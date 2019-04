«Dem Opfer keine Mitschuld übertragen»

Im Notfall gegen den Willen des Opfers

2017 ist die Zahl registrierter Fälle häuslicher Gewalt gemäss dem Bundesamt für Statistik im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken, sie bewegt sich aber immer noch auf hohem Niveau. Die Polizeibehörden verzeichneten 17'024 Straftaten und 9885 Opfer im häuslichen Bereich, rund drei Viertel von ihnen Frauen. Mit dem Bundesgesetz über die Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen soll insbesondere der Schutz vor häuslicher Gewalt und Stalking vorangetrieben werden. Dazu gehört etwa die Bestimmung, dass das Opfer ein Verfahren nur sistieren kann, wenn seine Situation dadurch verbessert wird, also keine weiteren Gewaltübergriffe folgen. Kommt es trotzdem zu einer Sistierung, ist diese auf sechs Monate befristet. Danach prüfen Staatsanwaltschaft und Gericht die Situation des Opfers. Hat sich diese nicht stabilisiert, kann das Verfahren neu auch gegen den Willen des Opfers wieder aufgenommen werden. Die Referendumsfrist lief am 7. April 2019 ab. Demnächst entscheidet der Bundesrat, wann das Gesetz in Kraft tritt. (lri)