Die Angst der Linken vor dem Volk

Vor noch nicht allzu langer Zeit haben viele Politiker über den Vaterschaftsurlaub noch dumme Sprüche gemacht. Und einige tun es heute noch. Doch selbst sie stellen heute erstaunt fest, wie die belächelte «Papi-Zeit» zum Mega-Thema der Schweizer Politik aufgestiegen ist.

Der Vaterschaftsurlaub – beziehungsweise seine Inexistenz – ist zum Symbol geworden für den Rückstand, den die Schweiz bei der Geschlechtergleichstellung immer noch hat. Für die Zukunft des Landes sind die Sanierung der AHV oder das Rahmenabkommen mit der EU entscheidender. Was junge Menschen jedoch viel unmittelbarer herausfordert, ist die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Das hat auch das Parlament anerkannt, als es – nach jahrelangen Krämpfen – Ende September einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub beschlossen hat. Die zwei Wochen lösen zwar kaum ein Problem, sie sind aber ein schönes Zeichen des Staats an die Familien – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Auf diesen ersten Schritt hätte ein nächster bald folgen können: Eine Volksinitiative für einen vierwöchigen Vaterschaftsurlaub war bereit zur Abstimmung. Doch nun zieht das Initiativkomitee aus Gewerkschaften, Frauen-, Familien- und Väter-Organisationen sein Volksbegehren zurück.

Offiziell begründet es dies damit, dass mit den zwei Wochen ein erster entscheidender Schritt geschafft sei. Nun wolle es «Platz für die Diskussion über eine weitergehende Elternzeitlösung» machen. Tatsächlich wären die vier Wochen Vaterschaftsurlaub Pipifax im Vergleich mit den anderen Initiativplänen, die derzeit gewälzt werden. We Collect, die Unterschriftensammelmaschine im Internet, plant eine Volksinitiative für eine Elternzeit von je 15 Wochen für Vater und Mutter. Die SP will je 14 Wochen – plus 10 Wochen, welche die Paare frei aufteilen könnten.

Rückfall in alte Muster?

Gerade wegen dieser extremen – und teuren! – Forderungen wäre es erwünscht gewesen, wenn sich endlich das Volk hätte zum Prinzip äussern können. Wenn endlich eine richtige Debatte stattgefunden hätte, ob es tatsächlich eine bezahlte Elternzeit ist, die den Familien am meisten hilft. Oder ob die Väter nach der von der Allgemeinheit finanzierten «Papi-Zeit» nicht doch wieder in alte Muster zurückfallen – und die Familienarbeit weiterhin schwergewichtig den Müttern überlassen. Oder ob man das Geld nicht vielleicht anders investieren könnte – etwa in Steuerabzüge, Betreuungsgutschriften oder in ein besseres Krippenangebot.

Dass diese Debatte nun nicht stattfindet, ist ärgerlich. Die Volksinitiative für vier Wochen Vaterschaftsurlaub wäre ein nützlicher Stimmungstest für alle weitergehenden Pläne gewesen. Es gibt nur eine plausible Erklärung, warum die Initianten darauf verzichten: Sie haben Angst davor, dass das Volk die Initiative abgelehnt hätte – und damit alle weitergehenden Träumereien vorläufig gestoppt hätte.