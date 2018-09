Das Wunder von Merenschwand

Die Tränen, natürlich. Sie habe ihre Arbeit sehr gerne gemacht, sagt Doris Leuthard, «und ich hoffe, Sie sind zufrieden mit meiner Arbeit». Ihre Stimme bricht, die Augen feucht, die Schlagzeilen auf den Newsseiten der Schweiz in Grossbuchstaben:

EMOTIONEN BEI LEUTHARD! BEWEGENDER ABSCHIED IN BERN!

Sie freue sich auf mehr Zeit mit der Familie, die während ihrer fast 13 Jahre im Bundesrat zu kurz gekommen sei, sagt Leuthard. Auf den Mann, die Mutter, ihre Brüder. Darum die Tränen.

Die Emotionen der Aargauerin geben starke Bilder, gute Schlagzeilen. Sie sollten aber nicht davon ablenken, dass der Auftritt vor den Medien, diese halbe Stunde Rückschau und Bilanz, viel mehr war. Der Auftritt fasste das Wesen von Leuthard recht gut zusammen – ihre Ambitionen, ihr politischer Instinkt, ihr grosses Selbst- und Sendungsbewusstsein.

Video: Ein emotionaler Tag für Doris Leuthard

«Ein Wechsel ist auch immer mit Emotionen verbunden, wie Sie spüren»: Doris Leuthard vor den Bundeshausmedien.

Sie dankt dem Volk für die Reife, die es bewiesen hat. «Ich gewann 16 von 18 Abstimmungen.» Sie dankt den Medien und mahnt gleichzeitig an, wie diese zu sein haben. Sie dankt ihren Bundesratskollegen und sagt gleichzeitig: «Es ist wichtig, dass wirklich unabhängige Leute im Bundesrat sitzen. Wenn zu viel Parteipolitik in das Gremium kommt, ist es nicht gut.»

In der ersten Sitzung ergriff sie das Wort – und «alle waren baff»

Auf Nachfragen zu den «wirklich unabhängigen Leuten» geht sie nicht ein, doch es scheint recht offensichtlich, dass sie damit die veränderte Dynamik in der Regierung anspricht. Seit Aussenminister Ignazio Cassis mit Johann Schneider-Ammann und den beiden SVP-Vertretern eine klare Mehrheit bildet, ist es für Leuthard schwieriger geworden, das Gremium in ihre Richtung zu lenken.

Dass sie das gerne gemacht hat, gelenkt und gestaltet, merkt man in jedem Moment ihres Abschieds. Sie fühlt sich verantwortlich für das Funktionieren der Regierung, viel mehr als andere. Der Bundesrat, das ist ihr Gremium.

Dieser Führungsanspruch zeigte sich schon unmittelbar nach ihrer Wahl. Als sie im August 2006 erstmals im Bundesratszimmer Platz nimmt, findet sie eine zerrüttete Regierung vor. Christoph Blocher, Pascal Couchepin und Moritz Leuenberger und ihre Stäbe bekämpfen sich permanent. Nicht nur in der Bundesratssitzung, sondern mittels Indiskretionen auch in der Öffentlichkeit.

An einer ihrer ersten Sitzungen ergreift Leuthard beim Traktandum Varia das Wort und prangert die Indiskretionen an: Ob denn die anderen nicht verstehen, dass Lecks nicht nur einem Departement, sondern dem gesamten Bundesrat schaden? Ob denn die anderen Bundesräte ihre Stäbe wirklich nicht im Griff haben? «Alle waren baff», erzählt eine Person, die an jener Sitzung teilnahm. «Bundespräsident Moritz Leuenberger hat dann nur noch kleinlaut angefügt: ‹Ja, damit ist die Sitzung wohl geschlossen.›»

Im direkten Duell bewegt sich Leuthard oft an der Grenze dessen, was sich für Magistraten geziemt.

Die Szene aus dem Bundesratszimmer beschreibt das Talent von Doris Leuthard sehr präzis. Ein Flair für Theatralik, verbunden mit einer aussergewöhnlichen Überzeugungskraft und einem feinen Instinkt für Timing und Mehrheitsfähigkeit. Ihre Allzweckwaffe ist eine Dialektik der Mitte: Wo ich stehe, ist das Mass, ist die Vernunft.

Mit dieser Methode räumt Doris Leuthard in ihren fast 13 Jahren im Bundesrat reihenweise Volksinitiativen aus dem Weg. Mit einer Ausnahme (Preiserhöhung der Autobahnvignette) bringt sie alle ihre Vorlagen durchs Referendum. Leuthard wird zur Seriensiegerin, zur Machtmaschine. Der ihr stets freundlich gesinnte «Blick» schreibt ehrfürchtig von der «Sonnenkönigin».

Mit ihrem Temperament eckt sie aber auch an. Doris Leuthard ist eine schonungslose Gegenspielerin. Im direkten Duell bewegt sie sich oft an der Grenze dessen, was sich für Magistraten geziemt. 2016 etwa beklagt sich Grünen-Präsidentin Regula Rytz, Leuthard pflege «einen kreativen Umgang mit Fakten». Die CVP-Bundesrätin ficht das nicht an. Sie spielt weiter hart auf Sieg, so hart, dass es gegen Ende ihrer Amtszeit scheint, als sei der Erfolg zum Selbstzweck ihrer Politik geworden. Gewinnen geht über alles.

Die Kehrseite ist: Leuthards Wille zum Erfolg bringt oft mehrheitsfähige, aber inhaltlich eher unauffällige Lösungen hervor. Bestes Beispiel dafür ist der Atomausstieg. Eigentlich markiert der Entscheid – gefällt im Mai 2011, zwei Monate nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima – einen Wendepunkt in der Schweizer Geschichte. Leuthard setzt den Beschluss aber mit so viel Pragmatismus und Rücksicht auf die Industrie um, dass dem Ausstieg – wie der ganzen Energiewende – kaum mehr Ambition oder Symbolkraft inneliegt. Wann der letzte Meiler vom Netz geht, ist völlig offen. Eine Revolution in Super Slow Motion.

Sie verkörpert jene Art von «Swissness», mit der sich viele Schweizerinnen und Schweizer identifizieren können.

Exemplarisch sind auch die zwei Verkehrsfonds, die Doris Leuthard reformiert hat. Dank ihnen gibt es in der Schweiz wohl für alle Ewigkeit Geld im Überfluss für Strassen und Schienen. Aber ist «Mehr Geld für alle» ein so visionäres Konzept in der Verkehrspolitik? Schon heute ersinnt man im Bundesamt für Strassen extravagante Pläne wie Doppelstock-Autobahnen oder offroadertaugliche XXL-Strassen. Die Kosten? Die ökologischen Folgen? Nebensache. Hauptsache, es läuft, es fährt, es fliesst.

Was das Problem ist, wenn die zuständige Bundesrätin den drängenden Fragen aus dem Weg geht, zeigte sich natürlich auch bei den bundesnahen Betrieben. Mit der Digitalisierung hat sich das Spannungsfeld von Service public und Marktwirtschaft weiter aufgeladen. Überall zeigen sich die Auswirkungen: Postauto, SRG, Post, Postfinance, Swisscom, SBB. Leuthard hat die neuen Risiken zu spät erkannt und unter steigendem Druck mit dem Rückgriff auf alte Rezepte und alte Bekannte reagiert. Zum Schaden von allen.

Video – «An ihr war alles akzentuiert»

Karikaturist Felix Schaad über Bundesrätin Doris Leuthard. (Video: Lea Koch)

Angesprochen auf die diversen Baustellen, die Leuthard nach ihrem Abgang hinterlässt, reagiert sie bei ihrer Abschiedspressekonferenz unwirsch: «Baustellen? Welche Baustellen!» Sie weiss: Ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist eine andere. Eine bessere. «Mit Doris Leuthard verlässt eine der prägendsten Figuren den Bundesrat, die die Schweiz in den letzten Jahrzehnten hatte», sagt Parteipräsident Gerhard Pfister.

Das trifft es schon eher. Leuthard war beliebt, ist beliebt. Sie verkörpert Erfolg und Durchsetzungswillen und jene Art von «Swissness», mit der sich viele Schweizerinnen und Schweizer identifizieren können. Aus der Provinz nach Bern und ganz nach oben, alleine mit harter Arbeit. Aber doch nie abheben, sich nie verändern, immer die Gleiche bleiben. Immer die Doris aus Merenschwand.

«Unsere Doris», heisst es im Freiamt

Will man das Phänomen Leuthard verstehen, muss man ins Freiamt. Dorthin, wo die Familie ist, schon immer war. Dorthin, wo ihr Vater in einem kleinen Wirkungskreis das Gleiche tat wie später die Tochter. Vierzig Jahre lang war der 2016 verstorbene Leonz Huber in der Gemeinde Merenschwand in leitenden Funktionen tätig, als Gemeindeschreiber, Betreibungsbeamter, Finanzverwalter. Gleichzeitig sass er während zwanzig Jahren für die CVP im Grossen Rat des Kantons Aargau.

Was seine Tochter Doris später auf nationaler Ebene gelang, schaffte er auf lokaler. Nachhaltige Veränderung. Er prägte die Reusstalsanierung mit, die über vier Jahrzehnte andauerte und aus einem verschlafenen und armen Bauerndorf im Freiamt eine Gemeinde mit 3500 Einwohnern und 1200 Arbeitsplätzen machte. Beste Lage, beliebt bei Pendlerinnen und Pendlern.

Der Mann, der diese Veränderung für die Ewigkeit aufzeichnet, heisst Bruno Käppeli (80). Seit über fünfzig Jahren filmt Käppeli, fotografiert, zeichnet auf, betreibt das Dorfmuseum. Er sagt über Leuthard: «Vom Vater hat sie das Schlaue, die Festplatte. Von der Mutter die Herzlichkeit, die Gemütlichkeit, die Wärme.» Vor ihrer Heirat betrieb Mutter Ruth gemeinsam mit ihrer Schwester den «Wilden Mann» in Sarmenstorf. Die «wilden Frauen» wurden sie genannt, und besonders an der Fasnacht sei die Beiz immer voll gewesen.

Die Eltern, das Dorf. Das Lokale und Nahe und Echte. «Ich danke meiner Ortspartei, die mich all die Jahre begleitet hat», sagt Leuthard bei ihrer Abschiedspressekonferenz. Sie vergisst niemanden, sie ist «volksnah». Das Gespräch mit Bruno Käppeli ist noch keine zehn Minuten alt, als der Dorfchronist zum ersten Mal von «unserer Doris» redet, die immer die Gleiche geblieben sei. Noch immer im Volg einkaufe, mit jedem rede. «Unsere Doris halt.» Vor dem Museum steht eine Leuthard-Skulptur, Käppeli hat sie selber gebaut, als Leuthard 2010 zum ersten Mal Bundespräsidentin wurde. «Das Dorf und die Gemeinschaft hier sind prägend für einen Menschen.»

Sie war Präsidentin des Turnvereins, eine ihrer ersten öffentlichen Funktionen, und wer je in einem Turnverein war, der weiss: heikle Sache, kann man auch scheitern. Käppeli hat noch Aufnahmen, die Leuthard an einem Turnerabend bei einer ausgelassenen Tanznummer zeigen; bis heute ist man Doris im Turnverein freundlich verbunden, sie ist nicht gescheitert.

Das Geheimnis

Denn Leuthard blieb immer da, auch wenn sie wegging. Jurastudium, Anwaltspatent, Politik. Wenn heute alle vom Charme der Leuthard reden, wenn ihr die Medien zu Füssen liegen, dann hat das eben auch mit dem Turnverein zu tun. Wer mit allen reden kann und will, der wirkt per se charmant. Der kann sich anpassen.

In der Bar nach dem Turnerabend um 2 Uhr morgens beim Anstossen mit dem Dorftrinker, in einer schicken Kanzlei in Zürich beim Plausch unter Anwälten, beim Botschafterempfang im Bundeshaus. Sie kann das, und mit welcher Lust sie das immer gemacht hat, charmant und manchmal eben auch aggressiv, wenn es nötig war – das ist wohl das Geheimnis von Doris Leuthard, der erfolgreichsten Bundesrätin aller Zeiten.

Im Dorf freut man sich auf die Zeit nach dem Amt, auf ihre Doris. Käppeli überlegt sich in diesen Tagen sehr ernsthaft, ob er seine Skulptur wieder abbauen soll, wenn aus der Bundesrätin eine Alt-Bundesrätin geworden ist. Wahrscheinlich wird er sie noch etwas stehen lassen.

