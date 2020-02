Bischof liess Missbrauchsdossier einfach liegen

Jahre vergehen, Jahrzehnte sogar, und nichts geschieht. Dann, scheinbar unvermittelt, fällt die Welt aus den Angeln.

Gestern Morgen wurde der Pfarrer der Freiburger Kathedrale, Paul Frochaux, per sofort und bis auf weiteres suspendiert. Das Bistum erklärte in einem knappen Communiqué, man habe von einer Anschuldigung erfahren, die fast zwanzig Jahre zurückliegt und einer Klärung bedürfe. Der Westschweizer Bischof Charles Morerod selbst habe die Freistellung von Frochaux verfügt.

Gefühl, vergewaltigt worden zu sein.»Unidozent E.*, einstiger Ministrant von Paul Frochaux

Morerod allerdings müsste die Anschuldigung längst bekannt sein. Seit 2011 liegt ihm das entsprechende Dossier vor. Jahre vergingen. Nichts geschah. Bis am Montag, als diese Zeitung und die «Rundschau» Morerod mit den Ergebnissen ihrer gemeinsamen Recherche konfrontierten: der ersten öffentlichen Aussage des mutmasslichen Opfers.

Der Fall führt zurück ins Jahr 1998. Der heute 39-jährige Unidozent E.* wirft Paul Frochaux vor, ihn damals missbraucht zu haben. Frochaux habe ihn in sein Chalet in Torgon VS eingeladen. Dort habe Frochaux ihn auf den Mund geküsst und seinen Penis angefasst. Plötzlich habe E. das Glied des Pfarrers im Mund gehabt. «Er hat meine Intimität und mein Vertrauen missbraucht. Ich hatte das Gefühl, vergewaltigt worden zu sein», sagt E. Er war 17 Jahre alt.

«Ich habe vor dir meine Schwäche anerkannt und dich um Entschuldigung gebeten.»Paul Frochaux in einem Brief an E.

Das Verhältnis zwischen Frochaux, dem damaligen Pfarrer von Morges, und E. war sehr eng. Frochaux sei für ihn eine «Autoritäts- und Vaterfigur» gewesen, erzählt E., «obendrein war er mein Arbeitgeber». E. kannte Frochaux, seit er mit 11 Jahren mit seiner Mutter nach Morges gezogen war. E. ging regelmässig zur Messe, wurde Frochaux’ Ministrant und spielte gegen Entgelt die ­Orgel. «Ich fühlte mich wohl in dieser Rolle als ‹petit chouchou›. Ich war im Pfarrhaus eingeladen, nahm an Pfarreiausflügen nach Rom und Paris teil.»

Es war E.s alleinerziehende Mutter, die Frochaux gebeten hatte, für ihren Jungen «ein maskulines Vorbild» zu sein. Vom Missbrauch erfuhr sie erst zwei Jahre danach. Sie schrieb Frochaux umgehend einen Brief: Er habe das Vertrauen ihres Sohnes und ihr eigenes zerstört. «Ich denke, es ist meine Pflicht, Leute zu warnen, die ihre Kinder in Ihre Verantwortung geben.»

Frochaux antwortete mit einem Brief an E. Darin schrieb er, es sei ein einmaliger Ausrutscher gewesen, der Midlife-Crisis geschuldet. «Ich habe vor dir meine Schwäche anerkannt und dich um Entschuldigung gebeten.» Frochaux’ Brief liegt dieser Zeitung vor.

Der Pfarrer erwartet Dankbarkeit

Nach dem Übergriff plagten E. Schamgefühle, bis ihm eine gute Freundin half, zu anerkennen, dass er ein Opfer war. Sie habe E. ermutigt, erzählt sie, dem damaligen Bischof zu schreiben und Frochaux zu denunzieren. 2001 kam es im Bischofshaus in Freiburg zu einer Aussprache mit Frochaux und dem Stellvertreter des Bischofs, Generalvikar Remy Bérchier. E. liess sich von seiner Freundin begleiten. Frochaux habe die Fakten anerkannt, sich halbwegs entschuldigt, das Ganze aber für nicht so schlimm erachtet, erzählt die Freundin. Frochaux habe E. zudem vorgeworfen, ihn provoziert zu haben. Er habe von E. Dankbarkeit erwartet, weil er in seiner Pfarrei Orgel spielen durfte. ­Frochaux soll gesagt haben, er habe sich seinem Freund Alain de Raemy anvertraut, dem Mitbesitzer des Chalets in Torgon und späteren Weihbischof.

Sanktionen gab es für Frochaux keine. Im Gegenteil. Morerod machte ­Frochaux 2012 zum Priester der Kathedrale Freiburg und bestätigte ihn als Mitverantwortlichen der Priesterausbildung, wo er weiter mit jungen Seminaristen gearbeitet hat.

Bischof Charles Morerod enthüllt eine Gedenktafel für Missbrauchsopfer in der Kathedrale Freiburg. Foto: Corinne Aeberhard (Freiburger Nachrichten)

Auch sonst unternahmen die Kirchenvertreter vieles, um die Affäre zu vertuschen. Als diese Zeitung im Dezember erstmals darüber berichtete, dass es anonyme Missbrauchsvorwürfe gegen Frochaux gibt, bestritt Frochaux alles. Gegenüber der Westschweizer Tageszeitung «24 Heures» sagte er, er habe für den Jungen viel väterliche Zuneigung empfunden: «Sonst ist nichts passiert. Wir haben uns vor dem Bischof geäussert, und alles wurde geregelt.» Remy Bérchier, der 2001 die Aussprache geleitet hatte, doppelte in den Medien nach: «Es gab keinerlei Übergriff auf den Jungen, und keinerlei verwerfliches Vorkommnis.» Für Frochaux gilt die Unschuldsvermutung.

Die Erinnerungslücke des Bischofs

Bischof Charles Morerod seinerseits handelt nur unter Druck der Öffentlichkeit. Gemäss sicherer Quelle hatte die damalige Westschweizer Opferkommission das Dossier gegen Frochaux 2011 Morerod übergeben, als dieser Bischof wurde. Morerod aber will es erst Ende Dezember 2019 im Zuge dieser Recherchen gefunden und der Polizei übergeben haben, allerdings nur eine Seite davon. Damals nannte er dieser Zeitung auch den Namen von E. Dessen aktuelle Aussagen verblüfften ihn, lässt der Bischof ausrichten. Er habe sie am Montag der Polizei weitergeleitet.

Sonst aber mögen der Bischof und Frochaux sich nicht zum Fall äussern, weil man der laufenden kirchlichen Voruntersuchung nicht vorgreifen wolle. Eine solche musste der Bischof wegen anderer Vorwürfe gegen Frochaux eröffnen. Der afrikanische Priester Nicodème Mekongo wirft Frochaux vor, ihn als Seminarist und Vikar von 2008 bis 2011 belästigt zu haben. Frochaux wies die Vorwürfe zurück. Morerod sprach von Erpressung: Mekongo habe versucht, mit den Belästigungsvorwürfen eine Versetzung nach Ottawa abzuwenden. Zudem habe Priester Mekongo womöglich ein Kind. Dennoch betraute Morerod einen kirchenfremden Juristen, den Genfer Anwalt Maurice Harari, mit einer Voruntersuchung.

Sie argumentieren mit den Worten des Papstes

E. möchte wissen: «Wo ist der Rest des Dossiers geblieben? Wo das Gesprächsprotokoll, wo mein Brief? Wurde das Dossier vernichtet?» Er und Mekongo begründen ihren Gang an die Öffentlichkeit mit dem Aufruf des Papstes zu schonungsloser Transparenz. Was auch Morerod 2018 gegenüber der welschen «Tagesschau» sagen liess: «Ich kann nicht mehr akzeptieren, dass wir Dinge verstecken, denn in der Tat haben wir das zu oft gemacht. Handelt es sich um eine Person, die immer noch aktiv ist, muss man sie daran hindern». Für E. bleibt das Heuchelei, «solange die kirchlichen Autoritäten behaupteten, es sei damals im Chalet nichts passiert».

Bischof Morerod hat Anwalt Harari nun beauftragt, auch den Ereignissen im Walliser Chalet nachzugehen. Die Frage, warum er den Fall Frochaux jahrelang ignorierte, kann indes nur Morerod selbst beantworten. Vielleicht tut er es am 12. Februar in Lausanne, wo Morerod öffentlich über seine Rolle bei der Aufarbeitung und Prävention von Missbrauch in der Kirche referieren soll.

* Namen der Redaktion bekannt