Ein Lottospieler holt den Jackpot und macht das ganze Dorf reich

Lottospieler sind gnadenlose Optimisten. Ob sie wirklich glauben, sechs Richtige zu treffen? Eine simple Wahrscheinlichkeitsrechnung bringt sie jedenfalls nicht davon ab, ihre Kreuze zu setzen.

Deshalb funktioniert das System hinter der Zahlenraterei: weil auf jeden Gewinn Hunderttausende Niederlagen kommen können und sich trotzdem jedes Mal wieder genügend Leute sagen: Diesmal klappt es. In den seltensten Fällen tut es das. In Guggisberg ist es jüngst passiert.

Jemand aus der weitläufigen, wunderschönen und notorisch klammen Gemeinde an der Kantonsgrenze zwischen Bern und Fribourg hat abgeräumt. Und zwar so richtig. Vorige Woche hatten es die Guggisbergerinnen und Guggisberger schwarz auf weiss.

Als der Gemeinderat zu Punkt 2 der Traktandenliste der Gemeindeversammlung schritt und Erstaunliches präsentierte: ein Plus auf der Gemeinderechnung von über 1,6 Millionen Franken. Zustande gekommen ist es dank Steuereinnahmen aus einem Lotteriegewinn. Fast 1,9 Millionen Franken an zusätzlichem Steuergeld spülte er in die Ortskasse.

«Wäutsgwinn»

Der oder die Glückliche hatte den Jackpot bereits 2016 geknackt, in einem Jahr, als das Land gemäss Swiss Lotto um 30 Lottomillionäre reicher wurde. Weil der Gewinn erst im letzten Jahr veranlagt wurde, wirkte er sich erst jetzt auf die Guggisberger Gemeindefinanzen aus.

Das Zentrum von Guggisberg: Mitte des 19. Jahrhunderts stand die Gemeinde vor dem Ruin. Foto: Urs Baumann

Wer den Sechser hatte, ist nicht bekannt. Klar ist hingegen, dass es sich um einen satten Jackpot gehandelt haben muss. Lotteriegewinne werden bei den Kantons- und Gemeindesteuern zu einem fixen Satz von je 10 Prozent besteuert. Heisst: Der effektive Lottogewinn beläuft sich höchstwahrscheinlich auf einen zweistelligen Millionenbetrag.

Auch Gemeindepräsident Hanspeter Schneiter (SVP) spricht am Telefon von einem «Wäutsgwinn» – aber für Guggisberg. «Davon werden wir nun allen etwas zurückgeben.»

Steuersenkung

Das Geld verschafft der Gemeinde plötzlich Spielraum, den sie selten hatte. Während Jahren reihte sich Guggisberg im kantonalen Steuervergleich auf den hinteren Rängen ein; Projekte mussten zurückgestellt werden, weil die finanziellen Mittel dafür fehlten.

Dank dem Lottogewinn kann das Dach der alten Guggisberger Post saniert werden. Foto: Urs Baumann

Guggisbergs Geldnöte reichen weit zurück – und veränderten einst sogar seine geografischen Grenzen. Mitte des 19. Jahrhunderts stand Guggisberg vor dem Ruin, es kam zur Teilung, aus der die Gemeinde Rüschegg hervorging.

Ein Lottosechser verändert Leben – und spült zuweilen ordentlich Geld in die Gemeindekasse. Die Guggisberger werden nun das Dach der alten Post sanieren und ein paar Strassen flicken. Den Steuerfuss haben sie bereits vor Jahresfrist um ein Steuerzehntel gesenkt. Alles nur, weil sich jemand sagte, dass es diesmal klappt. (Berner Zeitung)