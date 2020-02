Jetzt spricht der damalige Chefkryptologe der Armee

Weshalb hat die Bundespolizei in den 90er-Jahren nicht gemerkt, dass die Geräte der Zuger Crypto AG manipuliert waren und so von den USA und Deutschland zur Spionage genutzt wurden? Das ist eine der zentralen Fragen seit Auffliegen der Geheimdienstaffäre vor einer Woche. Denn die Polizei erhielt schon damals konkrete Hinweise auf die gross angelegte Manipulation – und trotzdem verliefen die Ermittlungen im Sand.

Die Untersuchung der Bundespolizei von 1994 wurde von Jürg Bühler geleitet, dem heutigen Vizedirektor des Nachrichtendiensts des Bundes. Er machte gegenüber der SRF-Sendung «Rundschau» deutlich, man habe damals alles unternommen, um den Fall aufzuklären. «Ich weiss nicht, wie wir da noch besser hätten hinschauen können», sagte Bühler vor laufender Kamera. Man könne halt ein Strafverfahren «nicht einfach aus einem schlechten Gefühl heraus eröffnen».

«Ich weiss nicht, wie wir da noch besser hätten hinschauen können»: Jürg Bühler leitete 1994 die Untersuchung der Bundespolizei. Archivbild von 2007: Lukas Lehmann (Keystone)

Aus dem Bericht des amerikanischen Geheimdiensts CIA zur Crypto AG, der uns auszugsweise vorliegt, geht hervor, dass der CIA davon ausging, dass die Untersuchung der Bundespolizei nur pro forma war – und die wahren Hintergründe über die Zuger Firma gar nicht ans Licht bringen sollte. Dies, weil die Schweiz, bis hin zum Bundesrat, die Operation gedeckt habe.

Nun äussert sich erstmals der damals oberste Kryptologe der Schweizer Armee zur Angelegenheit. Seine Aussagen verstärken die Zweifel am Willen zur Aufklärung der Polizei. Peter Nyffeler, Mathematiker, leitete von Anfang der 1980er- bis Anfang der 2000er-Jahre die Sektion Kryptologie und Chiffrierwesen der Schweizer Armee. Die Sektion war in dieser Zeit im Bundesamt für Übermittlungstruppen angesiedelt und wurde später in die Führungsunterstützungsbasis überführt.

Der heute 76-jährige Oberst Nyffeler sagt: «Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Sektion bei der Untersuchung der Bundespolizei 1994 beigezogen worden wäre, um speziell eine mögliche Manipulation von Crypto-Geräten zu untersuchen. Für eine solche Analyse hätten wir ein möglicherweise manipuliertes Gerät zur Verfügung haben müssen. Das hatten wir aber nicht.» Nyffeler sagt auch: «Fachtechnisch waren wir beim Bund die einzige Stelle, die für eine solche Analyse überhaupt infrage gekommen wäre.»

In der «Rundschau» schob Untersuchungsleiter Bühler die Verantwortung für die gescheiterten Ermittlungen den Kryptologen zu. Er nahm Bezug auf eine Stelle im CIA-Bericht, in der steht, dass die Geheimdienstler die Kryptologen hätten beeinflussen können. «Wenn das im Nachhinein gesehen der Fall gewesen ist, dann ist klar, wieso das Ergebnis von den technischen Abklärungen so war, wie wir es erhalten haben», sagte Bühler.

Inzwischen schweigt Bühler

Wie geht das zusammen mit der Aussage des obersten Kryptologen Nyffeler, dass seine Sektion gar nicht in die Untersuchung der Polizei involviert war? Wie vertieft waren die «technischen Abklärungen» und wer führte sie überhaupt aus? Weder Bühler noch das heutige Bundesamt für Polizei (Fedpol) nehmen Stellung zu solchen Fragen.

Kryptologe Nyffeler sagt, es sei durchaus möglich, dass seine Sektion im Rahmen der normalen fachlichen Unterstützung der Armee und anderer Stellen des Bundes auch Geräte der Crypto AG kryptologisch beurteilt habe, «aber sicher nicht im Rahmen der Untersuchung der Bundespolizei 1994». Eine Beeinflussung seiner Sektion von ausländischen oder inländischen Geheimdiensten schliesst Nyffeler aus.

Ex-Mitarbeiter der Crypto AG sagen, sie seien bei der Polizei auf taube Ohren gestossen.

Daneben lassen auch die Aussagen von ehemaligen Crypto-Mitarbeitern zweifeln, ob die Bundespolizei den Fall mit voller Kraft untersucht hat. Die «Rundschau» hat mit mehreren Ex-Mitarbeitern gesprochen. Etliche von ihnen hätten in den Befragungen der Polizei ausgepackt – und seien auf taube Ohren gestossen. Die Ex-Mitarbeiter haben gemäss «Rundschau» von einer «seltsamen Stimmung bei den Befragungen» berichtet, «als ob es die Polizisten gar nicht wirklich hätten hören wollen».

Klarheit über die Untersuchung der Bundespolizei würden wohl nur die Akten dazu im Bundesarchiv schaffen. Doch die Behörden halten diese nach wie vor unter Verschluss.