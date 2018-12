Die Illusion der schnellen Lösung

Uns läuft die Zeit davon, worüber wir auch immer sprechen. Beim Klimaschutz ist es längst fünf vor zwölf. Die Sozialwerke müssen dringend auf eine langfristig tragfähige finanzielle Basis gestellt werden. Beim Rahmenabkommen mit der EU schliesst sich wegen des beginnenden Wahljahrs ein Zeitfenster. Und lieber heute als morgen soll die Schweiz auch ihre Steuerprivilegien für internationale Unternehmen abschaffen.

Wir stehen unter permanentem Zeitdruck. In der Politik genauso wie in der Wirtschaft. In der Schweiz wie in der ganzen Welt. Immer muss es schnell gehen. Die Öffentlichkeit – ja, auch die Medien – verlangen nach Antworten. Die Geschwindigkeit beeinflusst die Lösungssuche.

Schnelligkeit kann beflügeln. Wir reisen heute in weniger als einer Stunde mit dem Zug von Zürich nach Bern. Ein rasches Internet lässt uns das Neueste in der Tagi-App sogleich lesen. Eine kurze Sitzung macht den Arbeitsalltag effizient. Doch Tempo ist nicht gleichzusetzen mit Leistung. Nicht alles kann beschleunigt werden. Manche Dinge brauchen Zeit.

Ohne den Druck von aussen – das sah man schon beim Bankgeheimnis – bewegt sich die Schweiz wie eine Schildkröte.

Eine Kerze wird nicht dicker, wenn man den Docht pausenlos in den heissen Wachstopf taucht. Ein neues Gesetz trägt besser, wenn man der Vernehmlassung Raum gibt und die Vorlage auf inhaltliche Richtigkeit und Akzeptanz hin prüft. Nur weil der Aussenminister aufs Gaspedal drückt, findet das Rahmenabkommen mit der EU innenpolitisch nicht eher eine Mehrheit. Der Gesamtbundesrat liess sich von Ignazio Cassis nicht mitreissen; er konnte sich bisher nicht zu einem Ja zum Vertragsentwurf durchringen. Das kann man als Führungsschwäche auslegen. Eine auf Konsens getrimmte Truppe ist aber immer nur so fix wie ihre zögerlichsten Mitglieder. Ohne den Druck von aussen – das sah man schon beim Bankgeheimnis – bewegt sich die Schweiz wie eine Schildkröte. Bundesrat Cassis beschleunigte in erster Linie sich selbst.

Gehetzte Politiker und Wirtschaftsführer stellen die Ankündigung über den tatsächlichen Erfolg. Auch global betrachtet, mangelte es 2018 nicht an Beispielen dafür: Die britische Premierministerin Theresa May agierte beim Brexit nervös, ohne dass die vielen Verlautbarungen wahre Fortschritte brachten. Die Aufmerksamkeit des Publikums nahm ab, die Verdrossenheit zu. Reflexartige Reaktionen sind auch nicht unbedingt die besten: Nach dem Einsturz der Morandi-Brücke in Genua gab Italiens Innenminister Matteo Salvini sofort der EU die Schuld. US-Präsident Donald Trump stellte nach dem G-7-Gipfel die gemeinsame Schlusserklärung umgehend wieder infrage. Der eine reagierte mit Anschuldigungen, der andere mit Drohungen. Beides ist unklug.

Besser wäre es, kurz innezuhalten. Das passt natürlich schlecht zu unserer Zeit und dem medial inszenierten Dauerwahlkampf vieler Akteure. Auf lange Sicht macht es die Politik jedoch glaubwürdiger. Wer die Ideale der Demokratie, der Liberalität und der diskursiven Entscheidungsprozesse hochhält, weiss um die Zeit, die jede Lösungssuche braucht. Je extremer die Positionen, desto länger geht es. Politik funktioniert nach anderen Rhythmen als die Privatwirtschaft. Oder um es in den Worten des Schriftstellers Peter von Matt zu sagen: «Es ist uns das Gefühl für die Dauer in der Politik abhandengekommen.»

Die Schweiz braucht Leute mit Weitblick, die den Mut und die Energie haben, langfristig zu denken und zu handeln.

Dies entschuldigt nicht das Aufschieben von Problemen. Die Schweiz hat sich tatsächlich zu lange um die Kernfragen der Zukunft herumgedrückt. Ein höheres Rentenalter wird tabuisiert. Der Klimawandel verdrängt. Die Digitalisierung vertagt. Der Wille, die grossen Themen entschlossen anzupacken, fehlt. «Nur wer handelt, kommt nicht zu spät ins Ziel», sagte Bundesrat Johann Schneider-Ammann in seiner Abschiedsrede.

Geduld rechtfertigt auch nicht das Beharren auf Positionen, wie wir es in der laufenden Legislatur so oft erlebt haben. Der Kompromiss ist in Zeiten ideologischer Lagerbildung etwas in Verruf geraten. Die Nein-Sager haben auch im innerhelvetischen Diskurs Auftrieb. Die Schweiz war aber immer dann am erfolgreichsten, wenn ihre Politiker nicht nur von Konkordanz sprachen, sondern auch entsprechend handelten. Das ist keine Frage der Zeit oder politischen Couleur, sondern eine Frage der Haltung.

2019 stehen eidgenössische Wahlen an. Auch wenn die Schweiz noch immer prosperiert und dank ihrer wirtschaftlichen Stärke und der hohen Lebensqualität in Ländervergleichen obenauf schwingt: Die Herausforderungen sind gewaltig. Das Land braucht Leute mit Weitblick, die nicht ständig die Gefahr des Scheiterns heraufbeschwören, sondern den Mut und die Energie haben, langfristig zu denken und zu handeln. Die Zeit gehört den konstruktiven Kräften.

(Tages-Anzeiger)