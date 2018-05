Leichtsinnig an der Waffe

Die FDP ist in den letzten Monaten wieder zu einer bestimmenden Kraft in der helvetischen Europapolitik avanciert. Vorbei die Beitrittsträume der freisinnigen Internationalisten. Vorbei aber auch die Zeiten, da man mit der SVP darum wetteiferte, wer den Untergang der EU schauderhafter beschwören kann. Unter Präsidentin Petra Gössi und Fraktionschef Beat Walti regiert die Sachlichkeit: Ihre FDP, das ist eine pragmatische Kraft, die mit kühlem Verstand das Machbare anstrebt – in Brüssel wie auch in der Schweiz.

Jedenfalls schien es so bis gestern Nachmittag. Da hat die FDP im Nationalrat ihre Lust am Spiel mit dem Feuer wiederentdeckt. Auf der Tagesordnung standen bescheidene Anpassungen im Waffenrecht. Nach den Terroranschlägen in Paris 2015 hat die EU den Schusswaffenbesitz griffiger reguliert. Will die Schweiz auch künftig Mitglied der Abkommen von Schengen und Dublin sein, muss sie diese Verschärfungen übernehmen. Eine Formsache, eigentlich. Aber nicht für die FDP. In zwei Punkten hat sie – mit der SVP – für einen Konflikt zwischen dem Schweizer Gesetz und jenem der EU gesorgt. Geht es nach einer Mehrheit der FDP-Fraktion, sollen auch künftig nicht alle wichtigen Bestandteile von Schusswaffen mit einer Seriennummer versehen werden. Weiter will die FDP Waffenhändler nicht dazu verpflichten, über Verkäufe von Magazinen mit hoher Patronenkapazität Buch zu führen. Beides ist für die EU zwingend, weil es die Rückverfolgbarkeit von Waffenbestandteilen erleichtert und den illegalen Waffenhandel erschwert.

Nun droht der Schweiz ein Ausschluss aus dem Schengen-Dublin-Abkommen. Die Folgen wären einschneidend: Die Polizei würde den Zugang zu EU-Fahndungsdatenbanken verlieren. Für viele Touristen würde die Schweiz unattraktiver, für Asylsuchende hingegen zu einer Insel der Hoffnung.

Bevor das Waffenrecht im Ständerat diskutiert wird, sollte die FDP zwei Fragen beantworten: Ist der Schutz von Waffenherstellern und -händlern vor ein bisschen Bürokratie diese Opfer wert? Und ist sie selbst wirklich bereit, ihre neue Führungsrolle in der Europapolitik so leichtsinnig wieder abzugeben?

(Tages-Anzeiger)