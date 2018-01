Die «Blick»-Sensation – und was sie uns lehrt

Vielen Dank, Mister President! Als «Blick»-Chefredaktor Christian Dorer am Weltwirtschaftsforum in Davos den amerikanischen Präsidenten um ein Autogramm bat, da waren alle Augen auf diese Interaktion zwischen dem Schweizer Journalisten und dem höchsten Mann der USA gerichtet. Das verwackelte Video wurde Tausende Male angeklickt, es zeigt, wie Dorer auf Trump wartet, ihm die Zeitung hinstreckt, auf deren Titelseite Trump willkommen geheissen wird, und ihm sagt, es sei die grösste Zeitung der Schweiz, ob er sie signieren würde. Wie Trump das Blatt zur Hand nimmt, neugierig schaut, nachfragt: «This is the biggest?» Superlative interessieren ihn natürlich. Wie er umständlich seinen eigenen Stift aus der Jacke kramt und denjenigen, den Dorer ihm bereithält, ignoriert.

Es war eine Sensation. Der Werbeeffekt einer solchen Aktion für den «Blick» dürfte beträchtlich sein. Die Zeitung hat es schon geschafft, einen «Blick»-lesenden Recep Tayyip Erdogan abzubilden, nachdem sie eine Ausgabe in Türkisch produziert hatte. Nun auch noch Donald Trump. Doch gleichzeitig hagelt es Häme angesichts der devoten Haltung, mit dem der viel kritisierte, ja geradezu beschimpfte und übel verschmähte Trump in Davos empfangen wurde. Eine NZZ-Redaktorin schämt sich für ihren Berufsstand: «Der Journalist als Groupie. Man möchte im Erdboden versinken.»

Zeit für Selbstreflexion

Der Anlass ist Gelegenheit für ein wenig Selbst­reflexion. Da ist auf der einen Seite die enorme Kritik, die sich über Trump ergiesst, seit man von seiner Kandidatur weiss; die fast täglich von neuen Aussagen oder aufgetauchten Videos Nahrung erhält. Trump wird als Gefahr für die USA und die Welt bezeichnet, als vulgär, intellektuell unzulänglich, seine geistige Gesundheit wird infrage gestellt. Kommentatoren sind hemmungslos, wenn sie aus sicherer Distanz politische Gegner kritisieren.

Doch kaum steht der Gegner leibhaftig vor ihnen, werden sie still, ja sogar freundlich bis unterwürfig. Der Bösewicht aus dem Weissen Haus verliert natürlich seinen Schrecken, wenn er freundlich lächelnd und winkend das Kongresszentrum betritt. Er äussert sich in diesem Moment ja nicht abfällig über Frauen und Mexikaner, er provoziert gerade nicht, sondern gibt Autogramme, wirkt ein wenig müde, gibt sich aber Mühe. Er ist auch nur ein Mensch. Würden wir ihm ins Gesicht sagen, dass er eine Gefahr für die Welt sei? Dass wir an seiner geistigen Gesundheit zweifeln? Die meisten würden es nicht. Es macht auch keinen Sinn, denn kein Mensch bessert sich, wenn man ihm so destruktiv begegnet. Warum also tun es Journalisten in ihrem Leitartikel? «Blick»-Chefredaktor Dorer hatte beim Amtsantritt von Donald Trump von einem «Schadensfall» geschrieben, nur die «ganz Hoffnungsvollen» glaubten noch, dass Trump zur Besinnung komme.

In Davos hätte er ihm sagen können: «Mister Trump, ich glaube nicht, dass Sie noch zur Besinnung kommen.» Warum hat er es nicht getan? Ganz einfach, weil man so nicht mit den Leuten spricht. Weil man im direkten Austausch die Kritik so anbringt, dass der Kritisierte etwas damit anfangen kann. Wir Medienschaffenden sollten diesen Kommunikationsstil ganz allgemein beherzigen.

Fernab von Sachlichkeit

Hemmungslose Kritik versus Verehrung bis zur Unterwürfigkeit. Beides ist im Kern wesensähnlich: fernab von Sachlichkeit, ernsthafter und differenzierter Auseinandersetzung. Dies wird aber von Journalisten erwartet. Sie sollen bei ihrer Arbeit jederzeit einen kühlen Kopf bewahren, ob sie nun jemanden toll oder abgrundtief schlecht finden. Sie müssen Kritik ebenso wie Lob mit Fakten belegen.

Ein Journalist, der zum Groupie wird, ist nicht schlimm. Ein wenig peinlich vielleicht, aber das ist Geschmackssache. Und eine Boulevardzeitung wie der «Blick» ist in dieser Hinsicht freier als andere. Doch was die polemische Kritik angeht, tragen Medien eine Verantwortung. Denn wenn sie Hasstiraden gegen politische Gegner abfeuern, übernehmen sie mitunter die Debattenkultur jener Politiker, die sie kritisieren. Und helfen mit, das Klima zu vergiften.

