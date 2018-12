«Ist das die Präsidentin von Zürich?»

Am 5. Dezember wählt die Bundesversammlung gleich zwei neue Mitglieder in den Bundesrat. Zur Wahl stehen bei der CVP Viola Amherd und Heidi Z'graggen für die Nachfolge von Doris Leuthard sowie Karin Keller-Sutter und Hans Wicki für den Sitz von Johann Schneider-Ammann (FDP). Wir machen den Test mit Porträtbildern in Zürich und Bern: «Erkennen Sie diese Person? Und wen würden sie wählen, wenn die Entscheidung bei Ihnen läge?» Die Antworten dazu in der Video-Umfrage.

(Tages-Anzeiger)