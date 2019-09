CVP greift die Konkurrenz mit Google-Inseraten an

Die CVP setzt im Wahlkampf auf einen Konfrontationskurs. Wer auf Google nach Kandidaten für den National- und Ständerat sucht, erhält als erstes Resultat ein unscheinbares Inserat. Bei einem Klick auf die Anzeige öffnete sich eine Seite der CVP, die je nach Parteizugehörigkeit des Gesuchten anders gestaltet ist.

Nicht von Franz Grüter oder der SVP: Wer auf die Anzeige klickt, landet bei der CVP.

Bei einer Suche nach SVP-Kandidaten erscheint die Seite beispielsweise in grün und es wird gefragt: «Wie bleibt die Schweiz in Zukunft souverän?» Die SVP, so beantwortet die CVP etwas weiter unten die Frage, riskiere mit ihrer Blockadepolitik das Erfolgsmodell Schweiz und stelle den bewährten bilateralen Weg in Frage. Darunter fragt die CVP: «Ernsthaft?»

Dem Link auf die Anzeige folgt diese Site: Die Lösung ist – Überraschung, Überraschung! – die CVP.

Einige der Inserate erscheinen mittlerweile nicht mehr. Dennoch haben sie auf Twitter schon für heftige Reaktionen bei betroffenen Politikern gesorgt.

Verzweifelt, verzweifelter, CVP. ????

Die Hetzkampagne der @CVP_PDC ist wohl der letzte Strohhalm ???? bevor sie von den Grünen überholt wird. Auch in der #Klimapolitik gilt: Lösungen statt Empörung: ????https://t.co/UJE3ZULcpj pic.twitter.com/5wwP1KsQTj — Christian Wasserfallen (@cwasi) September 17, 2019

Neben empörten Reaktionen und Vorwürfen, sind sich viele der Kommentierenden einig, dass die Kampagne eine schlechte Idee sei und sich wohl eher negativ auswirken werde.

Für Parteipräsident Gerhard Pfister ist das Vorgehen der CVP keine Negativ-, sondern eine Vergleichskampagne: «Es ist Wahlkampf und damit durchaus legitim, Unterschiede zu anderen Parteien aufzuzeigen.» Das mache die CVP etwas zugespitzt, aber auf eine sachliche Weise, sagt Pfister. «Uns wird oft vorgeworfen, dass man nie genau weiss, wo die CVP steht.» Mit der Kampagne wolle man dies ändern.

Politbüro Folge 2: Der schmusende SP-Politiker

Raphaela Birrer und Philipp Loser besprechen im «Politbüro» die Irrungen und Wirrungen rund um die Wahlen 2019.