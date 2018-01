Bruderers Rücktritt lässt SVP hoffen

Donnerstagabend. Das Schweizer Fernsehen strahlt die Sendung «Vier zum Volk» aus. Bundesparlamentarier schlüpfen darin für drei Tage in ungewohnte Rollen. Dieses Mal hilft der erklärte Armeegegner und medizinisch ausgemusterte Cédric Wermuth in der Armee beim Aufräumen im bündnerischen Bondo. Die Uniform steht dem Aargauer SP-Nationalrat gut.

Für den Überraschungscoup sorgte vorgestern jedoch Pascale Bruderer: Die SP-Ständerätin kündigte an, sich aus der Politik zurückzuziehen. In der Aargauer Parteispitze, der Wermuth angehört, war dieser Entschluss schon länger bekannt. Korrigiert der 31-jährige Linksaussen bereits sein Image, damit er im Herbst 2019 Bruderers Sitz verteidigen kann? Er dementiert: Erstens sei offen, wer antrete. Zweitens würde er sich nie verbiegen, um bei Wahlen zu punkten.

Die Aargauer SP hat jedenfalls ein Problem. Im Parlamentarier-Rating stehen alle, die in Bruderers Fussstapfen treten könnten, weit links von ihr. Dies trifft nebst Wermuth auch auf Yvonne Feri zu, die zweite Aargauer SP-Vertretung im Nationalrat. Und der amtierende SP-Regierungsrat Urs Hofmann wird nicht kandidieren. Für die Linkspartei im bürgerlich dominierten Kanton Aargau ist die Lage also überaus schwierig. Grund genug, Forfait zu geben?

Sicher nicht, sagt Wermuth. Aber einfach werde es nicht, räumt er ein. Die Zahlen der Nationalratswahlen von 2015 illustrieren das schonungslos: Linke reihen sich weit hinter den Bürgerlichen ein. Wermuth und Feri erhielten mit je gut 44’000 nicht einmal halb so viele Stimmen wie SVP-Nationalrat Ulrich Giezendanner. Dieser hat noch eine Rechnung offen: 2011 unterlag er Bruderer im Duell um den Ständeratssitz. Das war eine Sensation.

Verdrängte die SVP: Pascale Bruderer gewann 2011 das Rennen um den Ständeratssitz gegen Ulrich Giezendanner. (Bild: Peter Schneider, Keystone)

Die Sozialdemokratin, 2010 in der TV-Sendung «Swiss Awards» zur beliebtesten Politikerin der Schweiz gekürt, verdrängte die Aargauer SVP aus dem Stöckli. Damit ergatterte die SP erstmals nach 63 Jahren wieder einen Sitz im Ständerat.

SVP atmet auf

Jetzt also stünde die Tür zur kleinen Parlamentskammer weit offen für Giezendanner. Doch dieser winkt ab. 2019 werde er 66-jährig, 28 Jahre im Bundeshaus seien genug. Aber ja, die Chancen für seine Partei stünden gut, sagt er. Bei der SVP reibt man sich bereits die Hände. Zu den Papabili gehört Nationalrat Hansjörg Knecht. Er versuchte es 2015 ebenfalls gegen Bruderer, kassierte aber eine krachende Niederlage. Doch Bruderer spielte in einer anderen Liga und distanzierte sogar den damaligen FDP-Präsidenten und heutigen Ständerat Philipp Müller. Als einzige Kandidatin schaffte sie nach dem ersten Wahlgang mit über 104’000 Stimmen die Wahl. Alle anderen mussten in die zweite Runde.

Eine auf nationalem Parkett unverbrauchte Kraft wäre der 52-jährige Regierungsrat Alex Hürzeler. Die Ausgangslage passt: Der Bildungsdirektor kann sich dieses Jahr als Regierungspräsident bestens in Szene setzen. Doch sowohl Knecht als auch Hürzeler halten mit ihren Absichten hinter dem Berg.

Wen auch immer die SVP ins Rennen schicken wird: Ihr Ziel ist eine bürgerliche Doppelvertretung. Für die Linke am ehesten dagegenhalten kann ausgerechnet eine Grüne: Susanne Hochuli. Zwar hat kaum je eine Regierungsrätin im Aargau so stark polarisiert wie sie. Doch selbst bürgerliche Politiker trauen ihr ein echtes Duell zu. Hochuli gehörte der Aargauer Regierung acht Jahre an, ehe sie 2016 zurücktrat. Hochuli lässt sich alle Optionen offen.

Wermuth wieder im Kämpfer?

Eine vielversprechende Kandidatur der Grünen könnte die SP ins Dilemma stürzen. Spätestens in einem zweiten Wahlgang müssten sich die beiden Linksparteien auf eine Kandidatur einigen, um ein Verzetteln der Stimmen zu verhindern. SP-Co-Präsidentin Elisabeth Burgener schliesst einen solchen Schulterschluss nicht aus: Es gelte, erstens den SP-Sitz und zweitens den linken Sitz zu verteidigen.

Ob die frühe Rücktrittsankündigung Bruderers der SP nützt, ist im Parteipräsidium umstritten. Burgener sagt: «Pascale Bruderer ermöglicht es uns, die Wahlen sauber zu planen.» Co-Präsident Wermuth hingegen weist darauf hin, dass dies natürlich auch für die SVP gelte.

Denkbar ist jedoch auch ein Szenario, bei dem 2019 gleich beide Ständeratssitze neu zu vergeben sind. Philipp Müller lässt es im Gespräch mit dieser Zeitung nämlich offen, ob er es noch einmal wissen will. Dann könnte es sich für Cédric Wermuth eventuell lohnen, noch einmal medienwirksam im Kampfanzug zu posieren. (Tages-Anzeiger)