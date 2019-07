Frieden und Menschenrechte sind Chefsache

Der Bundesrat erwähnt in seinem Strategie-Entwurf «internationale Zusammenarbeit» das Thema «Friedensförderung und menschliche Sicherheit» nur in einem kurzen Kapitel. Der Text erweckt den Eindruck, bei einem so selbstverständlichen Engagement erübrigten sich Fragen nach Wirksamkeit und Kosteneffizienz. Doch in so unruhigen Zeiten wie heute verdienen Frieden und Menschenrechte eine grundsätzliche Diskussion. Es geht um wichtige Aufgaben des Bundes. Und es geht immerhin um Entwicklungsgeldervon einer Viertelmilliarde Franken.

Mit der Schaffung der Abteilung Menschliche Sicherheit im Aussendepartement hat sich die Schweiz eine mutige globale Rolle gegeben. Frieden kann man von oben, durch politischen und wirtschaftlichen Druck auf Staatschefs und Generäle fördern. Oder durch Basisarbeit, welche die Bevölkerung in die Lage versetzt, ihre Führung zur Vernunft zu bringen.

Besser konzentriert und realistisch

Ich persönlich hatte ausschliesslich in bewaffneten Konflikten gearbeitet, wo Basisarbeit wenig bewirken konnte. Eliten begannen die Kriege. Und Eliten – immer mit verdeckter Hilfe von Grossmächten – beendeten sie.

Die Schweizer Friedensförderung aber finanziert heute zu viele Nichtregierungsorgansationen und ist geografisch verzettelt. Arbeit an der Basis verlagert die Verantwortung für Frieden und die Einhaltung der Menschenrechte von den Regierungen und der Wirtschaft auf die machtlose Bevölkerung. Dazu sind Berater für menschliche Sicherheit ohne ersichtliche Arbeitsteilung mit anderen Gebern auf fast 20 Hauptstädte von Bogotá über Harare bis Peking verteilt. In der Mehrheit dieser Einsatzorte fehlt ein Entwicklungsprogramm von Gewicht, mit dem Einfluss auf Konfliktparteien ausgeübt werden könnte.

Die Schweiz ist keine Friedensgrossmacht. Sie kann nicht auf 20 bewaffnete Konflikte kompetent einwirken. Nüchtern betrachtet, haben wir höchstens Einfluss auf den Ausgang von Kriegen mit geringem geostrategischem Gewicht. Was hiesse, alle Schweizer Einflussmöglichkeiten (Diplomatie, Friedensförderung, Investitionen) auf Konfliktprävention und friedensförderliche Regierungsführung in maximal zehn Ländern zu konzentrieren.

Die Schweiz soll Einfluss auf internationale Gremien geltend machen

Als ab 1990 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wiederentdeckt wurde und zahlreiche Länder – darunter die Schweiz – die Pakte über bürgerliche und politische Rechte ratifizierten, gab es Grund zu Optimismus. Nicht für lange. Die zunehmende Immunität Chinas und der Golfstaaten gegen Menschenrechtskritik, das Scheitern des Arabischen Frühlings, die steigende Zahl von Staatschefs auf Lebenszeit, ein machtloser UNO-Menschenrechtsrat und ein prinzipienloses Weisses Haus haben das Klima für Menschenrechtsarbeit massiv verschlechtert. Wie die Schweiz darauf reagiert, steht nicht im Botschaftstext. Unverändert stark wird auf die Finanzierung von Menschenrechts-NGOs gesetzt: private Hilfswerke, die lokal Rechte fordern, ohne etwas anzubieten, und die meist nur auf einer Seite des Konflikts arbeiten.

Wie viele Partnerorganisationen, lokale, internationale, werden finanziert? Wo gab es Erfolge, Misserfolge? Das möchte man als Staatsbürger wissen. Menschenrechte sind Regierungspflichten. Das Hauptgewicht der Menschenrechtsarbeit gehört in die Professionalisierung der Justiz und in die hohe Politik. Dazu in das Training von Polizisten, Richtern, Gefängniswärtern. Dies konzentriert auf die zehn Schwerpunktländer südlich und östlich Europas, eng verknüpft mit den Deza- und Seco-Programmen für gute Regierungsführung.

Parallel dazu sollte die Schweiz stärker auf die multilateralen Geldgeber problematischer Länder einwirken: die Weltbank, die UNO, die Regionalbanken. Und das politische Tabu, der Zielkonflikt zwischen Schweizer Wirtschaftsinteressen und harten Menschenrechtsforderungen, gehört im Parlament ausdiskutiert.

Der Historiker und Publizist Toni Stadler arbeitete in der Entwicklungszusammenarbeit unter anderem für dasdie UNO und das Schweizer Aussendepartement.