Auf Blochers Spuren

Seit zwei Wochen drehen die Schweizer Gewerkschaftsführer rhetorisch im roten Bereich. Ausgelöst wurde ihre Überhitzung durch zwei, drei kurze Sätze von Ignazio Cassis. Im Radio dachte der Aussenminister laut nach über mögliche Anpassungen der flankierenden Massnahmen, kurz Flam. Cassis glaubt, dass es ohne Retuschen keine Einigung in den Verhandlungen mit der EU um ein Rahmenabkommen geben dürfte. Darum brauche es bei den Flam möglicherweise neue «kreative Wege» und Lösungen.

Mit keinem Wort stellte Cassis infrage, dass die Schweizer Löhne weiterhin gegen Dumpinglöhne aus der EU geschützt werden sollen. Auch gegen die dafür nötigen Kontrollen äusserte er sich nicht. Wie sollte er auch: Als Tessiner ist Cassis für das Problem ausländischer Billigkonkurrenz stärker sensibilisiert als die Deutschschweizer. Cassis warf nur die Frage auf, ob man die Lohnkontrollen vielleicht etwas anders – und damit EU-kompatibel – organisieren könnte.

Gewiss war es politisch ungeschickt, dass Cassis diesen Tabubruch ohne vorgängige Absprache mit seinen Bundesratskollegen und den Sozialpartnern beging. Trotzdem ist die Reaktion der Gewerkschafter auf Cassis’ lautes Nachdenken überzogen. Sie tun so, als wolle Cassis die Schweizer Arbeitnehmerschaft auf einem Brüsseler Altar opfern. Die vorerst letzte Eskalationsstufe in dieser Empörungsbewirtschaftung zündete am Donnerstag SP-Ständerat Paul Rechsteiner. In der NZZ drohte der Präsident des Gewerkschaftsbundes schon mit dem Referendum für den Fall, dass die Flam auch nur ein Mikro-My verändert würden. Auch seinen Support für das geplante Rahmenabkommen mit der EU macht Rechsteiner von unveränderten Flam abhängig. Dieses kategorische Nein auf Vorrat ist irritierend. Mit ihrer fundamentalistischen Haltung erinnern die Gewerkschaftsführer an Christoph Blocher und seine SVP, die das geplante Rahmenabkommen bereits seit Jahren ablehnen, ebenfalls auf Vorrat und ohne seinen Inhalt zu kennen.

«Die Gewerkschafter stellen Ideologie über Kreativität.»

Verantwortungsbewusste Politiker analysieren zuerst, was ein solches Abkommen oder ein neues Flam-Modell genau enthält, und fällen dann ihre Entscheide. Doch solche Verantwortung ist bei den Gewerkschaften derzeit ebenso wenig zu spüren wie bei der SVP.

Heute bestehen die Flam aus einem Netz von Kontrolleuren, die auf Schweizer Baustellen ausschwärmen, um zu überprüfen, ob sich dort auch die aus der EU entsandten Arbeiter an die hier gültigen Gesamtarbeitsverträge und Mindestlöhne halten. Damit die Kontrolleure wissen, welche EU-Ausländer wo arbeiten, müssen sich ausländische Firmen jeweils acht Tage im Voraus anmelden und Kautionen hinterlegen. Diese Acht-Tage-Regel will Cassis aufweichen.

Mit gesundem Menschenverstand

Eingeführt wurde dieses System 2004, zu einer Zeit, als das Smartphone noch nicht ­erfunden und in vielen Firmen noch der Fax im Einsatz war. Damals waren womöglich acht Tage Vorlauf nötig, um wirksame Kontrollen zu organisieren. Dass es mit den heutigen Möglichkeiten nicht möglich sein sollte, die Fristen zu ver­kürzen, widerspricht allem gesunden Menschenverstand.

Man darf auch nicht vergessen, dass auch viele EU-Staaten in den letzten Jahren den Schutz ihrer Bürger gegen Lohndumping ausgebaut haben. Noch mögen diese Massnahmen nicht das Niveau der Schweizer Flam erreichen, innovative Mechanismen aber gibt es auch in der EU. Wer etwa auf belgischen Baustellen arbeitet, muss einen Badge auf sich tragen, den er zuvor bei den Behörden bestellen muss, was ebenfalls bis zu zehn Tage dauern kann.

Schweizer Kreativität wäre, in den EU-Staaten solche Modelle zu analysieren, die besten zu adaptieren und die EU so mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Doch die Schweizer Gewerkschafter ziehen der Kreativität die Ideologie vor: Sie machen das Rahmenabkommen und damit die Zukunft des ganzen bilateralen Weges allen Ernstes von einer bürokratischen Technikalie wie einer Acht-Tage-Frist abhängig. Das ist bizarr und verantwortungslos. (Tages-Anzeiger)