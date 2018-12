Langweilig? Spektakulär!

Und dann ging es unerwartet schnell: Kaum je dürfte eine Doppelvakanz im Bundesrat in derart kurzer Zeit besetzt worden sein. War die klare Wahl von Favoritin Karin Keller-Sutter zu erwarten, so ist das fulminante Resultat von Viola Amherd eine Überraschung. Die Walliserin hat offensichtlich in den Hearings weit mehr überzeugt als ihre Konkurrentin Heidi Z’graggen. Und es zeigte sich einmal mehr: Das Parlament wählt mit grosser Vorliebe jemanden aus den eigenen Reihen.

Abgesehen von Amherds Überraschungsresultat sind beide Wahlen sehr unaufgeregt verlaufen. Und genau in dieser Normalität, mit der Karin Keller-Sutter und Viola Amherd Bundesrätinnen wurden, liegt das Ausserordentliche, ja Spektakuläre des heutigen Tages: Noch nie in der Geschichte des Landes sind bisher gleichzeitig zwei neue Bundesrätinnen bestimmt worden. Und bei der Mehrzahl der bisher sieben Bundesrätinnen kam es bei der Wahl oder beim Abgang aus der Regierung zu Intrigen, Kampfwahlen oder Demonstrationen auf dem Bundesplatz.

30 Jahre nach Elisabeth Kopp

Wer findet, es werde bei diesen Bundesratswahlen zu viel Aufhebens um die Frauenfrage gemacht, muss sich die Relationen in der Schweizer Politik vor Augen führen. Mit Amherd und Keller-Sutter wurden die achte und die neunte Bundesrätin seit Gründung des Bundesstaats gewählt. Dem stehen bisher 117 männliche Regierungsmitglieder gegenüber.

Während der Frauenanteil im Nationalrat 33 Prozent beträgt, sinkt er im Ständerat seit Jahren und liegt noch bei 15 Prozent. Von den sieben Ständerätinnen kandidiert nur Brigitte Häberli-Koller (CVP) erneut. Das ist auch im Hinblick auf künftige Bundesratswahlen bedenklich, ist doch die kleine Kammer eine Art Personalreservoir für die Landesregierung.

Angesichts der Untervertretung von Frauen in politischen Ämtern ist die problemlose Wahl von Amherd und Keller-Sutter ein ermutigendes Zeichen. Der heutige Tag wird ins Wahljahr 2019 ausstrahlen und zusätzliche Frauen für ein politisches Engagement motivieren.

Besonders der Staatsgründer-Partei FDP steht es gut an, dass sie geschlagene 30 Jahre nach dem erzwungenen Rücktritt ihrer bisher einzigen Bundesrätin Elisabeth Kopp wieder eine Frau in der Regierung stellt. In seltener Offenheit sprach Keller-Sutter bei der Annahme ihrer Wahl von einem «dornenvollen Weg» für die freisinnigen Frauen, der nun zu Ende sei.

Übernimmt Amherd von Sommaruga?

Ein Kurswechsel in der bürgerlichen Landesregierung ist mit den neuen Bundesrätinnen nicht zu erwarten. Dazu unterscheiden sich beide zu wenig von ihrer Vorgängerin und ihrem Vorgänger im Amt. Allenfalls ändern sich Nuancen in der Europapolitik, haben sich doch Keller-Sutter und Amherd in letzter Zeit betont kritisch zum Rahmenabkommen geäussert. Es fragt sich allerdings, wie viel davon Wahltaktik und wie viel echte Überzeugung war.

Spannend wird hingegen die Frage der Departementsverteilung, denn hier sind Akzentverschiebungen möglich. So könnte die frühere Sicherheitsdirektorin Keller-Sutter zur ersten Verteidigungsministerin der Schweiz werden – eine Ursula von der Leyen aus St. Gallen sozusagen.

Guy Parmelin hegt Wechselgelüste, und es wäre zu begrüssen, wenn nach über 20 Jahren SVP-Führung eine andere Partei die Verantwortung im Verteidigungsdepartement übernimmt und die nötigen Reformen vorantreibt. Der Freisinn dürfte sich jedoch nach Kräften dagegen wehren, weil er so keine Schlüsseldepartemente mehr besetzen würde.

Nachfolgerin Amherd sagt von sich, sie wirke am liebsten im Hintergrund – und so hat sie sich während ihrer Zeit als Nationalrätin auch verhalten.



Derweil kann man sich Anwältin Amherd gut als Justizministerin vorstellen. Simonetta Sommaruga scheint jedenfalls nicht abgeneigt, das Umweltdepartement zu übernehmen: Die SP-Frau könnte so das Asyldossier abgeben und sich vermehrt mit sozialdemokratischen Kernthemen wie dem Umweltschutz oder der Mobilität befassen.

Hohe Erwartungen

Unterschiedlich fallen die Auswirkungen der Wahlen für die Parteien aus. Für die FDP kommt die von langer Hand geplante Wahl Keller-Sutters zum richtigen Zeitpunkt: Die Partei ist die Diskussionen um den zuletzt glücklos agierenden und gesundheitlich angeschlagenen Johann Schneider-Ammann los.

Sie kann im Wahljahr auf eine Bundesrätin setzen, die mit Exekutiverfahrung, perfektem Französisch und dem Jahr als Ständeratspräsidentin die Anforderungen des Amts geradezu idealtypisch erfüllt. Entsprechend hoch sind die Erwartungen, was nicht ungefährlich ist.

Die CVP hingegen verliert mit Doris Leuthard eine charismatische und durchsetzungsstarke Bundesrätin. Nachfolgerin Amherd sagt von sich selbst, sie wirke am liebsten im Hintergrund – und so hat sie sich während ihrer Zeit als Nationalrätin auch verhalten.

Natürlich gibt es viele Beispiele von Politikerinnen und Politikern, die nach der Wahl in ein Exekutivamt positiv überraschten. Dies ist auch der Walliserin zu wünschen. Und dass sie eine gewiefte Taktikerin ist, hat sie während des Bundesratswahlkampfs bewiesen. Trotzdem werden die Christlichdemokraten den Abgang von Leuthard nicht so leicht wegstecken.

Veritabler Krach

Viel Zeit bleibt dem neuen Gremium jedenfalls nicht, sich zu finden. Denn die Schweiz steuert auf einen veritablen Krach mit der EU zu, der durch fehlende Führungsstärke der bisherigen Landesregierung zusätzlich befeuert wurde.

Ob die Regierung durch die beiden neuen Bundesrätinnen dieses Defizit beheben kann, wird sich weisen. Festzuhalten ist immerhin: Die einzig gelungene Grossreform der laufenden Legislatur ist die Energiewende. Sie wurde 2011 aufgegleist – als die Frauen für ein Jahr im Bundesrat die Mehrheit stellten. (Redaktion Tamedia)