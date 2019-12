Das neue Bundesratsfoto – der zweite Blick offenbart uns fünf Details

1. Kultur ist wichtig

Arrangiert wurde das neue Bild von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (die leuchtende Figur in der Mitte), und es steht ganz im Zeichen der Kultur (zu sehen an den zwei Instrumentenkoffern im Hintergrund. Got it?). «Eine gute Bundesratssitzung ist wie ein gutes Konzert. Jeder gibt sein Bestes», lässt sich Sommaruga in der offiziellen Medienmitteilung zitieren. Im kollegialen politischen Zusammenspiel entstünden zukunftsfähige Lösungen für die Schweiz. Dabei – und das ist das Aussergewöhnliche an unserer Regierung – müssen die Bandmitglieder für ein richtig gutes Konzert gar nicht im gleichen Raum sein.

2. Lauter Solisten

«Der Bundesrat – ein Ensemble» lautet der Titel des Bundesratsfotos. Es ist ein Ensemble aus lauter Solisten. Weil die verschiedenen Bundesräte und der Bundeskanzler allesamt «spezielle Posen» einnehmen mussten (Bundesratssprecher André Simonazzi), sei es einfacher gewesen, das Ensemble einzeln zu fotografieren – nicht zum ersten Mal übrigens bei Gruppenfotos dieser Art. Zu sehen hier:

3. Shabby chic

Unsere Band formiert sich hinter der Bühne des Konzerttheaters Bern. Die perfekte Symbiose von Kultur, Verwegenheit, Aufbruch. Industriecharme, Backsteinästhetik, ein Bundesrat wie aus einem New Yorker Underground-Jazzclub. Geil.

Nur: stimmt leider nicht. Unsere Magistraten wurden (einzeln, remember) im Leuchtersaal des Bernerhofs aufgenommen. Dieser Leuchtersaal sieht so aus: ... und ist in seiner Opulenz, seinem fast schon unschweizerisch zur Schau gestellten Reichtum so ziemlich das Gegenteil des coolen Konzerttheaters. Henu. Dafür kann Guy Parmelin jetzt daheim erzählen, er sei mal in einem Theater gewesen.

4. Modisch: top

Der Krawattenknopf von Alain Berset leicht schräg, die Krawatte von Ueli Maurer zu weit links und einen halben Trump zu lang, der Tschopen von Guy Parmelin die obligate Nummer zu gross, aber sonst: kein Grund zum Reklamieren. Unsere Landesregierung präsentiert sich modisch wie selten.

4b. Extrapunkte

Kudos an Viola Amherd. So in sich ruhend hat man wohl noch selten eine Bundesrätin gesehen. Ein Bild wie ein Meditationsvideo auf Youtube. Zenstufe: mindestens zehn. (Wahrscheinlich hat es geholfen, dass die anderen Mitglieder der Regierung während des Fotografierens nicht dabei waren).

5. Size matters

Hier würden eigentlich die Witze über die Körpergrösse von Mitgliedern der Landesregierung kommen und wie die beiden Fotografinnen Annette Boutellier und Yoshiko Kusano diese kleinen Unzulänglichkeiten geschickt kaschiert haben. Aber das mögen unsere Bundesräte nicht so. Darum: Schauen Sie selber hin (und sagen Sie nicht, es wäre Ihnen nicht aufgefallen, dass unser Aussenminister plötzlich gleich gross ist wie der Innenminister. Unser Bundesrat kann: alles!)

Und wer nicht genug kriegt von Bundesratsfotos: Hier gibt es die geballte Ladung der letzten Jahre: