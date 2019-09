60 Prozent wollen vier Wochen Vaterschaftsurlaub

Der Abstimmungstermin steht noch nicht fest, aber die Meinungen scheinen gemacht: Die jüngste Tamedia-Wahlumfrage mit über 20'000 Teilnehmern zeigt, dass 60 Prozent «Ja» oder «eher Ja» sagen zu einem vierwöchigen bezahlten Vaterschaftsurlaub, 40 Prozent lehnen diesen «eher» oder «sicher» ab.

Bei SP und Grünen erhält dieses Anliegen Zustimmungsraten von weit über 80 Prozent, auch 73 Prozent der Grünliberalen sind für dieses Modell. Selbst bei den bürgerlichen Parteien FDP, CVP und BDP ist eine knappe Mehrheit dafür – einzig SVP-­Anhänger sprechen sich laut der Umfrage klar dagegen aus.

Das Dilemma der Initianten

Adrian Wüthrich, Präsident des Vereins Vaterschaftsurlaub jetzt, der eine vierwöchige Auszeit ­fordert, ist erfreut: «Das bekräftigt uns in der Überzeugung, dass eigentlich vier Wochen das Richtige wären.» Weshalb nur «eigentlich»? Die Initianten stecken in einem Dilemma: Das Parlament hat letzten Freitag einen Gegenvorschlag verabschiedet, der den Vätern zwei Wochen zugesteht. Ziehen die Initianten ihr Volksbegehren zurück, tritt das entsprechende Gesetz in Kraft, wenn kein Referendum ergriffen wird. Ein solches ist zwar angekündigt, dürfte aber einen schweren Stand haben: Eine zweiwöchige Papizeit scheint erst recht mehrheitsfähig zu sein.

Das Initiativkomitee will laut Wüthrich diesen Mittwoch entscheiden. Der Verein hat den Text fürs Abstimmungsbüchlein allerdings bereits bei der Bundeskanzlei eingegeben, die Abstimmungskampagne ist weitgehend aufgegleist. Das wären klare Indizien dafür, dass die Initiative nicht zurückgezogen wird. SP-Nationalrat Wüthrich will sich auf Anfrage aber nicht festlegen: «Es gibt auch gute Gründe für einen Rückzug.» Denn die Promotoren für vier Wochen Vaterschaftsurlaub haben auch die ­Elternzeit im Visier. Wenn der vierwöchige Urlaub an der Urne scheitern würde, dürfte das Projekt einer Elternzeit mit deutlich mehr unbezahlten Wochen für Väter und Mütter einen empfindlichen Dämpfer erleiden.

Eine allfällige Abstimmung über die Initiative dürfte am 9. Februar 2020 stattfinden.

Hoffnung für Lesben

Die Tamedia-Umfrage hat sich einem weiteren gesellschaftspolitisch brisanten Thema gewidmet. In der Debatte um die Ehe für alle fordert der Verein ­Regenbogenfamilie, dass auch lesbischen Paaren der Zugang zur Samenspende in der Schweiz erlaubt wird. Eine knappe Mehrheit von 52 Prozent der Befragten steht diesem Anliegen positiv gegenüber.

Die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare dürfte in der nächsten Frühjahrssession im Nationalrat behandelt werden. Dann wird sich zeigen, ob die Samenspende für lesbische Paare eine Chance bekommt. Die vorberatende Kommission sprach sich knapp dagegen aus.