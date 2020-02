Fiala: «Dann sieht es ja aus, als ob ich ein schlechtes Gewissen hätte»

Am Anfang hat es noch ein Fragezeichen, am Schluss keines mehr. «Ist der Skandal der eigentliche Skandal?», ist die Überschrift eines Artikels, den FDP-Nationalrätin Doris Fiala über Linkedin und ihr Facebook-Profil verbreitet hat (zum ganzen Artikel). Am Schluss schreibt sie: «Der vorliegende Fall liegt absolut im Bereich der normalen Üblichkeiten (sic!) gemäss dem damaligen Lageverständnis und überrascht die Fachleute nicht. Es bleibt dabei: Der Skandal ist der Skandal.»

Fiala hält die Darstellung der Cryptoleaks durch die Medien für «hochgradig verzerrt». Es würden Ängste geschürt, die nichts mit dem Fall zu tun hätten.«Deshalb soll die Schweiz sich nicht schlechtmachen.»

Doris Fiala beschäftigt sich schon länger mit digitaler Sicherheit. Vor zehn Jahren absolvierte sie eine Ausbildung an der National Defence University in Washington und dem Kings College in London, wie sie selber erzählt. Vor einer Woche präsidierte sie die «Swiss Cyber Security Days» in Freiburg, ein Amt, für das sie laut eigenen Angaben von hohen Militärs empfohlen wurde, die sie in der Ausbildungkennengelernt hat.

Verzerrt, skandalisiert

Am Rande der Tagung kam Professor Bernhard Hämmerli auf Fiala zu, er leitet den Studiengang Information und Cyber Security an der Hochschule Luzern – und er hat eine klare Haltung zu den Enthüllungen über die Cryptoleaks: verzerrt, überzeichnet, skandalisiert.

Gemeinsam habe man das Thema diskutiert, sagt Fiala, gemeinsam auch den Text verfasst. Verschiedene Teilnehmer der Tagung hätten den Artikel gegengelesen und ihn für gut befunden. «Mir war es wichtig, dass ich den Text nicht mit jemanden aus der Privatwirtschaft verfasse, sondern mit einem Vertreter der Wissenschaft.»

Den Anschein von Befangenheit

Was Fiala damit bezweckte: jeden Anschein von Befangenheit vermeiden. Was Fiala – laut eigenen Aussagen – beim Verfassen des Textes allerdings nicht wusste: Auch bei Professor Hämmerli gibt es den Anschein von Befangenheit. Sein Arbeitgeber, die Hochschule Luzern – Informatik, wurde verschiedentlich von Firmen unterstützt, die einen direkten Bezug zur 2018 aufgelösten Crypto AG haben. Zum einen die InfoGuard AG, eine Schwesterfirma, zum anderen die Crypto Schweiz AG, die eine der Nachfolgefirmen der ursprünglichen Crypto AG ist.

Beide Firmen traten als Sponsoren der Hochschule Luzern auf. Zum einen finanzierten sie mit je 3750 Franken rund 10 Prozent der Eröffnungsfeier des von Hämmerli geleiteten Studiengangs «BSc Information & Cyber Security» im Oktober 2018, zum anderen treten sie als Sponsoren des Standorts Rotkreuz auf, wo 2016 das Departement Informatik der Hochschule aufgebaut wurde.

«Sponsoring ohne Verpflichtung»

«Mir ist klar, dass man hier einen Bezug herstellen könnte», sagt Hämmerli. «Aber das Sponsoring erfolgte ohne fachliche Verpflichtungen irgendwelcher Art.» Auch Lehrgänge würden die Firmen nicht unterstützen. Der Text widerspiegle seine Meinung, sagt Hämmerli, und nicht die einer Firma.

«Wenn ich den Text jetzt lösche, sieht es ja aus, als ob ich ein schlechtes Gewissen hätte.»Doris Fiala, FDP-Nationalrätin

Die Verknüpfung zwischen Fiala, Hämmerli und der Crypto Schweiz AG kommt zu einem für die FDP heiklen Zeitpunkt: Am Freitag will die Fraktion diskutieren, ob es für die Aufklärung der Cryptoleaks eine PUK braucht. Doris Fiala will ihren Text im Licht der neuen Erkenntnisse noch einmal anschauen – im Grundsatz bleibt sie aber bei ihrer Haltung: «Wenn ich den Text jetzt lösche, sieht es ja aus, als ob ich ein schlechtes Gewissen hätte.»

Im Übrigen fordert auch sie eine «lückenlose Aufklärung» der Ereignisse. Nur so könne man die entstandene Verunsicherung minimieren. Und endgültig herausfinden, ob wirklich der Skandal der Skandal ist. Oder ob er vielleicht doch für sich alleine steht.