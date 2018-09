«Seine Tiefpunkte waren die öffentlichen Auftritte»

Die Amtszeit von Johann Schneider-Ammann endet am 31. Dezember 2018. Aber was bleibt vom Wirtschaftsminister? Und folgt dem Berner jetzt Doris Leuthard in den Ruhestand? Antworten von Fabian Renz, Leiter Bundeshausredaktion der Tamedia, im Video. (Redaktion Tamedia)