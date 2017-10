«Der Schweizer Botschaft war meine Verhaftung egal»

Sie sind kürzlich bei einer Recherche in Venezuela verhaftet worden. Warum?

Ich wollte zusammen mit dem italienischen Journalisten Roberto di Matteo und dem Venezolaner Jesus Medina einen Dokumentarfilm über das Gefängnis Tocorón drehen. Das ist wahrscheinlich eine der bizarrsten Haftanstalten der Welt.

Inwiefern?

Sie wird von einem Mafiaboss mit dem Spitznamen El Niño Guerrero (das kriegerische Kind) kontrolliert. Er hat innerhalb des Gefängnisses ein Schwimmbad, ein Baseballfeld, eine Diskothek errichten lassen – und einen Spielplatz für die Kinder, die mit ihren Familienangehörigen die Gefangenen besuchen. Ausserdem gibt es in Tocorón Bars, Restaurants, Supermärkte, Prostituierte und natürlich eine Unzahl von Waffen. Wir hatten den Direktor des Gefängnisses kontaktiert. Seine Antwort war: Kein Problem, kommt einfach vorbei.

Dann gab es offensichtlich doch Probleme.

Ja. Wir fuhren hin und wurden vom Direktor empfangen. Er hat uns in sein Büro geführt. Plötzlich betrat auch der Vizeminister für das venezolanische Gefängniswesen den Raum, um uns mitzuteilen, dass wir verhaftet seien.

Mit welcher Begründung?

Er sagte, die Erlaubnis des Gefängnisdirektors reiche nicht, wir hätten uns an das Justizministerium wenden sollen. Ausserdem sei es nicht erlaubt, Kameras ins Gefängnis mitzunehmen. Offensichtlich hatte man uns eine Falle gestellt. Danach brachten sie uns in ein Gebäude neben der eigentlichen Anstalt und steckten uns zu dritt in eine Zelle.

Jesús Medina,Roberto Di Mateo y Filippo Rossi detenidos en Tocorón por tratar d informar el desastre d cárceles Vzla pic.twitter.com/hRUJsYzN9j — Ismael A Mata Rojas (@IsmaelMataVP) 7. Oktober 2017

Wurden Sie misshandelt?

Nein, in keinem Moment. Aber die Zelle war grässlich: eine einzige Matratze voller Läuse für alle drei, Blut an den Wänden, Ratten, Gestank nach Urin und Kot, ein Loch als Toilette. Wasser und Zahnpasta erhielten wir von anderen Gefangenen. Wir tauschten mit ihnen auch Nachrichten aus. Wir warfen zusammengeknüllte Zettel in den Gang, die sie dann von Hand oder mithilfe eines Besens durch die Gitterstäbe in ihre Zelle holten.

Die anderen Häftlinge waren so freundlich?

Ja, vor allem, als sie erfuhren, dass wir Journalisten waren. Viele von ihnen sitzen seit Monaten ohne Anklage im Gefängnis. Sie erhofften sich, dass unser venezolanischer Kollege nach seiner Entlassung ihre Fälle publik machen würde. Selbst mit den Wärtern ergab sich ein entspanntes Verhältnis.

Angst hatten Sie keine?

Doch. Meine grösste Angst war, dass sie mich irgendwann ins Hauptgefängnis Tocorón bringen würden, ins Reich des Niño Guerrero. Dort hätten sie uns wahrscheinlich umgebracht oder vergewaltigt oder was weiss ich.

Wann haben Sie die Schweizer Botschaft über Ihre Verhaftung informiert?

Der Fahrer, der uns zum Gefängnis gebracht hatte, kam nach kurzer Zeit wieder frei. Ich bat ihn, die Botschaft in Caracas zu informieren. Er rief zunächst eine in Venezuela lebende Schweizerin an, welche dann die Botschaft kontaktierte. Der Angestellte der Botschaft sagte ihr, dass der direkt Betroffene anrufen müsse, also ich. Später rief der Fahrer die Vertretung selber an. Man sagte ihm, es sei jetzt schon Freitagnachmittag, vor Montag werde man nichts unternehmen.

«Ich sagte der Konsulin, ich brauche einen Anwalt. Sie antwortete, sie müsse zuerst in Bern nachfragen.»



Das war alles?

In jenem Moment, ja. Aber am Samstag konnte ich dann aus dem Gefängnis doch mit der Konsulin sprechen. Zu jenem Zeitpunkt hatte die italienische Botschaft für meinen Begleiter Roberto di Matteo bereits einen Anwalt organisiert. Ich sagte der Konsulin, ich brauche ebenfalls einen Anwalt, denn am Sonntag sollten wir dem Haftrichter vorgeführt werden. Sie antwortete, sie müsse zuerst in Bern nachfragen. Dann rief sie zurück, um mir mitzuteilen, dass die Schweizer Vertretung keinen Anwalt stellen werde.

Was schlug die Konsulin vor?

Sie sagte, ich hätte drei Möglichkeiten: einen venezolanischen Pflichtverteidiger zu nehmen, mich vom Anwalt der italienischen Botschaft mitverteidigen zu lassen oder einen Anwalt zu kontaktieren, den sie kenne. Leider sei dieser aber im Moment nicht erreichbar. Ich bat sie, sich in meine Situation zu versetzen, und fragte, welchen Rat sie mir geben würde, wenn sie eine Freundin wäre. Sie erwiderte, sie könne die Frage nicht beantworten. Später rief ich den Anwalt an, den die italienische Botschaft für di Matteo aufgeboten hatte. Er meinte, er könne vor dem Haftrichter problemlos beide vertreten. Und später sagte mir jemand von der italienischen Botschaft am Telefon: «Keine Sorge, Filippo, wir kümmern uns um dich.»

Wie beurteilen Sie das Verhalten der Schweizer Botschaft Ihnen gegenüber?

Der Schweizer Botschaft war meine Verhaftung offensichtlich egal. Es waren die Italiener, die sich um mich kümmerten. Und das ist noch nicht alles. Am Samstagabend haben uns der italienische Konsul und die Honorarkonsulin im Gefängnis besucht. Sie haben dafür eine zweistündige Fahrt auf sich genommen, nachts und auf einer gefährlichen Strasse. Sie haben uns psychologisch unterstützt, uns versichert, dass sie sich für uns einsetzen würden und wir bald freikämen. Der Anwalt war auch dabei, sodass wir mit ihm unsere Verteidigungsstrategie für den nächsten Tag besprechen konnten.

Die zweite Nacht im Gefängnis konnten Sie also etwas ruhiger schlafen.

Nein, schlafen konnten wir überhaupt nicht. Denn von Samstag auf Sonntag ist im Hauptgebäude von Tocorón die Diskothek des Niño Guerrero in Betrieb. Also bumm, bumm, bumm, auch bei uns in der Zelle. Am Sonntag um fünf Uhr morgens haben sie uns geholt und in einem Bus mit vergitterten Fenster zum Gericht gefahren. Es waren zwei Anwälte da, jener, den die italienische Botschaft geschickt hatte, und der Verteidiger meines venezolanischen Begleiters. Wir warteten fünf oder sechs Stunden. Dann sagte die Richterin während einer kurzen Verhandlung, dass es für sie keine Anklagepunkte gebe. Wir mussten ein Dokument unterschreiben und konnten gehen.

Tremendas Rumbas se hacen en "LA TOKIO" (La Disco del penal de TOCORON)

¡¡¡GRACIAS IRIS VARELA!!! pic.twitter.com/qhrriw0KNu #venezuela" — Indignados Venezuela (@IndignadosVezla) 30. Oktober 2014

Musstet Ihr die Anwälte bezahlen?

Nein. Jener des venezolanischen Journalisten arbeitet für eine Organisation namens Foro Penal Venezolano, die in solchen Fällen Anwälte kostenlos zur Verfügung stellt. Der andere Anwalt arbeitete entweder ebenfalls gratis, oder er wurde von der italienischen Botschaft bezahlt.

Was haben Sie dann gemacht?

Wir sind in einem Taxi zurück nach Caracas gefahren. Inzwischen hatten Anhänger der Regierung begonnen, uns auf Twitter zu beschimpfen und zu bedrohen. Wir seien Spione, CIA-Agenten, man solle uns erschiessen. Selbst Diosdado Cabello, die Nummer zwei des venezolanischen Regimes, äusserte sich auf Twitter über uns. Allerdings hat er den Eintrag später entfernt. Was er geschrieben hatte, weiss ich nicht.

Sie fühlten sich also bedroht.

Ja, und deshalb beschlossen wir, das Land sofort zu verlassen. Die italienische Zeitung «Il Giornale», für die ich gelegentlich arbeite, schickte uns ein Rückflugticket. Ich rief die Schweizer Botschaft an und sagte, ich fürchte um meine Sicherheit. Ich bat die Konsulin, dass mich jemand in einem Auto der Schweizer Botschaft zum Flughafen bringe. Das sei nicht möglich, war die Antwort. Darauf rief di Matteo die italienische Botschaft an. Deren Mitarbeiter sagten, wir sollten sofort zur Botschaft kommen, sie würden am Abend einen Wagen für die Fahrt zum Flughafen bereitstellen. Schliesslich schickte mir die Schweizer Botschaft dann doch ein Auto – aber erst, nachdem eine Mitarbeiterin der italienischen Vertretung darum gebeten hatte.

Die Italiener machten also alles richtig und die Schweizer alles falsch. Das Klischee über die beiden Länder wurde auf den Kopf gestellt.

Offensichtlich. Ich dachte, es könne doch nicht wahr sein, dass die einen immer alles ablehnen und die anderen immer zustimmen. Die Schweizer Botschaft hat sich vielleicht einfach streng ans Protokoll gehalten. Aber in diesem Fall haben sie in meinen Augen protokollarische Korrektheit höher gewichtet als Menschlichkeit. Mein Glück war, dass ich mit einem italienischen Kollegen verhaftet wurde. Wenn die italienische Botschaft nicht so beherzt eingegriffen hätte, sässe ich vielleicht jetzt noch im Gefängnis. (Tages-Anzeiger)