Briefe und digitale Post in sich verschärfendem Ton.

Die Schweiz im Herbst 2021: Im Seuchenfieber.