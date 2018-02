Absender von Droh-Tweets gegen Projer krebst zurück

Der anonyme Twitter-User mit dem Profilnamen «Stoplügenmedien» hat dem SRF-Moderator Jonas Projer nach der No-Billag-«Arena» vom letzten Freitag in einem Tweet mit dem Tod gedroht. Auch die Kinder des Moderators wurden in dem Tweet erwähnt: «Mitten in der Nacht werden wir kommen und Dich richten! ... die Leute Spucken auf Dich Verräter! Deine Kinder?» Nun hat er den Eintrag gelöscht.

Jonas Projer hat wie folgt auf den Tweet reagiert: «Liebe Twitterer, danke fürs engagierte inhaltliche Mitdiskutieren, aber auch für Feedback und Kritik.» Dann bezieht er sich auf die Drohung mit der Frage: «Sollte man sowas eigentlich der Polizei melden oder wäre das doch eher überreagiert?»

Liebe Twitterer, danke fürs engagierte inhaltliche Midiskutieren, aber auch für Feedback und Kritik. Frage: Sollte man sowas ???? eigentlich der Polizei melden oder wäre das doch eher überreagiert? #srfarena https://t.co/s3a0Ecsx0M — Jonas Projer (@jonasprojer) 3. Februar 2018

Nun ist der Absender des Hass-Tweets zurückgekrebst. Er habe Jonas Projer nie mit dem Tod gedroht, schreibt er in einer neuen Kurzmitteilung. «Es ist bezeichnend und erschreckend wie das glaich e hetzkampanie wurde», schreibt er weiter. Und: Er sei nicht «Niveau los».

Ich habe nie PROJER m TOD gedroht! Hier der Duden für die Lügner: https://t.co/fGrJggfiBf Es ist bezeichnend und erschreckend wie das glaich e hetzkampanie wurde! Richten heisst ins Licht rücken ua. Wieso sollte Ich Ihnen drohen? Ich bin nicht so Niveau los. https://t.co/hQpeCMNbsc — Stoplügenmedien (@Lugenmedienstop) 4. Februar 2018

In einem weiteren Tweet direkt an Jonas Projer fragt er, ob er «so eine Hetzkampagne» wirklich nötig habe. Das Wort «Richten» sei ein «positives Wort». Und dann erwähnt er wieder die Kinder des Moderators:

Hallo JONAS hend Ihr d wirklich nötig. So e Hetztkampanie. Wege d Wort Richten losztrete? Das Wort isch m Positive Bedütige besetzt. Ich hans a Positiv anegstellt, den so kanns doch nöd witergah? was werdet mal Dini Kind sege? In 10-20 Johr wenn d Schwitz vo Euch vernichtet isch? https://t.co/hQpeCMNbsc — Stoplügenmedien (@Lugenmedienstop) 4. Februar 2018

Dann wendet sich der User mit dem Namen «Stoplügenmedien» noch an die Polizei und fragt, was er gegen «solche Beschuldigungen» unternehmen könne:

Hallo Team von d Stadtpolizei. Frage w kann ich gegen solche Beschuldigungen? Verleumdungen und Lügen machen? https://t.co/YYnefQ5s6j Im Duden steht genau beschrieben was Richten heisst.( https://t.co/kqqiSQlbfX Doch Typisch Systemedien, die schlachten alles zu Ihrem Vorteil aus! https://t.co/NK4je6sYuq — Stoplügenmedien (@Lugenmedienstop) 4. Februar 2018

