Berner Staatsanwaltschaft ermittelt im Implantate-Skandal

Implant Files





Im Zuge der weltweiten Enthüllungen über Missstände bei Medizinprodukten berichtete das Recherchedesk von Tamedia am Dienstag über zwei Schweizer Professoren, die klinische Tests einer Bandscheibenprothese zugelassen hatten, obwohl Versuche an Affen ungünstige Resultate zeigten. Die Scheiben mussten später nach verheerenden Folgen zurückgezogen werden. Einer der beiden, der Chirurg Max Aebi, reagierte gestern erstmals in der Sendung «10 vor 10» von SRF. Der Grund für die Komplikationen liege nicht an der Prothese, sondern an der Qualität der Arbeit der Ärzte. Aebi sagte, das Material sei sehr empfindlich. Bei falscher Anwendung komme es zu einer Interaktion mit dem Gewebe. Die Prothese wurde aber von mehreren Ärzten in Deutschland und Belgien implantiert. Später musste sie bei gegen 90 Patienten wieder herausoperiert werden. Gestern überwies der Bundesrat das neue Heilmittelgesetz an die Räte. Die Kontrollmechanismen für Medizin­produkte sollen verschärft werden. (oz)