Betrug: Betreibungsämter sollen besser zusammenarbeiten

Pflegefinanzierung: Kritik an Bundesratsplänen

Pflegefachpersonen sollen künftig mehr Kompetenzen bei der Bedarfsabklärung erhalten. Das Departement des Innern (EDI) hat entsprechende Änderungen im Bereich der Pflege gleichzeitig mit dem Evaluationsbericht zur Neuordnung der Pflegefinanzierung in die Vernehmlassung geschickt. Gleichzeitig zur Evaluation der Neuordnung der Pflegefinanzierung wurden die Beiträge der obligatorischen Krankenversicherung (OKP) für die Pflegeleistungen geprüft angepasst.



Der Bundesrat legte die Beiträge nach dem Grundsatz der Kostenneutralität fest. Die Überprüfung habe nun gezeigt, dass die Beiträge adjustiert werden müssten. Damit der Umfang der Kostenübernahme durch die Krankenversicherung gleich bleibe, müssten die Beiträge für Pflegeleitungen von Pflegeheimen um 6,7 Prozent erhöht und für Organisationen der Krankenpflege und Hilfe zu Hause um 3,6 Prozent gesenkt werden.



Diese Pläne stossen auf Kritik. Spitex Schweiz, der Schweizer Berufsverband der Pflegefachpersonen (SBK), der Alterspflege-Verband Senesuisse und die IG Pflegefinanzierung protestierten am Mittwoch.



Spitex Schweiz schreibt in einem Communiqué, mit der Forderung nach der Senkung der Beiträge der Krankenversicherungen wirke der Bundesrat dem Grundsatz «ambulant vor stationär» entgegen. «Seit Jahren findet eine gewollte Verlagerung in die Spitex statt. Genau diese Branche soll nun Kürzungen in Kauf nehmen. Das ist für uns unverständlich», wird Marianne Pfister, Geschäftsführerin von Spitex Schweiz, zitiert.



Der SBK sieht nun das Parlament in der Pflicht. Mit der Pflegeinitiative, die demnächst in den Räten behandelt wird, gebe der Verband der Politik das Werkzeug in die Hand, um die Finanzierung zu verbessern «Wir führen gute Gespräche mit den Parlamentarierinnen und Parlamentariern und sind zuversichtlich, dass das Parlament bessere Entscheide trifft als der Bundesrat», sagt SBK-Präsidentin Helena Zaugg.