Die Fehde zweier Basler Kampfsportler

Ihre Nasen sind mehrfach zu Brei geschlagen, die T-Shirts spannen über dem Trapezmuskel, mit keinem möchte man Ärger: der Kickboxer Paulo Balicha, klein und bis zum Hals tätowiert, und sein ehemaliger Schüler Shemsi Beqiri, mit glühenden dunklen Augen und Bart. Gesichert von einer Dutzendschaft Polizisten, standen sie sich am Donnerstag vor dem Strafgericht in Muttenz zum vorläufig letzten Mal gegenüber. Grund war die Urteilsverkündung und damit das Ende im sogenannten Dojo-Prozess: Balicha hatte vor vier Jahren das Kampfsportzentrum Beqiris überfallen, ihn verprügelt und seine Schüler zum Zuschauen genötigt. Dafür wird er mit zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis bestraft; zwölf Monate davon muss er absitzen.

Beqiri kommentierte dieses eher milde Urteil gleich nach seiner Verkündung resigniert: «Was soll ich dazu sagen? Dieses Gericht ist ein noch grösserer Witz als Balicha selber.»

Das sitzt, denn bis jetzt gab es für den 10-fachen Kickbox-Weltmeister Beqiri keinen grösseren Witz als Balicha. Seit Jahren pflegen die beiden eine innige Feindschaft, bei der es zwischen dem 32-jährigen Beqiri und dem 41-jährigen Balicha und ihrer Anhängerschaft immer wieder zu Handgreiflichkeiten gekommen war. Im Jahr 2012 prügelte sich ein Schüler Balichas mit Beqiri und einem seiner Brüder in der Freien Strasse, Basels bester Einkaufsadresse. In den sozialen Medien flogen über die Jahre gröbere Provokationen hin und her. In einem Facebook-Eintrag Beqiris hiess es, er werde bei tausend Likes Balichas Partnerin begatten. Später behauptete Beqiri, den Eintrag nicht selbst verfasst zu haben.

Immer wieder forderte Balicha seinen ehemaligen Schüler zum Zweikampf auf, zum Duell, «Mann gegen Mann». Doch Beqiri lehnte ab, traute seinem ehemaligen Lehrer nicht. Bis dieser den Kampf mit Gewalt erzwang.

An einem frühen Februarabend 2014 stürmte Balicha mit 15 maskierten und bewaffneten Kampfsportlern in Beqiris Dojo in Reinach, es war gerade das Training für Kinder und Jugendliche im Gang. Die Kinder wurden in eine Ecke gedrängt und mit einem Schlagstock in Schach gehalten, während Balichas Kumpane Beqiri aus dem Ring holten und vor Balicha postierten. Mit blossen Fäusten gingen die beiden Kickboxer aufeinander los, ein brutaler Zweikampf bis aufs Blut.

Ein kurzer Video-Ausschnitt des Vorfalls. (20. September 2018)

Es hätte Balichas Triumph über den aufmüpfigen Schüler werden sollen, mit dem ihn doch einiges verbindet: Balicha kam im Alter von elf aus Portugal in die Schweiz, wurde in der Schule ausgelacht und fand im Kampfsport seine Bestimmung. Beqiri verbrachte seine Kindheit in einem kleinen Dorf in den Bergen Kosovos und kam mit fünf Jahren in die Schweiz. Er begann Karate zu trainieren, landete mit sechzehn beim Kickboxen, zwei Jahre später erkämpfte er sich bereits seinen ersten Weltmeistertitel. Beqiri und Balicha lieben beide den grossen Auftritt, schnelle Autos, teure Uhren. Beide haben ihren Clan, ihre Fans, und beide hatten den Ehrgeiz, dass ihre Kampfsportschule die erste auf dem Platz Basel ist.

Beqiris beneidenswerter Aufstieg

Doch Beqiri begann Balicha bald den Rang abzulaufen: Er gewann mehr Weltmeistertitel, hatte mehr Medienpräsenz, verdiente mehr Geld, nicht zuletzt weil er den Problemjugendlichen Carlos für 13 Monate für 7000 pro Monat trainierte. Zwar galt auch Beqiri in der Kampfsportszene als Provokateur und Intrigant; mehrere Wettkampforganisationen hatten ihn deshalb von ihren Kämpfen ausgeschlossen. Doch er hat auch eine andere Seite, ein gewinnendes Wesen und zudem drei Brüder, ebenfalls Kampfsportler, die ihn bedingungslos unterstützen.

Bis aufs Blut: Szene aus dem Video des Angriffs auf Beqiri. Foto: PD

Dass Beqiri auch der bessere Kämpfer ist, zeigte die Videoaufzeichnung des Kampfes an jenem Abend im Februar 2014. Sie sollte wohl für die Ewigkeit festhalten, wie Balicha, der Lehrer, über seinen Schüler Beqiri triumphiert. Aber es kommt anders. Beqiri geht zwar zunächst zu Boden, Balicha schlägt immer wieder mit dem Ellbogen auf seinen Kehlkopf ein. Doch dann wendet sich der Kampf, und nun gelingt es Beqiri, seinen ehemaligen Lehrer kampfunfähig zu schlagen. Dann zerrt ihn ein Komplize Balichas weg, die Videoaufzeichnung bricht ab. Vor Gericht wird sie das wichtigste Beweismittel sein, gefunden wurde sie aber nicht etwa von der Spurensicherung am Tatort, sondern von einem Schüler Beqiris.

Peinliche Patzer der Justiz

Es war nur einer von vielen peinlichen Patzern in diesem Verfahren, das lange dauerte und nun seltsam mild zu Ende ging: 4,5 Jahre Vorbereitung, 17 Angeklagte, 31 Opfer, 52 Bundesordner voller Akten, 65 Seiten Anklageschrift. Ein überforderter Staatsanwalt, der sich in Nebenschauplätzen verzettelte und vor Prozessbeginn krankschreiben liess – nur um unbekümmert trotzdem Einwohnerratssitzungen in Liestal zu präsidieren.

In der Anklageschrift gab es einen Wildwuchs von Anklagepunkten: Zu Hausfriedensbruch, mehrfacher Freiheitsberaubung, versuchter schwerer Körperverletzung, Drohung und Nötigung kamen laufend neue hinzu. Dies, weil die 17 Angeklagten während der sich hinziehenden Ermittlungen munter weiter gegen das Gesetz verstiessen: Drogendelikte, Missbrauch von Kontrollschildern, Vergehen gegen das Waffengesetz, Pornografie sowie Gewalt und Drohung gegen Beamte, dies durch beteiligte Schläger aus der FCB­-Hooligan­szene, die bei Scharmützeln am Rande eines FCB-Matches auf Polizisten losgegangen waren. Das absurdeste Detail ist dabei das «Vergehen gegen das Sportförderungsgesetz»: Die Polizei fand bei Balicha eine Packung mit 100 Dosen von anabolen Steroiden, die er aus Thailand importiert hatte. Allerdings stellte sich heraus, dass darin nur Wasser enthalten war.

Am Donnerstag war es totenstill im Gerichtssaal. Balicha in der vordersten Reihe klaubt mit gesenktem Kopf an einem seiner Unterarm-Tattoos herum, brav sitzen seine Muskelmänner daneben wie Schulbuben. Die Fehler der Staatsanwaltschaft sind ihnen letztlich zugutegekommen. Etwa der Umstand, dass man allzu grosszügig Akten geschwärzt hatte, teilweise bis aufs Inhaltsverzeichnis – aus Persönlichkeitsschutz. Dann hatte es Fehler bei der Aktenzustellung gegeben, einzelne Anwälte erhielten manche Akten gar nicht. Schliesslich ermittelte die Staatsanwaltschaft sogar noch gegen Beqiri wegen versuchter Tötung, da sich dieser im Kampf gewehrt hatte. Und sie ging gegen Beqiris Anwalt vor, nachdem das Video des Überfalls an die Medien gelangt war.

Derweil kurvte Balicha weiter in teuren Autos herum und verhöhnte seine Opfer in den sozialen Medien. Etwa mit einem Bild von sich in der Hängematte mit ausgestrecktem Mittelfinger, mit dem Text: «Ich bereue nichts in meinem Leben, denn ich hatte auch die Eier für die Konsequenzen!»

An Konsequenzen des Überfalls mangelt es nicht, aber die meisten betreffen die Opfer. Einige der jugendlichen Zeugen leiden unter posttraumatischen Belastungsstörungen. Beqiri wurde beim Angriff damals so gravierend verletzt, dass er nicht bei den Titelkämpfen antreten konnte, die in den Tagen nach dem Überfall anstanden. Auch wirtschaftlich hatte das ganze Folgen: Zahlreiche Schüler mieden nach der Auseinandersetzung Beqiris Kampfsportschule aus Angst. Er selber gibt an, wegen des Vorfalls mehrere Hunderttausend Franken verloren zu haben.

Auch nach den stundenlangen juristischen Ausführungen bleiben die beiden Lager wohl weiterhin verfeindet – bis zum nächsten Kampf.

(Redaktion Tamedia)