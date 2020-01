Schweizer könnten Wuhan bald verlassen – doch Botschaft warnt

Am Wochenende könnte sich für die in den Quarantäneregionen blockierten Schweizer eine Rückreisemöglichkeit ergeben, wie Recherchen zeigen. Offenbar könnte es für die Schweizer Platz geben in einem Rückflug, der durch Frankreich auf die Beine gestellt wird.

Doch die Schweizer Botschaft warnt in einem Mail an die Schweizer Bürger in der Region eindringlich vor Risiken. So müssten die Schweizer ihre Reise zum Flughafen Wuhan oder zu den Treffpunkten in Wuhan selbst organisieren. Da die Stadtverwaltung von Wuhan wegen des Coronavirus ein weitgehendes Fahrverbot erlassen hat, ist schwer einzuschätzen, ob diese Anreise gelingt. Die Botschaft schreibt: «Das Risiko, auf dem Weg hängen zu bleiben, ist hoch.» Und sie warnt die Schweizer: «Es ist auch möglich, dass Sie nicht zu Ihrem Ausgangspunkt zurückkehren können.»

Zwei Wochen Quarantäne für deutsche Rückkehrer

Die blockierten Schweizer befinden sich also in einem besonderen Dilemma. Wer sein Zuhause verlässt, um zum Flughafen zu gelangen, bleibt möglicherweise auf dem Weg stecken und kann auch nicht mehr in sein Heim zurückkehren.

Noch ist aber unklar, ob die Rückreisemöglichkeit am Wochenende überhaupt klappt. Offen ist weiter, was mit den Schweizern passieren würde, wenn sie die Heimreise antreten würden. Deutschland will seine Rückkehrer zunächst während 14 Tagen in Quarantäne nehmen.

