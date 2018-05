Bundesräte halten sich nicht gerne an offizielle Amtszeiten

Bundesrat Johann Schneider-Ammann ist eine statistische Ausnahme. Vergangene Woche hat der FDP-Politiker klargemacht, dass er im nächsten Jahr zurücktritt – und zwar pünktlich zum Legislatur­ende. Damit gehört er zu einer Minderheit, wie eine neue Studie des Politologen Georg Lutz für das Portal De Facto zeigt. Gemäss dieser Auswertung sind in den letzten hundert Jahren sieben von zehn Bundesräten zwischen zwei Wahlen zurückgetreten. So, wie das möglicherweise Doris Leuthard (CVP) machen wird, die ihre Rücktrittspläne bereits letzten Sommer bekannt gab. Dagegen bleiben statistisch gesehen nur gerade drei Bundesräte bis zum offiziellen Ende der Legislaturperiode im Amt.

Gründe für einen vorzeitigen Rücktritt von Bundesräten gibt es laut Lutz mehrere. «Meist stehen persönliche oder politische Überlegungen im Zentrum», sagt der Politologe. Nach einer bestimmten Anzahl Jahre im Amt treten Bundesräte gerne dann zurück, wenn sie ein politisch wichtiges Geschäft durchgebracht haben. Oder nachdem sie das prestigeträchtige Amt des Bundespräsidenten innegehabt hatten. Ein Einzelrücktritt birgt einen wichtigen Vorteil: die uneingeschränkte Aufmerksamkeit der Medien. «Nie wird man als Bundesrat so stark gelobt wie vor dem Amtsantritt und nach dem Rücktritt», so Lutz.

Zu grosser Druck

In einzelnen Fällen erfolgt ein vorzeitiger Rücktritt auch aus gesundheitlichen Gründen, wie 1984 im Fall von FDP-Bundesrat Rudolf Friedrich. Bei anderen wurde der politische Druck zu gross. Das war 1989 bei Elisabeth Kopp (FDP) der Fall, der ersten Frau im Bundesrat; ihr wurde Amtsgeheimnisverletzung vorgeworfen. Oder bei Samuel Schmid, der als nicht offizieller SVP-Kandidat in die Regierung gewählt wurde. Im Zuge der Affäre um Armeechef Roland Nef und nach dem Zerwürfnis mit seiner Partei trat er 2008 zurück.

In den meisten Fällen haben aber auch die Parteien ein Interesse an einem vorzeitigen Rücktritt und üben deshalb kaum Druck auf ihre Kandidaten aus, bis zum Ende zu bleiben. «Die Parteien profitieren ebenfalls von der gestiegenen Aufmerksamkeit», sagt Lutz und erinnert etwa an die «Roadshow», welche die FDP mit ihren Bundesratskandidaten im Sommer 2017 veranstaltete. Dabei standen die Bundesratskandidaten Ignazio Cassis, Pierre Maudet und Isabelle Moret der Bevölkerung Red und Antwort, obwohl das Volk zur Wahl gar nichts zu sagen hat. Für die Parteien kommt hinzu: Bei einer Doppel- oder Dreiervakanz wird die Bundesratswahl schwieriger kontrollierbar. Im Durchschnitt treten pro Legislatur drei Bundesräte zurück.

Eine Eigenheit der Bundesratswahlen ist, dass das Parlament die Bisherigen in aller Regel diskussionslos wiederwählt. Infrage gestellt wird dieses Prinzip meist nur, wenn die Parlamentswahlen grössere Verschiebungen der Wähleranteil zur Folge haben. So reichten die beiden CVP-Bundesräte Arnold Koller und Flavio Cotti sechs Monate vor den eidgenössischen Wahlen gemeinsam ihren Rücktritt ein – im Wissen darum, dass die CVP bei den Wahlen 1999 ihren Status als drittstärkste Partei verlieren dürfte. Tatsächlich verlor die CVP weitere Wähleranteile, die beiden Sitze konnte sie aber behalten. Vier Jahre später war dennoch Schluss: Das Parlament wählte SVP-Nationalrat Christoph Blocher in den Bundesrat, während Ruth Metzler (CVP) ihren Platz räumen musste.

Viel Stabilität, wenig Auswahl

Das heutige System führe zu einer grossen politischen Stabilität, sagt Lutz, wozu auch der Wahlmodus beiträgt: Die Bundesräte werden nicht miteinander gewählt, sondern nacheinander. Das hält die Lust der Parteien im Zaum, unliebige Bundesräte anderer Parteien abzuwählen, weil sie ihrerseits auf deren Unterstützung angewiesen sind. Dennoch wäre es seiner Meinung nach wünschenswert, blieben die Bundesräte bis zum Legislaturende im Amt. «Dadurch wäre eine breitere Diskussion über die künftige Zusammensetzung der Regierung möglich, und das Kandidatenfeld würde grösser.»

FDP-Ständerat Andrea Caroni sieht das weniger eng. Natürlich seien mehrere Vakanzen aus Sicht des Parlaments interessanter, sagt er. «Aber die entscheidende Frage ist, ob jemand noch genug Power hat.» Sei das nicht mehr der Fall, trete die betreffende Person besser zurück, als sich noch drei weitere Jahre ans Amt zu klammern.

SP-Ständerat Hans Stöckli hält die Möglichkeit, den Zeitpunkt des Rücktritts selbst zu bestimmen, für eine «Stärke unseres Systems». Eine leise Kritik bringt er dennoch an: «Wenn die Bundesräte ihre Rücktritte untereinander und mit den Parteispitzen etwas besser absprechen würden, würde ich das begrüssen.»

