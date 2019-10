Die Familien zahlen drauf

Die 2012 eingeführte Energieetikette hilft nicht nur ökologisch bewussten Autofahrern bei ihrem Entscheid für ein gewisses Modell. In gewissen Kantonen hat das auch ganz konkrete Auswirkungen aufs Portemonnaie: So gewährt ein Drittel der Kantone Ermässigungen, die sich nach der Energieetikette richten. In Bern beträgt beispielsweise die Vergünstigung 40 Prozent für die ersten drei Jahre für ein Auto mit einer Energieeffizienz der Kategorie A, in Zürich sogar 80 Prozent, wenn der CO 2 -Ausstoss maximal 130 Gramm pro Kilometer beträgt.

Auf den 1. Januar ändert der Bundesrat nun die Kriterien für die Einteilung in die Energieeffizienzkategorien. Wichtigste Neuerung: Das bisher berücksichtigte Leergewicht fällt weg. Massgebend ist nur noch der absolute Energieverbrauch. «Ein vernünftiges Familienauto mit drei Sitzreihen wird es kaum mehr in die Kategorie A schaffen», sagt Peter de Haan, Mobilitätsexperte beim Beratungsbüro Ernst Basler+Partner und ETH-Dozent. Dafür könne künftig ein kleiner, leichter Flitzer mit einem Motor, der nicht auf dem neusten technischen Stand ist, aber niedrige CO 2 -Emmissionen hat, in die höchste Kategorie rutschen.

Die Energieetikette des Bundesamtes für Energie (BFE) wird jedes Jahr neu berechnet. In die Kategorie A werden immer nur die besten 14 Prozent der neuen Automodelle aufgenommen. Wenn die Fahrzeuge sparsamer werden, kann es also durchaus sein, dass ein Auto der Kategorie A im nächsten Jahr in die Kategorie B abrutscht.

Ausweichen auf Hybridmodelle

Aufgrund von neuen Messwerten werden ab kommendem Jahr zudem die Angaben zum CO 2 -Zielwert angepasst. Damit werde die angestrebte Absenkung des durchschnittlichen Treibstoffverbrauchs neuer Personenwagen unterstützt, betont das BFE. Und die beiden Neuerungen entsprechen durchaus auch der politischen Grosswetterlage im Energiebereich. Denn «bestraft» werden ja nicht nur die Fahrer von etwas schwereren Familienvans, sondern auch Halter von Offroadern und SUV. Denn viele ihrer Wagen dürften aufgrund der neuen Berechnungsmethode tiefer eingestuft werden als heute. Der grüne Nationalrat Bastien Girod freut sich denn auch. Er ist überzeugt, dass es für Familien durchaus Alternativen gebe, zumal die Vans leichter geworden seien und es auch schon etliche Hybridmodelle in dieser Kategorie gebe. Nur sind diese nicht für jede Familie erschwinglich, kosten solche Modelle meist immer noch deutlich mehr als herkömmliche Benzin- und Dieselwagen.

Der Autokäufer- ein Gewohnheitstier

Nebst dem Preis gibt es auch ein überraschendes Kriterium, das den Kauf eines neuen Autos stark beeinflusst. Laut de Haan orientieren sich viele Autokäufer auch an ihren Gewohnheiten: «Rund 40 Prozent der Autokäufer wählen den genau gleich grossen Motor wie bei ihrem Vorgängerauto.» Das dokumentiert auch die 2017 erschienene Studie zur «Effizienzlücke beim Autokauf», welche das Bundesamt für Energie in Auftrag gegeben hat.

Welchen Lenkungseffekt kann die neue Energieetikette überhaupt leisten? De Haan ist überzeugt, dass dies vor allem über eine verstärkte Sensibilisierung der Käufer gehen muss. Zur Illustration schlüpft der Wissenschafter in die Rolle eines Werbers und formuliert gleich den passenden Slogan: «Sparen Sie zum Nulltarif 10 Tonnen CO 2 ein.» Und unterlegt den Spruch mit den erläuternden Fakten: Ein Mittelklassewagen der Kategorie A emittiert bei einer Lebensdauer von 160000 Kilometern rund 10 Tonnen CO 2 weniger als ein Modell der gleichen Marke aus der Kategorie C.

Das Label ganz abschaffen