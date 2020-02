«Dann wird der Gotthard in Nullkommanichts geschlossen»

Die einzige Schutzmaske gegen das Coronavirus, die an diesem Montag an der Grenze zwischen Chiasso und Como zu sehen ist, trägt ein Grenzpolizist der italienischen Guardia di finanza. Auf die Frage, ob er Angst vor einer Ansteckung habe, antwortet er, das sei seine Privatsache, und im Übrigen sei er nicht befugt, Auskunft zu erteilen. Ansonsten ergibt eine zwar nicht repräsentative, aber dafür eindeutige Umfrage unter ausnahmslos unmaskierten Passanten, Gästen in Bars und Restaurants sowie Kunden und dem Personal von Läden Folgendes: In Chiasso herrscht eine Mischung aus Sorge, gespanntem Abwarten und Galgenhumor. Aber keine Panik.

Zwei frühe Weintrinker in der Bar Svizzero gegenüber dem Bahnhof. So schlimm werde es nicht werden, sagen sie, schliesslich sei man nicht in China, und falls sich das Virus doch ausbreite im Tessin, werde man weitersehen. Einer von ihnen arbeitet als Grenzgänger im Gastgewerbe. «Falls die hier tatsächlich die Grenze schliessen, ja, dann habe ich ein ernsthaftes Problem. Aber das können sie nicht, sonst bricht die gesamte Tessiner Wirtschaft zusammen.» – «Wenn wir dich los sind, nehmen wir das gern in Kauf», sagt sein Trinkkumpan. Gelächter, und nein, ihre Namen bitte lieber nicht in der Zeitung.

In Chiasso herrscht eine Mischung aus Sorge, gespanntem Abwarten und Galgenhumor. Foto: Leserfoto «20 Minuti»

Die Apotheke gegenüber heisst Farmacia internazionale, geführt wird sie seit Generationen von der Familie Merloni. Der Inhaber, Gianmichele Merloni, ist 82 Jahre alt, weshalb er im Fall einer Infektion mit dem Coronavirus akut gefährdet wäre. Besorgt sei er trotzdem nicht, in seinem Alter sei eine gewisse Schicksalsergebenheit unvermeidlich. Schutzmasken und Desinfektionsgel für die Hände sind in der Apotheke seit Tagen nicht mehr erhältlich. «Das wurde alles von Italienern weggekauft, die jenseits der Grenze nichts mehr bekommen haben», sagt Merloni. Um seinen Kunden wenigstens etwas anzubieten, hat er neben der Kasse Plastikfläschchen mit 70 Prozent Alkohol aufgestellt.

Auf dem Corso San Gottardo, der wichtigsten Einkaufsstrasse der Stadt, sagt eine Passantin: «Panik wird hier erst ausbrechen, wenn es die ersten Fälle gibt. Aber vielleicht kommen wir nochmals davon.» Von den zwei Tischen der Osteria Corte Antica, die auf dem Corso stehen, ist der Grenzübergang zwischen Chiasso und Como in Sichtweite. Ein Gast sagt: «Hoffentlich machen sie die Grenze dicht, dann sind die Tessiner Unternehmer endlich gezwungen, Einheimische anzustellen statt Grenzgänger.»

Im Coop gibt es ebenfalls kein desinfizierendes Handgel mehr. Zwei Verkäuferinnen, die als Grenzgängerinnen hier arbeiten, heben Schultern und Hände zu einer «Was können wir schon machen ausser Abwarten»-Geste. Aber auch sie sagen: «Wenn sie hier den Übergang zwischen der Schweiz und Italien wirklich schliessen – dann wissen wir nicht, was wir tun sollen.»

Halb Italien unter Quarantäne

Irgendwie scheint man in Chiasso darauf zu vertrauen, dass das Coronavirus, das sich jenseits der Grenze stärker und schneller ausbreitet als irgendwo sonst in Europa, vor einem Eindringen ins Tessin zurückschreckt. In der Lombardei sind Schulen, Universitäten, Kinos, Bars und Diskotheken geschlossen, Fussballspiele und sonstige Veranstaltungen abgesagt, der Mailänder Dom gesperrt. «Halb Italien unter Quarantäne» titelt die Zeitung «La Repubblica» am Montag, «Virus im Norden, Schliessungen und Blockaden» der «Corriere della Sera». Im Tessin haben die Behörden bisher keine vergleichbaren Massnahmen getroffen. Sind die Tessiner vielleicht etwas leichtsinnig?

Der Tessiner Arzt und ehemalige SP-Fraktionschef Franco Cavalli sagt im Gespräch mit Tamedia: «Dieses Virus ist ein bisschen gefährlicher als ein gewöhnliches saisonales Grippevirus. Es besteht kein Grund, in Panik auszubrechen. Die Grenze zu schliessen, wäre übertrieben und würde die Ausbreitung ohnehin nicht stoppen.» Giangiorgio Gargantini, der bei der Gewerkschaft Unia die Tessiner Sektion leitet, hält die Forderung nach einer Schliessung der Grenze für ein billiges Propagandamanöver der Lega und der SVP. «Die knapp 70’000 Grenzgänger aus Italien, die bei uns arbeiten, kollektiv als Bedrohung darzustellen – das ist doch völlig absurd.»

Anderer Meinung ist Franco Denti, der Präsident der Tessiner Ärztegesellschaft. «Wenn man bedenkt, wie schnell sich das Virus in Norditalien ausbreitet, und wenn man sieht, wie einschneidend die Massnahmen der Italiener sind – dann beschleicht mich das Gefühl, dass das Bundesamt für Gesundheit und die kantonalen Behörden die Gefahr unterschätzen», sagt Denti am Telefon.

Die Grenze zumindest für einige Tage zu schliessen, könne durchaus dazu beitragen, einen Infektionsherd im Tessin zu verhindern. Oder dessen Auftreten zumindest zu verzögern, womit die Spitäler mehr Zeit hätten, um sich vorzubereiten. «Mit Ressentiments gegen italienische Grenzgänger hat das nicht das Geringste zu tun. Das Coronavirus ist kein Rassist», sagt Denti. «Es geht darum, rational abzuwägen zwischen dem wirtschaftlichen Schaden, den eine Schliessung der Grenze anrichten würde, und der Sorge um die öffentliche Gesundheit.» Eine sich ausbreitende Epidemie würde der Wirtschaft laut Denti viel grösseren Schaden zufügen als eine Grenzschliessung.

Und dann sagt der Präsident der Ärztegesellschaft etwas, was auch mehrere Gäste in den Bars von Chiasso erwähnen. Es scheint in der Grenzregion eine Art Running Gag in Zeiten der drohenden Epidemie zu sein. «Falls sich das Coronavirus im Tessin ausbreitet – dann wird der Gotthard ganz sicher in Nullkommanichts geschlossen.»