Die FDP – eine Elitepartei ohne Elite

Endlich. Man mag Johann Schneider-Ammann die Ruhe gönnen, die Erholung. Selten hat man drastischer miterleben können, was ein Amt mit jemandem machen kann, der nicht für ein solches Amt prädestiniert ist. Johann Schneider-Ammann war als Bundesrat ein Missverständnis. Ein erfolgreicher Unternehmer, ja. Aber nie ein Politiker. Schneider-Ammann ist vor allem ein Mensch, der zunehmend unter seinem Amt litt. Der Wirtschaftsminister ist gesundheitlich angeschlagen, schon länger, hat Absenzen, nickt in Sitzungen ein (auch im Bundesrat).

In den Wochen bevor er nun seinen Rücktritt bekannt gab, thematisierten das mehrere Medien. Der Aufschrei im Politbetrieb blieb jedoch aus. Die Schwächen des Bundesrats waren offenbar derart Allgemeinwissen, dass sich Politikerinnen und Politiker nicht mehr darüber echauffieren mochten.

Offensichtliche Aussetzer

Natürlich ist es schön, wenn ein System offenbar so stabil ist, dass es sogar schlafende Regierungsmitglieder verkraftet. Man kann sich aber trotzdem fragen, ob es richtig ist, dass sich niemand echte Sorgen macht über die offensichtlichen Aussetzer eines Wirtschaftsministers.

Philipp Müller wollte aus seiner Partei eine normale Partei machen. Bodenständiger, echter, volksnaher.

Man stelle sich für einen Moment vor, Schneider-Ammann wäre eine Frau: Das Geschrei wäre um ein Vielfaches lauter gewesen. Inakzeptabel wäre so etwas, Rücktrittsforderungen wären leicht über die Lippen gegangen. Stattdessen: nichts.

Johann Schneider-Ammann ist Symptom für ein tiefer gehendes Problem in der FDP. Der Freisinn, die Partei der Staatsgründer und Staatslenker, hat ein Kaderproblem. Philipp Müller, der Vorgänger von Petra Gössi im Präsidium der FDP, wollte aus seiner Partei eine normale Partei machen. Nicht mehr die Partei der Hochfinanz und der Eliten. Bodenständiger, echter, volksnaher. Müllers Wunsch hat sich erfüllt. Nur leider ziemlich anders, als er sich das vorgestellt hatte. Aus der Partei der Eliten wurde – wie schon mehrmals in der Geschichte – eine Partei der Problemfälle.

Wann kehrt Ruhe ein?

Ziemlich genau ein Jahr nach seinem respektablen Resultat bei den Bundesratswahlen wurde die Immunität des Genfer Regierungsrats und vermeintlichen Shootingstars Pierre Maudet aufgehoben. Die «Lügen von Maudet» seien «Gift für die Demokratie», stand in einer Resolution von Genfer Kantonsparlamentariern. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Verfahren wegen einer Luxusreise nach Abu Dhabi, die sich Maudet schenken liess – und über die er gelogen hat.

Mit Pascal Broulis steht ein weiterer Westschweizer FDP-Regierungsrat unter höchstem Druck. Zuerst machte er Schlagzeilen mit schamlos optimierten Steuern (als Finanzdirektor), dann mit Reisen nach Russland – in Begleitung eines pauschal besteuerten Unternehmers aus der Waadt. Auch hier ermittelt die Justiz.

Schneider-Ammann, Cassis und auch Broulis werden von den eigenen Leuten durch alle Böden verteidigt.

Und dann ist da noch Aussenminister Ignazio Cassis. Der ausgebildete Arzt irrlichtert durch die Schweizer Aussenpolitik wie selten ein Aussenminister vor ihm. Stellt unbedarft die flankierenden Massnahmen zur Debatte, spielt mit Bauklötzen die Europapolitik nach und macht auch ein Jahr nach seiner Wahl in die Regierung nicht den Eindruck, er sei dort wirklich angekommen.

Eine seltsame Blase der Lobhudelei

Schneider-Ammann, Cassis und auch Broulis werden von den eigenen Leuten durch alle Böden verteidigt, ermuntert und in einer seltsamen Blase der Lobhudelei gehalten. Es braucht schon offensichtliche Lügen wie im Fall von Pierre Maudet, dass sich die Parteispitze halbwegs kritisch über einen der ihren äussert.

Die Ansprüche sind zwar noch immer hoch bei der FDP, dieser einstmaligen Elitepartei, die plötzlich normal sein will. Noch stimmen die Wahlresultate in den Kantonen. Bleibt aber das Personalproblem so offensichtlich bestehen, ist es bloss eine Frage der Zeit, bis der Freisinn wieder abstürzt.

Die Aushängeschilder der Partei sind schon mal vorausgegangen.

(Das Magazin)