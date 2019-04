Beim Verkehr ist Klimaschutz rasch effektiv

Auch wenn der öffentliche Verkehr der Schweiz im europäischen Vergleich ausgezeichnet dasteht: Unser Land ist ein Autoland. Rund 38 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen stammen vom Verkehrssektor, davon rund drei Viertel von Autos und Lastwagen, der Rest wird durch den Luft- und Schiffsverkehr verursacht.

Es erstaunt deshalb nicht, dass Konstantinos Boulouchos beim Verkehr einen dringenden Bedarf an Massnahmen sieht, um die Verpflichtungen im Rahmen des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen. Der Professor für Energietechnik an der ETH Zürich hat eine europäische Forschergruppe geleitet, die eben in einem neuen Bericht des europäischen Akademien-Verbundes aufzeigt, wie in Europa eine Mobilität ohne Verbrennung fossiler Treibstoffe erreicht werden kann.

Zuerst, was schnell geht

Der Bericht ist quasi eine Anleitung, die an Politiker und Behörden gerichtet ist. Die Liste der Massnahmen, die Bouchoulos gestern im Haus der Akademien der Wissenschaften in Bern präsentierte, ist lang. Die meisten Empfehlungen sind langfristig angesetzt: etwa die Umlagerung des motorisierten Verkehrs auf den Schienen- und den öffentlichen Verkehr oder die Entwicklung synthetischer Treibstoffe als Ersatz für Benzin und Diesel.

Boulouchos ist jedoch wichtig, dass jene Massnahmen prioritär behandelt werden, die relativ schnell in den nächsten 10 bis 15 Jahren umgesetzt werden können – die sogenannten tief hängenden Früchte, wie er selber sagt. Dazu gehören zum Beispiel antriebstechnische Verbesserungen bei Benzin- und Dieselautos und bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Im Gegensatz zu Heizsystemen in Gebäuden, so kommen die Autoren des Berichts zum Schluss, lasse sich die Fahrzeugflotte in Europa innert 20 Jahren erneuern.

Schweiz hinkt hinterher

Die EU hat den technischen Fortschritt in ihren Emissionszielen für neue Personenwagen berücksichtigt. Bis 2021 dürfen Autos in der EU im Durchschnitt 130 Gramm CO 2 pro Kilometer ausstossen, dann jedoch gibt es einen deutlichen Schnitt. Für Neuwagen ist im Mittel nur noch ein Ausstoss von 95 Gramm CO 2 zugelassen. Die Schweiz wird dieses Ziel übernehmen. Für François Launaz, den Präsidenten der Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure, ist das aber eine Marke, die nicht zu erfüllen sei.

Im letzten Jahr betrug der durchschnittliche CO 2 der Neuwagenflotte noch 138 Gramm pro Kilometer – das ist deutlich höher als der EU-Durchschnitt, der unter 120 Gramm liegt. «Eine Verschärfung um mehr als 40 Gramm ist enorm», sagt Launaz. Der Bund erhofft sich mit dieser Massnahme einen Elektroauto-Boom. Dafür fehlten die Anreize, um die teureren Elektrofahrzeuge zuvermarkten, glaubt Launaz. Es brauche ein Modell wie in Norwegen. Auch die Autoren des Verkehrsberichts streichen das norwegische Konzept heraus.

Norwegens Regierung hat als Anreiz verschiedene Ermässigungen und Erleichterungen eingeführt. So sind Käufer von emissionsarmen Autos von der Strassenabgabe befreit. Sie können gratis parken und die Busspur benützen. Wer sich für ein reines Elektroauto oder ein Plugin-Hybrid-Fahrzeug entscheidet, dessen Batterie am Stromnetz aufgeladen wird, erhält einen zusätzlichen Bonus. Damit will die Regierung die Autowahl beeinflussen. Bisher ist das offensichtlich bestens gelungen. Das Konzept ist so erfolgreich, dass die Nachfrage in Norwegen derzeit viel grösser ist als das Angebot an Elektroautos.

Zu früh für Elektroautos

Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen der EU und Norwegen. Im skandinavischen Land stammt der Strom praktisch ausschliesslich aus Wasserkraftwerken. In der EU hingegen gibt es einen grossen Anteil an Kohlestrom im Netz. Auch in der Schweiz fliesst teilweise Kohlestrom. Das heisst: Solange Kohlekraftwerke Strom liefern, käme ein Boom der reinen Elektroautos in Europa zu früh.

«Elektrifizierung ist das Ziel, aber derzeit würde eine Hybridisierung mehr Sinn machen», sagt ETH-Wissenschaftler Konstantinos Boulouchos. Er empfiehlt deshalb, sich bei einem Autoneukauf sorgfältig über Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge zu informieren. Diese Autos würden derzeit emissionsmässig am besten abschneiden. Mit einer Hybridisierung würde man laut Boulouchos etwa 25 Prozent Treibstoff einsparen.

