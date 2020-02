Atomlager-Pläne kollidieren mit Gewässerschutz

Die Debatte war heftig, dann beruhigte sie sich, und nun dürfte sieneu aufflammen: Ein neues, bislang unveröffentlichtes Gutachten bringt zusätzliche Brisanz in die Diskussion um den Schutz des Grundwassers bei der Suche nach einem Tiefenlager für den radioaktiven Abfall der Schweizer Kernkraftwerke. Im Fokus stehen die sogenannten Oberflächenanlagen. Das sind jene Umschlagplätze, auf denen der Atommüll angeliefert, umgepackt und schliesslich durch einen Schacht oder Tunnel in das Tiefenlager transportiert wird.

Drei Standortareale kommen für das Tiefenlager infrage. Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) hat für jedes einzelne Gebiet im Rahmen des «Sachplans geologisches Tiefenlager» Platzierungsvorschläge für Oberflächenanlagen ausgearbeitet. Der Bundesrat hat im Dezember 2018 mögliche Orte festgelegt – nach einer Überprüfung durch verschiedene Bundesbehörden und einer Vernehmlassung durch die betroffenen Kantone und Regionalkonferenzen.

In den Plänen der Nagra liegen alle potenziellen Standorte in einem sensiblen Gewässerschutzbereich. Die fragliche Zone umfasst die nutzbaren unterirdischen Gewässer und ihre Randgebiete. Sie dient dem flächendeckenden, vorsorglichen Schutz der Grundwasservorkommen mit dem Ziel, die Grundwasserqualität und -menge zu erhalten.

Gerichte könnten das Projekt stoppen

Die betroffenen Regionen werden sich in den nächsten Monaten mit den Vorschlägen beschäftigen und voraussichtlich bis Anfang 2021 eine erste Stellungnahme abgeben. Die potenziellen Areale der Oberflächenanlagen sind zwar seit längerem bekannt. Das neue juristische Gutachten, das uns vorliegt, lässt Zweifel aufkommen, ob die Rechtslage überhaupt Bauten dieser Kategorie in Gewässerschutzzonen zulässt: Es sei ratsam, keinen Standort in einem Gewässerschutzbereich der Kategorie Au vorzusehen.

Die Untersuchung haben die Kantone Zürich, Aargau, Thurgau und Schaffhausen in Auftrag gegeben. Für den Gutachter ist es «unsinnig», an Standorten festzuhalten, die sich «mit einiger Wahrscheinlichkeit im Rahmenbewilligungsverfahren oder später bei der Baubewilligung als rechtliches Hindernis erweisen werden». Mit anderen Worten: Halten die Behörden an den geplanten Standorten fest, besteht das Risiko, dass dereinst Gerichte das Projekt stoppen werden – mit unabsehbaren Konsequenzen für die ohnehin komplexe Suche nach einem Tiefenlager.

Bauten in dieser Gewässerschutzzone unterliegen einer strengen Bewilligungspflicht, die sich nach der umweltrechtlichen Maxime des Vorsorgeprinzips orientiert. Sie dürfen also keine besondere Gefahr für ein Gewässer darstellen – was aber gemäss Gutachten erst noch zu beweisen sei: «Die der Nagra vorschwebende Endlagerstätte und deren Oberflächenstruktur sind ein weltweites Novum. Die Nagra kann sich also nicht auf Erfahrungen mit gleichen Anlagen stützen.» Die Nagra hatte ursprünglich auch Vorschläge ausserhalb des sensiblen Gewässerschutzbereichs gemacht, die jedoch aufgrund anderer raumplanerischer Kriterien verworfen wurden.

«Grundsätzlich gefährlich» oder «sicher verpackt»?

Der Ausschuss der Kantone, also das politische Leitgremium der Kantone im Rahmen des Sachplans geologische Tiefenlager, tat seine Haltung im letzten September kund: Er betrachtet eine Oberflächenanlage grundsätzlich als «gefährliche Anlage». Der SchweizerischeVerein des Gas- und Wasserfaches SVGW schreibt dazu: Grundsätzlich werden aus Sicht des vorsorgenden Trinkwasserschutzes jegliche Infrastrukturen für Tiefenlager – ob ober- oder unterirdisch – abgelehnt, die über Grundwasser zu liegen kommen oder durch das Grundwasser führen.

Das Bundesamt für Energie (BFE) ist entschieden anderer Meinung. In einem Positionspapier erklärt es, eine Oberflächenanlage stelle keine besondere Gefahr im Sinne des Gewässerschutzrechts dar. Die im Vergleich zu Kernkraftwerken geringe Menge radioaktiver Abfälle liege in «fester und nur schwer löslicher Form vor» und sei «sicher verpackt und abgeschirmt».

Auch für die Nagra gefährdet eine Oberflächenanlage das Grundwasser nicht: «Alle unsere Vorschläge sind aus unserer Sicht bautechnisch machbar, sicher, tragen dem Umweltschutzgedanken Rechnung und sind umweltrechtlich bewilligungsfähig», schreibt sie auf Anfrage. Zudem würden bedeutende Industrie- und alle Kernanlagen in der Schweiz im Gewässerschutzbereich Au oder an dessen Rand liegen. Die Nagra nimmt dabei Bezug auf einen technischen Bericht aus dem Jahr 2013, der die Sicherheit und den Schutz des Grundwassers modellhaft beim Bau und Betrieb einer Oberflächenanlage grundsätzlich beurteilt. Die Autoren relativieren jedoch, die Studie sei kein Sicherheitsbericht für eine Anlage an einem konkreten Standort.

Politische Fragen bis nach Deutschland

Die Einschätzungen liegen offensichtlich diametral auseinander. Die Angelegenheit ist deshalb politisch heikel. Ablesen lässt sich dies nicht zuletzt am Verhalten der involvierten Akteure. Bereits am 10. Januar wurde das Gutachten in einem internen Mail als öffentlich erklärt. Die Adressaten waren Vertreter der vier Kantone, die den Ausschuss der Kantone bilden. Direkt involviert sind mehrere Regierungsräte, darunter Zürichs Baudirektor Martin Neukom (Grüne), der den Vorsitz hat. Als Beisitzer vertreten sind das BFE, die Atomaufsicht des Bundes (Ensi) sowie – weil die Frage auch das grenznahe Deutschland tangiert – das Bundesumweltministerium, das Umweltministerium Baden-Württemberg sowie die drei süddeutsche Landkreise.

Doch die Veröffentlichung lässt auf sich warten. Der Ausschuss der Kantone habe gebeten, das Gutachten erst dann der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wenn die Schweizer Bundesbehörden dazu Stellung genommen hätten, heisst es etwa bei den zuständigen Behörden in Waldshut. Die Zürcher Baudirektion bestätigt, die Rückmeldung des BFE abzuwarten.

Dieses Vorgehen wird von verschiedener Seite mit der Sprengkraft des Gutachtens erklärt: Das BFE sei alles andere als erfreutüber dessen Befund, es wolle eine politische Kontroverse möglichst vermeiden. Darum arbeite es nun an einer Stellungnahme, die dem Fall die Brisanz nehmen solle.

Das BFE dementiert dies auf Anfrage. Die Akteure würde sich jeweils über Publikationen vorinformieren beziehungsweise eine Stellungnahme ermöglichen, bevor diese veröffentlicht würden. Diese Praxis habe sich bewährt. Das BFE hat seine Stellungnahme den Kantonen am Montag zugestellt. Wann das Gutachten nun veröffentlicht wird, ist noch offen.

Doch Streitpotenzial ist sehr wohl vorhanden. Das legt eine Aussage der Zürcher Baudirektion nahe: «Regierungsrat Neukom wird mit allen Beteiligten des Sachplanverfahrens Gespräche führen.» Das erklärte Ziel des Grünen-Magistraten ist, eine Einigung unter Wahrung der Schutzinteressen herbeizuführen.

Oberflächenanlagen und «heisse Zelle»

Die benötigte Fläche für die Oberflächenanlage eines Tiefenlagers beträgt zwei bis acht Hektaren. Die Grösse hängt vom Standort ab und davon, ob sie mit der Verpackungsanlage kombiniert wird. Sie hat drei Funktionen:

Annahme: Das radioaktive Material inklusive abgebrannte Brennelemente wird in Transport- und Lagerbehältern (TLB) vom Zwischenlager angeliefert.

Verpackung: In der Umladezelle («heisse Zelle») der Verpackungsanlage wird das Material aus dem TLB in die Endlagerbehälter umverpackt. Dieser Vorgang dauert jeweils für einen TLB mehrere Wochen.

Auslieferung: Die Endlagerbehälter werden unter Tag in den Lagerkammern des Tiefenlagers eingelagert. Die Umladung in der «Heissen Zelle» wird von aussen durchgeführt und kontrolliert. Das radioaktive Material ist deshalb zu jeder Zeit unter Verschluss.

Die radioaktiven Abfälle befinden sich am längsten in der Verpackungsanlage. Das maximale Inventar an radioaktivem Material beträgt im Vergleich gemäss Nagra 1 Prozent des Inventars des Kernkraftwerks Gösgen. Durch bauliche und betriebliche Schutzmassnahmen lässt sich diese Anlage laut Bundesamt für Energie sicher betreiben. Der Gewässerschutz sei nicht gefährdet. Die Verpackungsanlage muss räumlich nicht zwingend mit der Oberflächenanlage kombiniert sein. Die Nagra prüft alternative Standorte. (lae)