Radiostudio Bern muss nach Zürich umziehen

Jetzt ist es definitiv: Das Berner Radiostudio zieht 2020 nach Zürich. Dies hat der SRG-Verwaltungsrat am Mittwoch mitgeteilt. Rund 170 Mitarbeitende von «Echo der Zeit», «Rendez-vous» und anderen Infosendungen müssen von Bern ins Fernsehstudio Leutschenbach umziehen.

SRF-Mitarbeiter befürchten, dass mit dem Umzug des Radiostudios nach Zürich die heute unabhängigen Chefredaktionen von Radio und Fernsehen schon bald zu einer einzigen verschmolzen werden.

Zahlreiche prominente Politiker aller Lager haben den Umzug und die Sparpläne in den letzten Wochen kritisiert: Die SRG stehe für Vielfalt, man wolle keinen Einheitsbrei, mit dem Standort Bern gehe ein grosses Stück Identität verloren.

Jetzt ist klar, was mit dem Radiostudio Bern passiert. pic.twitter.com/zNFgOz05Md — SRF 19. September 2018

«Umzug ist ein Affront»

In Bern reagieren die Behörden denn auch enttäuscht auf den Entscheid der SRG. Stadt und Kanton Bern sowie die Hauptstadtregion warnen davor, dass die SRG als öffentliches Medienunternehmen an Rückhalt in der Bevölkerung verlieren werde. «Wir sind besorgt über die Konzentration der News-Medien in Zürich», heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Die SRG opfere ein Erfolgsmodell.

Für den Berner Stadtpräsidenten Alec von Graffenried, Regierungsrat Christoph Ammann und den Freiburger Stadtammann Thierry Steiert ist das «kompromisslose Vorgehen» des gebührenfinanzierten öffentlichen Medienunternehmens «sachlich falsch und politisch unsensibel», heisst es in der Mitteilung weiter.

«Mit diesem Vorgehen wird sich die SRG mittelfristig schwächen, nicht stärken», wird Ammann zitiert. Die SRG-Spitze stosse nicht nur die Region Bern vor den Kopf, sondern verabschiede sich zunehmend von der Grundidee eines regional verankerten Service public. «Nach dem erfreulich klaren Nein zur No-Billag-Initiative nimmt die SRG ohne Not einen Vertrauensverlust in Kauf», wird von Graffenried in der Mitteilung zitiert.

Auch das Syndikat Schweizer Medienschaffender SSM hat am Mittwoch geharnischt reagiert auf den Beschluss. Das SSM bezeichnet den Abzug als «ein Affront». Der Verwaltungsrat der SRG schwäche mit diesem Entscheid die regionale Verankerung und gefährde die inhaltliche Vielfalt der Berichterstattung der grössten Service-Public-Anbieterin der Schweiz.

(red/sda)