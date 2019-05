Die Bundesanwaltschaft geht gegen ihre Aufseher vor

Zwischen Bundesanwalt Michael Lauber und seinem Aufseher Hanspeter Uster bricht ein offener Konflikt aus. Die von Uster geführte Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft gab gestern bekannt, dass sie eine Disziplinaruntersuchung gegen Lauber eröffnet habe. Grund dafür sind unprotokollierte Treffen Laubers mit Gianni Infantino, dem Präsidenten des Fussballverbands Fifa, der in verschiedene Verfahren verwickelt ist.

Lauber reagierte in einem emotionalen Medienauftritt auf den Entscheid der Aufsichtsbehörde: Das von Uster geführte Gremium habe «nicht einmal in Betracht gezogen, dass ich über die Treffen die Wahrheit gesagt haben könnte». Er sei «enttäuscht», dass jedes Vertrauen fehle. An seiner Kandidatur für eine dritte Amtszeit hält Lauber fest.

Aufsichtseingabe gegen Uster

Was der Bundesanwalt an der Medienkonferenz nicht sagte: Er geht seinerseits gegen seine Aufseher vor. Bei den Geschäftsprüfern des Parlaments hat die Bundesanwaltschaft eine sogenannte Aufsichtseingabe gegen Uster und seine Behörde eingereicht. Ständerat Hans Stöckli (SP, BE), Leiter der zuständigen Subkommission, bestätigt entsprechende Informationen.

Zum genauen Inhalt der Aufsichtseingabe waren keine Angaben erhältlich. Nächste Woche wird sich unter anderem die Gerichtskommission des Parlaments mit der Affäre befassen. Ihre Schlussfolgerungen dürften für Laubers Wiederwahl entscheidend werden.

(Redaktion Tamedia)