Calatrava darf das 4. Gleis am Bahnhof Stadelhofen nicht bauen

Jetzt ist es klar: Das 4. Gleis am Stadtzürcher Bahnhof Stadelhofen wird von Giuliani Hönger Architekten zusammen mit Caretta und Weidmann Generalplaner entworfen. Das Architektenteam hat den Wettbewerb mit ihrem Vorschlag namens «Elysion» gewonnen, wie die SBB heute Dienstag an einer Pressekonferenz bekannt gegeben haben. Die Architekten wollen das 4. Gleis in den Hang hinein bauen, es soll für die Pendler direkt über die Ladenpassage erreichbar sein. Der Entscheid der Jury fiel einstimmig, heisst es.

Das Vorprojekt soll im Herbst 2021 vorliegen, gebaut wird gemäss Planung ab 2026. Inbetriebnahme des 4. Gleises soll im Jahr 2035 sein.

So soll das 4. Gleis an den Bahnhof Stadelhofen angebunden werden (zum Vergrössern bitte anklicken). Grafik: SBB

Anfang Jahr hatten die SBB den Projektwettbewerb für den Ausbau lanciert. Acht Architekturbüros wurden eingeladen. Darunter auch jenes des spanisch-schweizerischen Stararchitekten Santiago Calatrava, der den bestehenden Bahnhof Stadelhofen entworfen hat.

So soll die Erweiterung aussehen. Visualisierung: SBB

Daneben gab es noch zwei weitere Teams, die einer breiteren Öffentlichkeit bekannt sein dürften: jenes des Franzosen Dominique Perrault, dessen wohl bekanntestes Werk die Bibliothèque Nationale in Paris ist, und das Büro des verstorbenen Theo Hotz, der unter anderem das neue Polizei- und Justizzentrum oder die Sihlcity entwarf.

Viertgrösster Bahnhof Zürichs

Der Ausbau des Stadelhofens ist überfällig, die Kapazitätsgrenze ist längst überschritten. Der Stadelhofen ist inzwischen mit täglich knapp 83'000 ein- und aussteigenden Passagieren der viertgrösste Bahnhof Zürichs und eines der grössten Nadelöhre im regionalen Zugverkehr.

Der neue Bahnhof Stadelhofen nach der Erweiterung. Visualisierung: SBB

Der Grund: 1990 wurde er mit einem «Geburtsfehler» in Betrieb genommen: Aus Kostengründen hat er nur drei und kein viertes Gleis. Das hat zur Folge, dass jede Störung den Fahrplan durcheinanderwirbelt und Pendler teils bis in die Ostschweiz verärgert.

900 statt 50 Millionen

Den Engpass hat die Politik der 1970er- und 80er-Jahre verschuldet, die nach der wuchtig gescheiterten U-Bahn-Abstimmung (1973) die Pläne eines Stadelhofens mit vier Gleisen und einem zweiten Riesbachtunnel abgespeckt hatte, um 50 Millionen Franken zu sparen. Deshalb müssen heute die Züge, die nach Tiefenbrunnen fahren wollen, die Spur der von Stettbach aus stadteinwärts fahrenden Züge kreuzen. Zudem gibt es keine vollwertige Doppelspurstrecke zwischen Stadelhofen und Tiefenbrunnen.

Seit Jahren versucht die Politik diese aus der heutigen Optik betrachtete Fehlplanung zu korrigieren. Ein schwieriges Unterfangen, das sich um zwei zentrale Fragen dreht. Wer bezahlt? Und wohin soll das Gleis?

Das Stimmvolk sagte Nein

2014 verwarfen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit einer Zweidrittelmehrheit eine kantonale Volksinitiative des VCS, die verlangt hatte, der Kanton solle das Geld für den Ausbau vorschiessen. Mit gutem Grund: Nur wenige Monate vor der Abstimmung über die VCS-Initiative hatte das Schweizer Stimmvolk einem neuen Bahn-Finanzierungsmechanismus zugestimmt. Im vergangenen Juni hat sich der Nationalrat für ein knapp 13 Milliarden Franken grosses Paket für den Bahnausbau 2035 ausgesprochen. Damit soll auch der Umbau des Stadelhofens finanziert werden.

Die zwei diskutierten Varianten im Abstimmungskampf im Jahr 2014.

Im Abstimmungskampf zur Stadelhofen-Initiative wurde auch darüber diskutiert, wie ein 4. Gleis realisiert werden könnte. Ein schwieriges Unterfangen, da der Bahnhof enorm kompakt in den Berg unter der Hohen Promenade gebaut wurde. Der Regierungsrat schlug vor, ein viertes Gleis 30 bis 40 Meter hinter der heutigen Bahnhofwand zu bauen, das über die Ladenpassage zugänglich wäre. Der VCS hatte die Idee, das Gleis 4 zwei Etagen unter dem dritten Gleis zu bauen.

Droht Gang vor die Gerichte?

Da Giuliani Hönger Architekten den Zuschlag erhalten hat, müssen sich die SBB auf einen möglichen Rechtsstreit mit Santiago Calatrava einstellen. Der Stararchitekt hatte bereits Anfang Jahr beim Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde gegen die Ausschreibung eingereicht.

Der Bahnhof gehört zu Calatravas Frühwerken und steht bereits heute unter Denkmalschutz. In der Beschwerde hatte Calatrava Bedenken geäussert, dass «sein» Bahnhof entstellt werden und sein Urheberrecht verletzt werden könnte. Calatrava war der Ansicht, der Auftrag hätte direkt an ihn vergeben werden sollen. Im März zog er die Beschwerde allerdings zurück. Sein Anwalt liess aber offen, ob es zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Prozess kommen könnte. Sollte ein anderes Team den Zuspruch bekommen, so der Anwalt im März, würde Calatrava und sein Büro das Projekt genau, aber ergebnisoffen prüfen. Und: «Aus unserer Sicht ist es kaum vorstellbar, dass jemand anders als Santiago Calatrava diese Erweiterung machen kann.» Aus der Sicht der SBB offenbar schon.

(sip/pu)