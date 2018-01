Die Eingeschneiten

Auf dem Bahnhofplatz von Zermatt spielt die Musik auf, vier Mann örgeln und streichen, daneben stehen Leute Schlange, um Gratis-Bratwurst und -Glühwein zu fassen. Die Sonne scheint warm auf das Geschehen, immer wieder fällt Schnee vom Bahnhofsdach. Aber die Menge, die hinter den Absperrbändern mit Koffern, Ski, Louis-Vuitton-Taschen und einem kleinen Hund im pinkigen Mäntelchen wartet, die will keine Wurst. Die will nur weg.

Seit Samstag hält der Schnee 9000 Personen in Zermatt gefangen, und das bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Selbst der Pfarrer, der sich nach der Messe am Sonntagabend verabschieden wollte, sitzt fest. «Petrus hat es anders vorgesehen», sagte er vor versammelter Gemeinde. In den Zügen im Bahnhof ist es dunkel, die Strasse ist bis fast nach Visp hinunter geschlossen; zwischen Täsch und Zermatt sind riesige Lawinen abgegangen und haben Strasse und Geleise teilweise meterhoch verschüttet. Wie ein Busfahrer sagt, ist am Montagnachmittag nur 200 Meter vor seinem Postauto der Schneestaub einer Lawine über die Strasse gefegt.

Der erste Schnee

Doch immerhin: Bei guter Sicht öffnet sich ein Ausweg aus dem eingeschneiten Dorf – die Luftbrücke der Air Zermatt nach Stalden. Harkiran Kaur hätte am Montag mit ihrer Freundin mit dem Glacier-Express weiterfahren sollen, ist aber noch immer hier – und steht für einen Flug an. Die Australierin hat zum ersten Mal Schnee gesehen, und dann gleich in Massen: 325 Zentimeter lagen am Dienstag am Berg, 225 im Dorf. «Das ist genug», meint sie. Kaur und ihre Freundin sind sich einig: «Zermatt ist ein grossartiger Ort, um festzusitzen.»

Tomas Sedlak sollte seit dem frühen Morgen in Tschechien arbeiten, stattdessen steht auch er noch hier in der Schlange und hofft, dass er in Mailand noch einen Flug nach Prag erwischt. Er besuchte seinen Sohn, der in Zermatt als Skilehrer arbeitet. Doch kaum war er angekommen, wurden die Strassen geschlossen. Es wird ein teures Wochenende für ihn – sein ursprünglicher Flug ist verfallen, das Billett nach Mailand auch. Er zahlt 150 Franken zusätzlich fürs Ausfliegen und wird abermals eine zusätzliche Hotelnacht bezahlen müssen.

Obwohl am Dienstag die Pisten wieder offen waren, ist viel Volk in den Gassen, die Cafés, die Bars, die Restaurants sind bis auf den letzten Platz besetzt. «Was will man anderes tun als essen und sich betrinken», fragt ein Engländer. Essen hatte es in Zermatt auch am dritten eingeschneiten Tag noch genug – im schlimmsten überlieferten Fall ist in einer Pizzeria der Büffelmozzarella ausgegangen. Die Walliser Hoteliers wissen, dass man im Winter Vorräte anlegen muss. Nur einmal, im Lawinenwinter 1999, musste tatsächlich Essen eingeflogen werden.

Stundenlang anstehen für ein Ticket für die Luftbrücke. Foto: Philippe Mooser (Keystone)

Bis der Fendant ausgeht

Die Hoteliers versuchen, den eingeschneiten Gästen die Ferien zu versüssen, geben Rabatte auf die Zimmer, veranstalten Apéros. Im Chalet-Hotel Schön­egg etwa gab es eine Racletteparty, die auf so viel Zuspruch stiess, dass zeitweise gar der Fendant ausging, wie Direktor Sebastian Metry erzählt. Gleichzeitig führen verbilligte Zimmer, verfrühte Abreisen und Stornierungen von Gästen, die nicht anreisen konnten, für finanzielle Einbussen. Im Hotel National etwa reiste eine Gruppe von 20 Leuten, die rund die Hälfte der 55 Zimmer gebucht hatten, am Samstagabend mit dem letzten Zug aus Zermatt überhastet ab. «Das schmerzt natürlich», sagt Hoteldirektorin Line Février. «Umso mehr, als es sich um einen Samstagabend handelte, der gewöhnlich gut gebucht ist.»

Im kleineren Hotel Bella Vista hält sich der Schaden dagegen in Grenzen. «Weil nicht Hauptsaison ist, waren wir sowieso nicht ausgebucht», sagt Direktorin Fabienne Anthamatten. Zwar habe die Hälfte der Gäste, die anreisen sollten, ihre Buchung annulliert. Doch jene, die blieben, seien mit ihren Zwangsferien erstaunlich gut umgegangen. «Die Stimmung war sehr entspannt.»

Von einer Schlange zur anderen

Ausnahmen gibt es natürlich. So wollte ein Besucher aus England partout nicht akzeptieren, dass die drohenden Lawinen seine Geschäftspläne durchkreuzen sollten, erzählt Anthamatten. «Er wollte zu Fuss nach Täsch laufen, um seinen Flug nach London zu erwischen.» Sie habe ihn dann überzeugen können, von diesem lebensgefährlichen Plan abzu­sehen. Die Geschäfte des Engländers waren zweitrangig. Am Sonntag und Montag wurden nur Schwangere und Kranke ausgeflogen – mit dem Rettungshelikopter, der auch bei schlechter Sicht fliegen kann.

Alle anderen, die möglichst schnell wegwollten, verbrachten die zusätzlichen Ferientage mit Anstehen. Bereits am Montagmorgen um 7 Uhr standen hundert Leute am Bahnhof Schlange, um einen kleinen Zettel mit einer Nummer zu bekommen – nur damit konnten sie sich einen Flug sichern. «Eines der begehrtesten Wertpapiere in Zermatt. Mit nach wie vor unbekanntem Einlösedatum», twitterte am Montag Balz Stückelberger, FDP-Landrat aus dem Baselbiet, und verschickte als Beleg das Foto davon: ein kleiner Papierfötzel mit der Nummer 0535. Dieses Wertpapier, so sagt er, hätte man in Zermatt wohl für viel Geld veräussern können.

Am Montag standen viele über Stunden Schlange, Schlange standen sie auch am Dienstag am Bahnhof, um mit dem Bus zum Heliport gefahren zu werden, und Schlange stehen sie am Heliport selber. Es geht nur langsam voran: Vier Helikopter stehen im Einsatz, die jeweils fünf Personen transportieren können. Bis zum Eindunkeln wurden am Dienstag rund 800 Personen ausgeflogen – etwa 1500 Menschen waren am Montag für eine Nummer angestanden.Trotz der Lawinengefahr, trotz der Warterei habe die Situation auch ihr Gutes, findet Hoteldirektorin Anthamatten. «Man merkt: Alles ist relativ.» Und überhaupt. Viel Schnee im Winter sei doch besser als ein grüner Januar.

Sebastian Metry, Direktor des Hotel-Chalets Schönegg und Präsident des Hotelier Vereins Zermatt, geht noch einen Schritt weiter. Langfristig, glaubt er, profitiere Zermatt von den Fotos, die eingeschneite Touristen derzeit um die Welt schickten. «Der viele Schnee und Bilder von unserem schönen Dorf sind die beste Mundpropaganda, die es geben kann», sagt er.

Endlich das Matterhorn sehen

Tatsächlich ist die Zahl der Buchungen gestiegen statt gefallen, wie es bei Zermatt Tourismus heisst. Und man hofft, dass dies dank der kleinen Aufmerksamkeiten wie Gratis-Bratwürsten und Schwyzerörgeli-Musik auch so bleibt. «Wir haben die Chance genutzt, um unsere Gäste zu Fans zu machen», sagt Kurdirektor Daniel Luggen fast schon überschwänglich.

Einer davon ist der Engländer aus dem Hotel Bella Vista. Nach dem ersten Ärger über die Zwangsferien hat er sich inzwischen mit der Situation mehr als nur angefreundet. «Heute hat er mir ganz zufrieden erzählt, dass er schon lange nicht mehr so ungestört arbeiten konnte», sagt Hoteldirektorin Anthamatten. Er habe die Ruhe genossen – und den Blick aufs Matterhorn.

(Tages-Anzeiger)