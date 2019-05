Das passiert mit Joghurt nach dem Ablaufdatum

Es gibt Dinge, die befolgt der Schweizer, ohne sie gross zu hinterfragen. Er hält sich an Waschpläne, Wetterberichte – und das Ablaufdatum von Joghurt. Er weiss, nein, er spürt es: Abgelaufen schmeckt es anders. Irgendwie hinüber. Die sonderbare Psychologie des Ablaufdatums macht aus dem Joghurt über Nacht Abfall. Also: ab in den Kübel.

Die Schweizerinnen und Schweizer werfen einiges weg. 2,6 Millionen Tonnen Lebensmittel sind es insgesamt pro Jahr, kommunizierte vergangene Woche das Bundesamt für Umwelt (Bafu). Das ist viel. Zu viel. Volker Baroke nickt. Er arbeitet für Emmi als Leiter des Qualitätsmanagements. Er gehört zu jenen in der Firma, die bestimmen, wie lange ein Joghurt oder ein Käse haltbar ist. «Länger als früher», sagt er. «Immer noch zu wenig lang», findet Sara Stalder, Geschäftsleiterin des Schweizer Konsumentenschutzes. Sie will, dass das Datum noch weiter in die Zukunft rückt. «Möglich wärs ja», sagt sie, schliesslich könne man ein Joghurt Tage oder gar Wochen nach dem Haltbarkeitsdatum essen. Studien zeigten dies.

Baroke lächelt, er kennt das Argument. Er sitzt in Emmen in einem grossen Sitzungsraum, Kuhglocken hängen über ihm, es riecht nach Käse. «Milch ist ein fantastisches Lebensmittel», sagt er, und plötzlich wird aus diesem bis anhin eher zurückhaltenden Menschen ein Plauderer. Milch sei von der Natur nur zur Ernährung gedacht. Dazu in allerlei Variationen nutzbar. Um dies zu wissen, muss man kein Lebensmittelingenieur sein wie Baroke, ein Blick in das Joghurtregal von Migros und Coop reicht. Das Angebot ist derart überwältigend, dass es manchmal überfordert.

Joghurt testen: Ein Knochenjob

Doch die fantastische Milch hat einen Nachteil: Sie hat den Hang zum Verderben. Und hier beginnt die Arbeit von Baroke, Deutscher, seit bald 25 Jahren bei der Emmi. «Wir haben das Datum bereits ausgereizt», sagt er. Lanciert Emmi ein neues Produkt, dann degustieren trainierte Sensoriker die Neuheit. Tagelang. Bis sie einen sensorischen Unterschied feststellen. «Einen Qualitätsabfall», sagt Baroke. Auf diese Weise wird das Mindesthaltbarkeitsdatum gesetzt.

Vorschriften bezüglich Verdorbenheit gibt es keine, einzig die Hygiene muss stimmen und Artikel 56, Absatz 2 des Lebensmittelgesetzes erfüllt sein: mindestens zehn Millionen Mikroorganismen pro Gramm – dann ist es in der Schweiz ein Joghurt.

Sebastian Riedweg ist einer dieser trainierten Sensoriker. Sein Job: Joghurt und andere Milchprodukte essen. Bis zu 200 Stück verkostet er am Tag. «Beim Abendessen muss es dann nicht mehr unbedingt Joghurt sein», sagt Riedweg, der regelmässig Prüfungen ablegt, um seine Geschmacksfähigkeit zu beweisen.

Rund 36 Tage beträgt die durchschnittliche Mindesthaltbarkeit von Emmi-Joghurt. Sie werden regelmässig geprüft. Etwa das Yoqua-Joghurt, das im Kühlraum auf Riedwegs Test wartet. Abgepackt am 28. 3., mindestens haltbar bis 6. 5. Baroke und Riedweg sind der Meinung, dass nach diesem 6. 5. die Qualität nicht mehr stimmt, die der Name Emmi verspricht. Das Joghurt wird säuerlicher, Nährwerte gehen verloren, Serum bildet sich. Also schreibt Emmi «mindestens haltbar bis» auf den Deckel – und nicht «zu verbrauchen bis», das ist Baroke wichtig. Auf der Website von Emmi steht, dass abgelaufene Joghurt nach wie vor noch gegessen werden können, also auch das Yoqua. Einzige Bedingung: ein Kontrollblick.

Deckel auf und riechen: So testet man, ob ein Joghurt abgelaufen ist. (Bild: Keystone)

Wie das geht, weiss auch Bauernverbandspräsident und Joghurtesser Markus Ritter, seine drei Schritte zum perfekten Joghurtgenuss kommen wie aus dem Telefonhörer geschossen. Erstens: Deckel auf. Zweitens: Schauen, ob nichts Graues, nichts Schimmliges zum Vorschein kommt. Und Drittens: Riechen, ob es säuerlich schmeckt. «Falls nicht, kann man das Joghurt problemlos essen», sagt der CVP-Nationalrat.

Wenn der höchste Bauer über Food-Waste und weggeworfenes Essen spricht, dann wird seine Stimme noch nasaler, die Wörter tun ihm hörbar weh. «Brutal» sei die Verschwendung, «verrückt» und «ethisch nicht tolerierbar». Doch ausgerechnet seine Bauern gehören zu den grössten Sündern. Sie verursachen gemäss Bafu rund 225'000 Tonnen Lebensmittelverluste pro Jahr. Davon wären rund 90 Prozent vermeidbar oder in Franken: 600 Millionen.

«So einfach ist es nicht», sagt Ritter. Milch ist weniger seine Sorge, dafür die Ackerprodukte. Der Bauer könne nur verkaufen, was der Markt aufnehme, und in diesem Markt hätten die Bauern keinen guten Stand. Die Detailhändler und Verarbeiter seien mächtiger.

Letztes Jahr war Ritter während der Salaternte auf Hofbesuch im Berner Seeland. Als er auf den Betrieb kam, lud ein Lastwagen ein Palett mit 5000 Stück Kopfsalaten ab, sie kamen vom Händler zurück. Dieser hatte in einem Salat eine Raupe entdeckt und entschieden: alles unbrauchbar, zurück zum Absender, wegwerfen. «Unglaublich», sagt Ritter. Wer zudem wegen schlechten Wetters nicht liefern kann, wird bestraft; wer wegen guten Wetters zu viel produziert, leidet an tiefen Preisen – oder bleibt auf der Ware sitzen. So komme ein Grossteil der 200'000 Tonnen vermeidbarer Abfälle zustande, sagt Ritter.

Die offenbar unfehlbaren Bauern

Doch was machen die Bauern falsch? Ritter studiert lange, dann sagt er: «Eigentlich nicht viel.» Im Bericht des Bafu steht aber, dass manche Bauern Lebensmittel unzweckmässig lagern. Davon habe er noch nie gehört, sagt Ritter, viel einschneidender seien die Vorgaben der Detailhändler. Wie gross eine Kartoffel sein dürfe oder wie krumm eine Karotte. Was nicht den gängigen Schönheitsidealen entspreche, dürfe nicht geliefert werden.

Die Migros muss rund 1,4 Prozent der Lebensmittel wegwerfen, bei Coop sind es 0,2 Prozent.

Die Migros spricht davon, «dass unsere Gesellschaft sehr visuell orientiert» sei. Und: «Der Kunde greift meist intuitiv nach den schönsten Stücken.» Man schaue aber darauf, dass unförmige Produkte mittels Billiglinien verkauft werden. Auch Coop hat eine Linie mit aus der Norm gefallenen Esswaren eingeführt. Beide Unternehmen rühmen sich, wie effizient ihr Programm gegen Food-Waste sei. Die Migros muss rund 1,4 Prozent der Lebensmittel wegwerfen, bei Coop sind es 0,2 Prozent. Dazu gehören häufig auch Joghurt. Die Migros verlängerte bei ihnen in den vergangenen Jahren die Haltbarkeitsdaten und bewege sich nun «am obersten Limit», heisst es auf Anfrage.

Alles in Ordnung also? Nicht wirklich, beide Anbieter kommunizieren zwar keine Gewichtsangaben der weggeworfenen Ware, doch Containertaucher zeigen, dass auch Grossverteiler einiges fortwerfen. Die Taucher steigen meist nachts und häufig illegal in die Abfall-Container der Detailhändler, suchen nach unbeschädigten Lebensmitteln und kehren mit Säcken voller weggeworfener Esswaren heim.

Emmi gehört zur Gruppe der Lebensmittelproduzenten, die jährlich 950'000 Tonnen Lebensmittel wegwerfen. Sie alle haben das Problem, dass es keinen Absatzmarkt für Nebenprodukte gibt wie die beim Käsen anfallende Molke. Emmi versucht darum, wenigstens die Molkeabfälle im Kreislauf zu lassen, sie an Tiere zu verfüttern oder in Biogas umzuwandeln. Verglichen mit dem Käse sei das Joghurt geradezu umweltfreundlich, sagt Baroke, einzig die Reinigung der Maschinen und Tanks führe zu vermeidbarer Verschwendung.

Der Konsument als Übeltäter

Konsumentenschützerin Stalder möchte, dass künftig ein Gremium aus Industrie, Bund, Lebensmittelinspektionen und Konsumentenorganisationen über Haltbarkeitsdaten von Milchprodukten bestimmt. Keine gute Idee, findet Baroke. Die Vorschriften müssten sich dann sowohl an den Dorfmolkereien, Kleinkäsereien als auch den grossen Industriebetrieben wie Emmi orientieren. Suboptimal, findet das auch das zuständige Bundesamt für Lebensmittelsicherheit.

Rund 1 Million Tonnen Lebensmittelabfälle fallen direkt in den Schweizer Haushalten an.

Wenn Baroke, Ritter oder auch Stalder über Food-Waste sprechen, landen sie irgendwann beim Konsumenten. Dieser sei einer der Hauptverantwortlichen für die Verschwendung. Rund 1 Million Tonnen Lebensmittelabfälle fallen direkt in den Schweizer Haushalten an. Knapp die Hälfte davon ist laut Bafu vermeidbar. Das sind 60 Kilo pro Person. Die müssen verschwinden, denn die Schweiz will bis 2030 die Verschwendungen pro Kopf halbieren. Doch wie?

Qualitätsmanager Baroke sagt mit Kampagnen. Bauernpräsident Ritter will mehr Eigenverantwortung. Konsumentenschützerin Stalder fordert mehr Einfluss vom Bund. Darauf ein Joghurt. Nicht abgelaufen, versteht sich.

