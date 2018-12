Schweizer Firmen arbeiten häufiger für fremde Armeen

Der Fall Pilatus warf diesen Herbst ein Schlaglicht auf einen ebenso heiklen wie florierenden Zweig der hiesigen Exportwirtschaft: Schweizer Firmen helfen ausländischen Streitkräften vor Ort mit vielfältigen Dienstleistungen. Und dies selbst dann, wenn die fremden Armeen in Kriege verwickelt sind.

Während das Aussendepartement (EDA) im Fall Pilatus noch immer abklärt, ob die Tätigkeit des Nidwaldner Flugzeugbauers in Saudiarabien gegen das sogenannte Söldnergesetz verstösst, deuten Recherchen darauf hin, dass die Einsätze von Schweizer Firmen für ausländische Streitkräfte generell deutlich zunehmen. Die Zahl der Meldungen an die für das Söldnergesetz zuständige Stelle des EDA hat sich gegenüber 2017 fast verdoppelt. Letztes Jahr meldeten Schweizer Firmen 50 Einsätze für ausländische Streitkräfte. Das entspricht in etwa auch dem Wert von 2016. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2018 gingen beim EDA bereits 78 Meldungen ein, wie der Bund auf Anfrage mitteilt. Bis Ende Jahr dürften es über 90 sein.

Politiker halten die Entwicklung für bedenklich

Eine Sprecherin des Aussendepartements warnt aber davor, dieses Wachstum zum Nennwert zu nehmen. Man gehe davon aus, dass die Zunahme der Meldungen auch auf die Informationsarbeit des Bundes zurückgehe. Dank der Sensibilisierung durch die Behörden seien die betroffenen Unternehmen heute vermehrt über die im Söldnergesetz verankerte Meldepflicht informiert. Sprich: Die Firmen befolgen das erstvor drei Jahren in Kraft getretene Gesetz heute besser.

Im Parlament ruft die Zunahme der Meldungen dennoch Beunruhigung hervor. «Es deutet vieles darauf hin, dass die Tätigkeit von Schweizer Firmen im Ausland zunimmt», sagt die SP-Sicherheitspolitikerin Priska Seiler Graf. Das sei eine sehr bedenkliche Entwicklung und nach ihrer Einschätzung mit der Neutralität nicht vereinbar. «Schliesslich erbringen diese Unternehmen höchst sensible Dienste im Umfeld von kriegerischen Handlungen.» Priska Seiler-Graf fordert, dass der Bund mehr Ressourcen für die Überwachung dieser Tätigkeiten zur Verfügung stellt. «Der Verdacht liegt nahe, dass die Behörde mit Absicht unterdotiert ist, um der Wirtschaft nicht allzu lästig zu werden.»

Das EDA bestätigt zwar, dass die Zunahme der Meldungen für die Beamten mehr Arbeit bedeute. Die zuständige Stelle bemühe sich aber, die erhöhte Geschäftslast mit den vorhandenen Ressourcen zu bewältigen.

Drei verschiedene Kategorien

Meldepflichtig sind für Schweizer Firmen drei verschiedene Kategorien von Leistungen für ausländische Streitkräfte: erstens, die operationelle oder logistische Unterstützung – darunter fallen etwa Truppentransporte, der Umbau von zivilen Flugzeugen für eine militärische Verwendung oder die Versorgung mit militärischen Gütern. Zweitens die Wartung und der Betrieb von Waffensystemen. Drittens die Ausbildung und die Beratung von ausländischen Streitkräften. Verboten sind demgegenüber alle Dienstleistungen, die eine unmittelbare Teilnahme an Feindseligkeiten darstellen. (Tages-Anzeiger)