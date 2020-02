Alain Berset zum ersten Coronafall der Schweiz

Herr Bundesrat, Sie haben sich mit dem italienischen Amtskollegen und Gesundheitsministern aus mehreren europäischen Ländern besprochen. Was ist dabei herausgekommen?

Es waren sehr gute Diskussionen. In solchen Momenten ist es wichtig, dass man sich auch physisch trifft, um zu schauen, welche Antworten wir noch anpassen können. Italien erlebt eine sehr schwierige Situation, das muss man so sagen. Das Land hat auch stark und hart reagiert, doch man sieht, dass es die Entwicklung nicht verhindert. Es ist ein Virus, und es ist schwierig, ein Virus zu besiegen. Wir wissen aber, welche Massnahmen funktionieren und welche nicht. Darum werden wir uns auch wieder treffen.

Die Gesundheitsminister Alain Berset (mitte links), Rudolf Anschober (Österreich, links), Jens Spahn (Deutschland, mitte rechts) und Olivier Veran (Frankreich) in der Französischen Botschaft in Rom. Bild: Peter Klaunzer (Keystone)

Gibt es Massnahmen der Italiener, die die Schweiz übernehmen könnte?

Die Situation ist nicht vergleichbar. Wir verfolgen ganz genau, was in der Schweiz passiert, und versuchen alles umzusetzen, was die Lage verbessern kann.

«Wir müssen fähig sein, unsere Antworten anzupassen, wenn es nötig ist.»

Das Tessin hat nun einen ersten Infektionsfall, was bedeutet das für die Schweiz?

Wir haben immer gesagt, dass man in dieser Situation nicht verhindern kann, dass es solche Fälle auch bei uns gibt. Es gibt einfach kein Mittel, um das wirklich zu verhindern. Wir müssen die Fälle schnell erkennen und dann begleiten. Und wir müssen bereit sein, schnell und gut zu reagieren. Dafür braucht es ein funktionierendes Gesundheitssystem, die Bevölkerung muss gut informiert werden. Und wir müssen fähig sein, unsere Antworten anzupassen, wenn es nötig ist.

Sind auch Grenzschliessungen, wie sie da und dort gefordert werden, eine Option?

Wir haben beim Treffen auch über die Möglichkeit gesprochen, Grenzen zu schliessen – diskutieren kann man ja. Keine Option sollte man komplett ausschliessen. Aber überlegen wir uns doch mal, was das konkret bedeuten würde. Alle Grenzen zu schliessen, ist physisch fast nicht machbar, das wäre heute auch nicht verhältnismässig. Dann müsste man alle Flughäfen total schliessen, auch den Verkehr auf dem Rhein. Man müsste den Schweizern, die im Ausland sind, verbieten, zurückzukommen. Das lässt sich so einfach nicht umsetzen. Ausserdem könnte man so dennoch nicht verhindern, dass es womöglich weitere Infektionsfälle in der Schweiz geben wird.