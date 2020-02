Cryptoleaks: Der Kronzeuge tritt aus dem Schatten

Lange war er aus Sicherheitsgründen in Deckung geblieben. In der Sendung «Rundschau» des Schweizer Fernsehens von 1994 wurden seine Zitate im Gegenlicht verlesen, im Buch «Verschlüsselt» wird er als ehemaliger Mitarbeiter erwähnt. Aber jetzt hat sich Peter Frutiger entschieden, als Kronzeuge namentlich mit seinem Wissen gegen die Zuger Chiffriergerätefirma aufzutreten.

Am Samstag meldete er sich per E-Mail bei dieser Zeitung: «Ich habe diese Firma aus Protest verlassen, die Wahrheit wollte man damals nicht preisgeben», schreibt Frutiger. Und: «Dass unser Staat darüber nichts wusste, ist völlig falsch!» Kurz zuvor hatte der inzwischen 83-jährige Ingenieur zwei Reporter der «NZZ am Sonntag» bei sich zu Hause zu einem zweistündigen Gespräch empfangen.

Frutiger war Mitte der Neunzigerjahre schon der wichtigste Belastungszeuge im Fall Bühler. Verkaufsingenieur Hans Bühler war während einer Geschäftsreise im Iran verhaftet worden, blieb in einem Teheraner Militärgefängnis neun Monate lang inhaftiert und wurde nach seiner Rückkehr in die Schweiz von der Crypto entlassen. Auf seiner unermüdlichen Suche nach Wahrheit half ihm der frühere Crypto-Entwicklungschef Frutiger.

Er fand einen «roten Faden»

Peter Frutiger war der Erste, der Bühlers Vermutung von kompetenter Seite bestätigte: Die Crypto hat ihre Chiffrierung seit der Gründung den US-Geheimdiensten NSA und CIA zugänglich gemacht und dazu die Geräte auch manipuliert. Als junger ETH-Mathematiker war Frutiger in die Firma eingestiegen und wurde in den Siebzigerjahren von Gründer Boris Hagelin damit beauftragt, für die Firma die erste Generation digitaler Chiffriergeräte zu entwickeln.

Als Frutiger dazu die Algorithmen der mechanischen Geräte genauer studierte, kam er dem Geheimnis auf die Spur: Die mathematische Prozess zur Verschlüsselung hatte zwingend einem bestimmten Schema zu folgen, der Mathematiker empfand es als «roten Faden». Diesen festgelegten Pfad durfte er nicht umgehen, er ermöglichte es den westlichen Geheimdiensten, die geheimen Meldungen über eine Hintertür zu entschlüsseln. Auch die nun zu entwickelnde digitale Verschlüsselung sollte knackbar bleiben, das war die Vorgabe, die er von den Kryptologen aus den USA und Deutschland erhielt.

Peter Frutiger geht nach vielen Jahren mit vollem Namen an die Öffentlichkeit. Ausriss: NZZ am Sonntag

Frutiger wurde vom schwedischen Firmengründer ins Geheimnis der mysteriösen Eigentümer eingeweiht, reiste rund zehnmal in die USA und fünfzigmal nach Deutschland, traf Vertreter von CIA und des deutschen Bundesnachrichtendiensts.

Der Entwicklungsingenieur schildert nun bei seinem Treffen mit den Reportern der «NZZ am Sonntag» seine damalige Rolle deutlich ausführlicher und präziser, als er dies noch in den Neunzigerjahren getan hatte. Damals fühlten Frutiger und seine Frau sich stark bedroht, es soll mehrere Anschläge gegen ihn gegeben haben. Diese Bedrohung soll bis ins Jahr 2017 angehalten haben, damals drangen in der Nacht Einbrecher in das Haus des Ehepaars ein.

Für Frutigers Frau war das ein traumatisches Erlebnis. Sie habe später einen Nervenzusammenbruch erlitten und sei wenige Wochen darauf Anfang dieses Jahres gestorben. Beim Einbruch schien es Frutiger, als würden die Täter nicht nach Wertsachen suchen, sondern nach Dokumenten. Frutiger deutet dies so, dass die CIA vor dem Verkauf der Crypto dafür sorgen wollte, dass keine belastenden Unterlagen mehr da waren.

Im Auto mit dem Schah

Dass Frutiger anfänglich mit den westlichen Geheimdiensten kooperierte, erklärt er mit seiner einstigen Überzeugung, dass es in der damaligen Weltsicht um den Kampf von Gut gegen Böse ging. Firmengründer Boris Hagelin hatte seine Geräte den USA im Kampf gegen Nazideutschland zur Verfügung gestellt, im Kalten Krieg stand die westliche Aufklärung in der weltweiten Auseinandersetzung mit dem totalitären Kommunismus der Sowjetblocks.

Frutiger gibt an, er habe erst Skrupel bekommen, als er Mitte der Siebzigerjahre den Schah von Persien verschiedene Male nach St. Moritz gefahren habe. Dabei soll sich eine freundschaftliche Beziehung entwickelt haben. Frutiger merkte beschämt, dass der Schah der Schweizer Technologie gutgläubig vertraute.

Der Entwicklungsingenieur verliess 1977 die Zuger Firma aus Protest. Sein Abgang verstärkte in der Firma über Jahrzehnte die Gerüchte, dass die Algorithmen von US-Geheimdiensten und dem deutschen Nachrichtendienst kontrolliert würden und die Firma nach Hagelins Verkauf 1970 in deren Besitz übergegangen war. Die Firma diffamierte Peter Frutiger in der Folge ähnlich wie danach Hans Bühler in den Neunzigerjahren: Frutiger hätte den Übergang zur digitalen Generation der Geräte nicht geschafft, hätte in der Firma schliesslich keine Aufgabe mehr gehabt und sei deshalb entlassen worden.

Laut der «Washington Post» rekrutierte die CIA nach Frutigers Abgang den berühmten schwedischen Kryptologen Kjell-Ove Widman für Crypto. Auch Widman war ein Bewunderer der USA und ihrer Vision einer freien Welt. Er soll nach einer Sitzung von zwei CIA-Agenten zur Seite genommen und dabei über den Hintergrund der Firma aufgeklärt worden sein. Widman wollte zu dieser Darstellung der «Washington Post» nicht Stellung nehmen, von einem Protest wie jenem Frutigers ist von ihm nichts bekannt.

Weitere Namen

Und was wusste die Schweiz über die Crypto AG? Frutiger sagte schon in den Neunzigerjahren, dass er nach seinem Ausscheiden den mit ihm befreundeten Chef der Flieger- und Flabtruppen Kurt Bolliger und auch die Bundesanwaltschaft ausführlich über den nachrichtendienstlichen Hintergrund der Firma informiert habe.

Im Gespräch mit der «NZZ am Sonntag» nennt er nun weitere Namen: Kurt Bolliger und er hätten die Fakten danach auch gegenüber Rolf Lécher, dem Chef der Flieger- und Flabnachrichtenabwehr, und Bundesanwalt Hans Walder offengelegt. Lécher soll ihm aber beschieden haben, man könne diese Informationen nicht «verarbeiten». Walder soll die Untätigkeit der Bundesanwaltschaft damit begründet haben, dass man von der Crypto keine Geräte erhalten habe.

Wer immer die Cryptoleaks im Jahr 2020 untersuchen wird: Die Geräte der Firma aus den verschiedenen Jahrzehnten sollten jetzt zu erhalten sein. Womöglich kann die Schweiz den Fall also heute «verarbeiten».