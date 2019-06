Aargauer Regierungsrätin Franziska Roth tritt zurück

Die Aargauer Regierungsrätin Franziska Roth tritt per Ende Juli zurück. Die aus der SVP ausgetretene Gesundheitsdirektorin teilte am Mittwoch mit, sie sei nicht mehr in der Lage, die von den Wählern in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen.

Die frühere Brugger Bezirksrichterin Roth ist seit Anfang 2017 im Amt. Sie hatte sich im zweiten Wahlgang der Aargauer Regierungsratswahlen vom November 2016 überraschend und deutlich gegen Nationalrätin Yvonne Feri (SP) und Grossrätin Maya Bally (BDP) durchgesetzt.

Nach ihrem Einstieg gab es von mehreren Parteien wiederholt Kritik an ihrer Amtsführung. Im April kam es schliesslich zum Eklat: Roth trat aus ihrer Partei aus, die SVP stellte sie danach als unfähig dar, das Amt auszuüben, und entschuldige sich bei den Wählern, die Quereinsteigerin nominiert zu haben.