So heissen die häufigsten Opfer der Telefonbetrüger

Die 69 Jahre alte Rentnerin war gutgläubig. Sie dachte, der Mann, der sie Ende Januar anrief, sei tatsächlich ein Polizist. Doch es war ein Betrüger, der Hochdeutsch sprach – und die alte Frau vor Kriminellen warnte, die sich derzeit im basellandschaftlichen Muttenz aufhalten würden. Sie müsse deswegen ihre Ersparnisse sofort in Sicherheit bringen. Die Rentnerin hob insgesamt 32'000 Franken von ihrem Konto ab und deponierte das Geld dort, wo es der Betrüger haben wollte – und in aller Ruhe abholen konnte.

Die Masche mit dem falschen Polizisten ist ein beliebter Trick bei Betrügern, um Seniorinnen und Senioren Geld abzuknöpfen. Ähnlich operieren Kriminelle, wenn sie sich am Telefon als Verwandte und Bekannte ausgeben – beim sogenannten Enkeltrick.

Die Polizei versucht, mit gezielter Präventionsarbeit die potenziellen Opfer zu schützen. So ist beispielsweise bekannt, dass die Betrüger hauptsächlich alt klingende Namen aus dem Telefonbuch auswählen. Innert Minuten rufen sie dann oft Dutzende potenzielle Opfer gleichen Namens an – und nicht selten gehäuft in einer Region, vorzugsweise in Städten. Und danach richtet sich die Polizei aus, zum Beispiel mit Informationsanlässen für Seniorinnen und Senioren.

Und immer wieder gibt es konkrete Warnungen in der Öffentlichkeit. Ende Januar zum Beispiel schrieb die Kantonspolizei Zürich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: «Heute rufen Betrüger vor allem Frauen mit den Vornamen ‹Erika› an. Sie sprechen vorwiegend Hochdeutsch und geben sich als Polizisten aus.» Auch «Elisabeth» und «Edeltraud» wurden von den Polizeibehörden schon als typische Opfernamen genannt.

An der Spitze stehen Hans und Elisabeth

Dass die Betrüger, die sich als Enkel oder Polizisten ausgeben, die Telefonbücher systematisch nach älter klingenden Vornamen abklappern, belegt nun erstmals eine Datenanalyse dieser Zeitung. Grundlage dafür ist eine Erhebung des Bundesamts für Polizei (Fedpol) für die Jahre 2017, 2018 und 2019. Aufgeführt sind darin alle über 2100 Vornamen von Personen, die in der Schweiz in diesen drei Jahren auf einen falschen Polizisten oder einen Enkeltrickbetrüger hereingefallen sind – ebenfalls eingerechnet sind versuchte Betrügereien.

Die Auswertung zeigt: Die häufigsten Opfer-Vornamen der letzten drei Jahre sind Elisabeth und Hans – mit 36 respektive 32 Fällen. Dass dies kein Zufall sein kann, belegen Zahlen zur Namenshäufigkeit des Bundesamts für Statistik: Sowohl Elisabeth als auch Hans stehen bei den häufigsten Vornamen in der Schweiz mit Jahrgang 1948 auf dem jeweils ersten Rang. Und seit den 70er-Jahren nennen Eltern ihre Neugeborenen kaum mehr Hans oder Elisabeth. Die Wahrscheinlichkeit ist also gross, dass die Betrüger eine über 70-jährige Person am Apparat haben, wenn sie diese Namen auswählen.

Auch Maria und Marie (29 Fälle) sowie Walter (12 Fälle) und Kurt (10 Fälle) gehörten Ende der 40er-Jahre zu den häufigsten Geburtsnamen in der Schweiz – werden von Eltern mittlerweile aber kaum mehr vergeben.

Die gefährdetsten Opfer-Vornamen unter den Top 20 sind jedoch andere: Hans-Rudolf, Günther, Adolf, Margot, Helga und Ingrid zum Beispiel kommen in der Bevölkerung vergleichsweise selten vor, nur jeweils einige Tausend Mal, haben aber dennoch eine relativ hohe Opfer-Häufigkeit und damit eine entsprechend hohe Opfer-Quote.

Die von der Bundespolizei erfassten Daten zeigen erstmals auch, dass die Betrüger vor allem Frauen ins Visier nehmen. Von den insgesamt rund 2100 Vornamen sind nämlich rund 1500 weiblich und 600 männlich.

Deliktsumme beträgt mehr als 12 Millionen Franken allein 2019

Die Masche, über alt klingende Vornamen mögliche Opfer zu suchen, hat sich bei den falschen Polizisten und den Enkeltrickbetrügern in den letzten Jahren nicht verändert. Verändert haben sich allerdings die Fallzahlen und die Erfolgsquoten – wie neue Zahlen der Bundespolizei zeigen. So gab es 2019 in der Schweiz noch insgesamt 338 erfolgreiche Enkeltrickbetrugsfälle. 2015 verzeichnete das Fedpol noch rund doppelt so viele. Dementsprechend sank auch die Deliktsumme im gleichen Zeitraum: Von 2,5 Millionen auf eine Million Franken. Pro Opfer ergibt dies eine Deliktsumme von gerade mal 3200 Franken.

Weit lukrativer ist für die Gauner der Trick mit dem falschen Polizisten: 2016 erfasste das Fedpol das Phänomen erstmals – und es gab schweizweit nur fünf Fälle. Die Deliktsumme betrug damals im Total 350'000 Franken. 2019 hat sich die Zahl der Fälle verzehnfacht – auf 56. Und die Deliktsumme ist geradezu explodiert, sie betrug im abgelaufenen Jahr laut dem Fedpol mehr als 12 Millionen Franken. Pro einzelnen Fall ergibt dies eine Deliktsumme von mehr als 200'000 Franken. Die Zahlen sind seit einer Woche verfügbar, der SonntagsBlick hatte zuerst darüber berichtet.

Einer der spektakulärsten Fälle betraf eine ältere Frau im Kanton Zürich. Die Betrüger haben die Frau während fünf Monaten immer wieder angerufen – und sie dazu gebracht, insgesamt 3,6 Millionen Franken an die Täter zu überweisen. Die Betrüger gaben sich als Polizisten aus und gaukelten der Frau vor, dass es Kriminelle gebe, die ihr Geld wollten. Daher müsse dieses in Sicherheit gebracht werden.