Die Seerose verwelkt

Der Name war unsäglich: «Gästival». So hiess das Spektakel, mit welchem vor drei Jahren 200 Jahre Gastfreundschaft Zentralschweiz gefeiert wurden. Haupt­attraktion war die Seerose, eine auf dem Vierwaldstättersee schippernde Eventplattform für über 500 Gäste. Seit die Festivitäten vorüber sind, liegt das 50 Meter breite und 16 Meter hohe Konstrukt im Hafenbecken von Flüelen am Urnersee. Es rostet dort vor sich hin – und ist fast nicht wegzukriegen.

Theaterautor Christoph Fellmann wüsste, wie dem Stahlkoloss beizukommen wäre: das Ding im Luzerner Seebecken versenken als Mahnmal für die gescheiterten Bemühungen um einen gehaltvollen Qualitätstourismus. So lautet sein zynischer Vorschlag, der Bestandteil seines neuesten Theaterprojekts ist.

Doch so einfach ist es nicht. Davon können die Urner ein Lied singen. Nach etlichen Verlängerungen und Einsprachen platzte der Regierung am 20. März der Kragen: Die 460 Tonnen Stahl müssten jetzt endlich aus dem Urnersee verschwinden, verfügte sie. Die letzte Beschwerdefrist ist letzte Woche abgelaufen und die Besitzerin seither in Nöten.

Steuersenkung ermöglicht

Diese ist in Vitznau zu Hause: Die Seerose gehört der Park Hotel Vitznau AG des österreichischen Unternehmers ­Peter Pühringer. Der Besitzer des mondänen Parkhotels hat Grosses vor mit dem idyllisch am Vierwaldstättersee gelegenen Dorf. Villen, ein Forschungszentrum, ein Zentrum für Musik, ein Ort der Kulinarik und der Medizin sollen dort entstehen.

Seine Projekte richtet er jeweils mit der grossen Kelle an, und er hat damit schon so manchen im Dorf verärgert. Doch die meisten schweigen über den Dorfkönig. Denn Pühringer hat den Vitznauern 2011 mit einer Schenkung von fünf Millionen Franken eine Steuersenkung ermöglicht und dem 2009 erworbenen Jugendstilhotel zu neuem Glanz verholfen.

Pühringer möchte die Seerose als Veranstaltungsbühne im See verankern lassen – direkt vor der Nase der Vitznauer. Mit diesem Plan hat er es nun aber übertrieben. Der Widerstand ist gross: Es hagelte Einsprachen von Anwohnern und Landschaftsschützern. Eine Zonenplanung ist zwar aufgegleist, aber es dürften noch mindestens zwei Jahre verstreichen, bis die Betreiber mit einer Bewilligung rechnen können. Bei der Pühringer-Gruppe gibt man sich auf Anfrage wortkarg: Über die weiteren Schritte werde man informieren, sobald konkrete Konzepte vorlägen, heisst es bloss.

Nur mündliche Anfragen

Nur drängt die Zeit, denn solche Bewilligungen – und seien sie auch nur für eine Zwischennutzung auf dem Vierwaldstättersee – brauchen Zeit. Und die hat Pühringer nicht mehr, denn in rund drei Wochen läuft die Frist in Uri ab. Dann muss die Plattform an einen anderen Ort geschleppt werden. Gérald Richner, Leiter des Nidwaldner Amtes für Umwelt, betont, dass bisher zwar mündliche Anfragen, aber noch kein schriftliches Gesuch für eine Zwischennutzung der Seerose auf der Nidwaldner Seeseite eingegangen seien: «Damit ein solches Gesuch überhaupt bewilligt werden könnte, wäre ein umfassendes Nutzungskonzept notwendig.»

Und das Prozedere würde mehrere Wochen dauern. Kommt dazu: Die Nidwaldner dürften sich hüten, Hand zu bieten, nachdem die Urner die Plattform kaum mehr losgeworden sind. Ähnlich tönt es in Luzern und Schwyz. In beiden Kantonen ist ebenfalls kein Gesuch eingegangen.

Teure Verschrottung

Das einst leuchtende Himbeerrot der Seerose ist verblasst und einem dreckigen Rosa gewichen. Das Ende der Provinzposse naht: Weil keine Bewilligung für einen neuen Anlegeplatz in Sicht ist, droht die Verschrottung. Die einst für 2,5 Millionen Franken erstellte Plattform aus Stahl und Stahlblech in ihre Einzelteile zu zerlegen, wird nicht billig. Die Verschrottungskosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 100 000 Franken. Das kümmert Pia Tresch-Walker, Geschäftsstellenleiterin von Pro Natura Uri, nicht mehr: «Wir sind froh, wenn die Seerose definitiv entsorgt wird und damit das Seeufer von Flüelen nicht mehr als Parkplatz gebraucht wird.» (Tages-Anzeiger)