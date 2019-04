Darf ein Undercover-Agent im Gefängnis ermitteln?

Das Genfer Strafgericht griff mit aller Härte durch. Es hat gestern einen Portugiesen für die Ermordung seiner Nachbarin zu 20 Jahren Haft verurteilt. Anschliessend wird der 53-Jährige verwahrt.

Der Mordfall hat eine aussergewöhnlichen Geschichte. Der Genfer Staatsanwalt Endri Gega stand im Sommer 2016 vor einigen Rätseln. Er verdächtigte Antonio F., seine Nachbarin Nicole B. im Februar 2015 ermordet zu haben. Ermittler hatten in der Wohnung von Antonio F. persönliche Gegenstände von Nicole B. gefunden. Doch sie fanden keine Spuren für ein Gewaltverbrechen und keine Leiche.

«Er war die letzte Chance»

Ein Suizid schien ausgeschlossen. Ermittler hatten Nicole B.s Katze halb tot in einem Containerraum der Wohnsiedlung gefunden. Ihre Familie und Freunde beteuerten: «Nicole hätte ihre Katze nie sich selbst überlassen.»

Der Staatsanwalt entschied, einen Undercover-Agenten ins Untersuchungsgefängnis von Champ-Dollon einzuschleusen. Die Justiz fingierte alles: den Vornamen Paolo, einen Diebstahl als Straftat und die Verhaftung. In Wahrheit war Paolo ein auf verdeckte Ermittlungen spezialisierter Polizist aus Portugal. «Er war die letzte Chance, den Mord aufzuklären», sagte Staatsanwalt Gega vor Gericht. «Weil wir ihren Körper nicht fanden, konnte Antonio F. alles behaupten», so Gega.

Anonyme Briefe an die Justiz

Zehn Tage lebte Paolo in der Zweierzelle mit dem mutmasslichen Täter. Er sollte sich mit Antonio F. anfreunden. Die Wärter kannten seine Identität nicht, nur ein Mitglied der Gefängnisdirektion wusste Bescheid.

Paolo durfte keine investigativen Fragen stellen. Er sollte ohne Druck bewirken, dass Antonio F. von selbst über die Mordtat sprach und sagte, wo die Leiche von Nicole B. war. Einzelne Gespräche nahm Paolo mit dem Handy auf. Von anderen machte er Notizen und erstellte später Protokolle.

Antonio F. freute sich über den Zellengenossen aus Portugal. Der Tatverdächtige begann über Nicole B. zu sprechen. Er beschimpfte sie, berichtete, ein lebloser Körper sei sehr schwer und deutete an, die Mordtat mit blossen Händen verübt zu haben.

Vom Haftalltag zermürbt, händigte Antonio F. Paolo eine Skizze aus.

Als Paolo die Zelle verliess, hinterliess er Antonio F. ein Handy, damit sie in Kontakt blieben, und besuchte ihn regelmässig im Gefängnis. Die Ermittler hörten die Handygespräch ab. Sie erfuhren, dass Antonio F. Paolo aufforderte, der Justiz anonyme Briefe zu schreiben, um den Mordverdacht auf einen Unschuldigen zu lenken. Die Briefe sollten weiter den Eindruck erwecken, Nicole B.s Mörder sei in Freiheit. Die Ermittler erfuhren auch, dass Antonio F. Paolo den Auftrag gab, seinen Schwager umzubringen, und falls nötig auch seine Schwester.

Der Durchbruch gelang der Staatsanwaltschaft 2017, nachdem Paolo Antonio F. beschieden hatte, er könne ihn nicht mehr besuchen. Vom Haftalltag zermürbt, händigte Antonio F. Paolo eine Umgebungsskizze aus, wo er die Leiche in einem Waldstück zunächst verscharrt und eine Woche später verbrannt hatte. Er gab Paolo den Auftrag, Nicole B.s Schädel auf ihren Briefkasten zu legen und auf einen Zettel zu notieren: «Das bin ich, Nicole.»

Dank der Skizze konnte die Staatsanwaltschaft die sterblichen Überreste in Frankreich bergen. Erst jetzt erfuhr Antonio F. die Wahrheit über Paolo und wurde teilweise geständig.

Kritik der Anwälte

Antonio F.s Anwälte verlangten vom Gericht, es soll die vom verdeckten Ermittler gesammelten Beweise nicht zulassen. Sie seien rechtswidrig, da man ihren Mandanten täuschte. Staatsanwalt Gega sagte, das Zwangsmassnahmengericht habe die Aktion bewilligt, Antonio F.s Verteidiger seien nach dem Fund der sterblichen Überreste informiert worden, rekurrierten aber nicht.

Laut Gega sind Einsätze von verdeckten Ermittlern in Schweizer Gefängnissen «extrem selten». Auf Anfrage verweigern die Staatsanwaltschaft und das Zwangsmassnahmengericht Zürich Auskünfte dazu. Die Staatsanwaltschaft Bern sagt bloss, sie setze pro Jahr durchschnittlich acht verdeckte Ermittler ein. Diese dürften aber kaum in Gefängnissen zum Einsatz kommen.

Das letzte Recht genommen

Strafrechtler halten verdeckte Ermittlungen für umstritten, weil man einen Tatverdächtigen damit das Recht auf Aussageverweigerung nimmt und ein Tatverdächtiger auch in Untersuchungshaft ein Recht auf einen Rest an Persönlichkeitsschutz haben soll.

Bundesrichter Niklaus Oberholzer will sich zum Genfer Fall nicht äussern. In seinem Strafprozesslehrbuch schreibt er aber: «Ein verdecktes Verhör durch einen als Besucher in der Untersuchungshaft getarnten, nicht offen ermittelnden Polizeibeamten unterliegt einem Verwertungsverbot. Unterbreitet der verdeckte Ermittler unter Ausnützung des geschaffenen Vertrauensverhältnisses in einer vernehmungsähnlichen Weise dem Beschuldigten Fragen, oder drängt er ihn gar zu einer Aussage, liegt eine Umgehung des Aussageverweigerungsrechts vor.»

Die Zürcher Strafrechtlerin Tanja Knodel teilt diese Sicht. Sie sagt: Wenn die Justiz das Aussageverweigerungsrecht umgehe, nehme sie einem Beschuldigten sein letztes Recht in einem Verfahren. «Die Folgen einer unzulässigen verdeckten Ermittlung stehen in Widerspruch zum Beweisverwertungsverbot, wonach Beweise aus unfairen und täuschenden Ermittlungsmethoden zu einer Verfahrenseinstellung oder einem Freispruch führen müssen», kritisiert Knodel. Sie fordert: «Kann ein Mord mit legalen Ermittlungsmethoden nicht aufgeklärt werden, muss dies zum Freispruch führen.» Die Genfer Justiz entschied anders.

(Tages-Anzeiger)