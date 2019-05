Buschauffeure sollen auch ohne Führerausweis weiterfahren dürfen

Sergio Bosi, Busfahrer der Luganer Verkehrsbetriebe, hatte gerade Pause, und er war in Eile. Für seine schwer kranke Frau wollte er einige Einkaufe tätigen, ehe seine Schicht wieder anfing. «Da die Zeit knapp war», erzählt der Tessiner, «beging ich den Fehler, das Tempolimit zu überschreiten.» Das Resultat: ein Ausweisentzug für fünf Monate.

Für einen Büroangestellten kann der Verlust des Fahrausweises lästig und einschränkend sein. Für einen Berufsfahrer wie Sergio Bosi ist es existenzbedrohend. Denn das Fahrverbot gilt grundsätzlich nicht nur privat, sondern auch beruflich. Bosis Glück war, dass es in Lugano nicht nur Busse, sondern auch eine Standseilbahn vom Bahnhof ins Zentrum gibt. Um diese zu bedienen, wird kein Führerschein verlangt. Die städtischen Verkehrsbetriebe ermöglichten es Bosi, während seiner unfreiwilligen Auszeit zu einem reduzierten Pensum bei der Standseilbahn zu arbeiten. Heute, fünf Jahre nach dem Vorfall, ist Bosi wieder als Buschauffeur tätig.

Vorstoss im Nationalrat

Anderen Berufsfahrern ergeht es weniger glimpflich. Zahlen sind nicht greifbar, da die Statistiken zu den Ausweisentzügen keine Erwerbstätigkeiten erfassen. «Aber wenn es einem Chauffeur passiert, dann ist es dramatisch», sagt Barbara Spalinger, Vizepräsidentin der Verkehrsgewerkschaft SEV. «Dann kommt es oft zum Verlust der Arbeitsstelle.» Das Schweizer Sanktionsregime, das nicht zwischen privatem und beruflichem Fahren unterscheide, laufe faktisch nämlich auf ein Berufsverbot hinaus.

Möglicherweise wird der Nationalrat heute beschliessen, dieses Regime zu ändern. Traktandiert ist ein Vorstoss der Thurgauer Gewerkschafterin Edith Graf-Litscher (SP), der die «doppelte Strafe» für professionelle Fahrer abschaffen will. «Mindestens bei leichtem Verschulden» sollte es den Behörden ermöglicht werden, zwischen den Fahrzeugkategorien markant zu unterscheiden, argumentiert Graf-Litscher. Das würde bedeuten, dass ein Ausweisentzug etwa nur für das Privatauto verfügt werden könnte. Das Berufsfahrzeug dürften die Betroffenen weiterhin oder deutlich rascher wieder gebrauchen.

Graf-Litschers Motion wurde von Ratsmitgliedern aus SP, GLP, CVP, FDP und SVP unterzeichnet; sie hat also Chancen. Zu den Unterstützern gehört auch der Aargauer SVP-Mann Ulrich Giezendanner. Als Transportunternehmer kennt er entsprechende Fälle aus eigener Erfahrung. Oft treffe es Junge, da sich Ältere auf der Strasse generell defensiver verhielten. «Chauffeur ist in der Schweiz der einzige Beruf, bei dem ein Tempodelikt mit einem Jobverbot bestraft wird», kritisiert Giezendanner. In umliegenden Ländern dagegen werde klar unterschieden zwischen privaten Fahrten und solchen, die dem Broterwerb dienten.

Road Cross ist skeptisch

Indes gibt es an den Bestrebungen der Politiker-Allianz auch Kritik. Der Bundesrat, dessen Stellungnahmen hohes Gewicht besitzen, empfiehlt den Vorstoss zur Ablehnung. Die kantonalen Behörden könnten bei Bedarf heute schon ausreichend differenzierte Urteile fällen, argumentiert die Regierung.

Skeptisch zeigt sich auch Road Cross, die Stiftung für Verkehrssicherheit. Das Anliegen der Chauffeure sei zwar «aus menschlicher Sicht verständlich», sagt Geschäftsführerin Caroline Beglinger. «Jedoch scheint es uns sehr schwierig, zwischen einer privaten und einer beruflichen Fahrtauglichkeit einen Unterschied zu machen.» Verkehrsregeln dienten der Verkehrssicherheit, betont Beglinger. Ihre Wirksamkeit hänge davon ab, wie gut und wie konsequent sie eingehalten würden. «Hier haben Berufsfahrerinnen und Berufsfahrer eine gewisse Vorbildfunktion.» Noch mehr als bei sporadischen Fahrern sei es «entscheidend, dass sie sich an die geltenden Regeln halten».

Sergio Bosi, der Buschauffeur aus Lugano, wird vom Entscheid des Nationalrats voraussichtlich nicht mehr selber betroffen sein. Er hofft aber, dass die Politik die von ihm als Missstand empfundene Situation korrigiert. «Ich verstehe einfach nicht, weshalb ich meine Arbeit damals nicht weiterhin ausüben konnte. Das ist ungerecht.» Die Zeit der Unsicherheit hat er wie eine «seltsame Krankheit» in Erinnerung.

