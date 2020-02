Warum die Operation Mitholz vorbildlich ist

Das Ausmass der Operation Mitholz ist gigantisch. Das fängt schon beim Problem an, das es zu lösen gilt: rund 3500 Tonnen verschüttete, zum Teil stark korrodierte Munition – inklusive 50-Kilogramm-Fliegerbomben. Gleich daneben eine zentrale Nord-Süd-Verbindung der Schweiz und Europas: die Schiene und Strasse zum Lötschberg. In der Nähe das Dorf Mitholz, in dem rund 200 Menschen leben. Einzigartig ist nicht nur die Ausgangslage, sondern auch die Art und Weise, wie das Verteidigungsdepartement nun die Munitionsrückstände im Berg beseitigen will.

Geplant ist eine ausgeklügelte Kaskade von mindestens zwanzig Jahren Dauer, gestützt auf Expertentipps aus dem Ausland: technische Vorabklärungen und kurzfristige Schutzmassnahmen, Eingriffe am Fels gegen möglichen Trümmerfall, Überdachung für Bahn und Autos, Verlegung der Nationalstrasse und – während der heiklen Phase der Munitionsentsorgung – die grösste Evakuierung in der jüngeren Geschichte der Schweiz. So soll die Räumung gelingen, ohne dass jemand zu Schaden und der Nord-Süd-Verkehr auf Schiene und Strasse zum Erliegen kommt.

Die Operation Mitholz beeindruckt: Die Schweiz nimmt Verantwortung wahr für Dinge, die in der Vergangenheit schiefgelaufen respektive falsch beurteilt worden sind. Lange galt dieim Fels schlummernde Gefahr für vernachlässigbar; nachdem neue Abklärungen ein höheres Risiko und grösseres Schadenpotenzial ergeben hatten, packten die Behörden das Problem zielstrebig und seriös an.

In Mitholz macht die Schweiz das, worin sie gut ist: Sie ergänzt eigenes Wissen mit dem Know-how ausländischer Fachleute, spielt mit offenen Karten gegenüber der Bevölkerung, schafft Vertrauen durch berechenbare Planung und zeigt gleichzeitig Offenheit – weil klar ist, dass bei der Operation noch vieles anders herauskommen wird, als man heute annimmt. Anders gesagt: In der Not, welche die explosive Altlast im Kandertal geschaffen hat, zeigen die Schweizer Verantwortungsträger erfreuliche Stärken.